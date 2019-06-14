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 Экономика
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Все про:Бахматюк (83) Ukrlandfarming (35) Укрлендфарминг (46)

 Я против дотаций. Дайте кредиты на 30 лет под 1%, - Бахматюк

Бизнесмен Олег Бахматюк считает, что дешевое длинное финансирование со стороны государства является залогом экономического развития Украины и, соответственно, важным фактором в борьбе с трудовой миграцией, тогда как первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов считает это нецелесообразным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Я противник дотаций. Создайте нам условия и плавные переходы. Мы готовы к конкуренции, но только на равных условиях. Направьте средства вместо дотаций на проценты. Дайте нам кредиты на 30 лет под 1%. Дайте нам те стимулы, которые есть в других странах. Глобализация мира неизбежна, но давайте поменяем стратегию отстранения политики от реальной экономики", – сказал Бахматюк в ходе дискуссии на тему роста трудовой миграции, организованной Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в четверг.

В свою очередь замглавы МЭРТ считает дешевое финансирование со стороны государства нецелесообразным.

"Я категорически не соглашаюсь, что государство может обеспечить какие-то дешевые средства. Государство обеспечивало много лет дешевые ресурсы, теперь у нас 60% кредитного портфеля в банках не обслуживается. Кто-то этот дешевый ресурс получил, но он почему-то не пошел в ощутимый рост ВВП. Ресурс будет такой, который обеспечивается комбинацией рисков и возможностей в Украине. Если банки не могут взыскать с заемщиков кредиты, если через суды можно выводить залог, будем иметь то, что есть. Хороший заемщик будет платить и за себя, и за того парня", – сказал Нефьодов.

В то же время он отметил, что государство может и должно поддерживать малый и средний бизнес, в том числе аграрный, однако сама идея протекционизма в Украине "довольно странная", поскольку развитые страны могут предоставить своим производителям намного большую поддержку.

"В нашей ситуации очень выгодный открытый рынок и глобализация", – считает Нефьодов.

Олег Бахматюк в свою очередь заявил, что некоторые отрасли аграрного бизнеса являются скорее убыточными социальными проектами, и без господдержки бизнес будет вынужден их поэтапно закрывать.

Бизнесмен отметил, что штат сотрудников его агрохолдинга в последние годы сократился с 32 тыс. до 27 тыс. чел, что отчасти связано с оптимизацией, отчасти – с эмиграцией, средняя зарплата в холдинге за последние два года выросла на 90%.

Я против дотаций. Дайте кредиты на 30 лет под 1%, - Бахматюк 01

"Мы столкнулись с тем, что теряем ядро компании – это люди со специализированным техническим образованием (механизаторы, комбайнеры и др.), которые легко адаптируются к среде той же Польши", – сказал Бахматюк.

Он добавил, что ситуация будет усложняться без экономического развития и лоббизма украинской продукции на внешних рынках.

По мнению Нефьодова, важным фактором для сдерживания миграции является социальная инфраструктура – дороги, медицина, образование, безопасность.

"Мы можем достичь лучших показателей благодаря перераспределению ресурсов в рамках децентрализации. Мы двигаемся в правильном направлении, однако это займет долгое время. Второй фактор – это вопрос безопасности и доверия (к власти и суду – ИФ). В этом у нас есть "узкое место", – сказал Нефьодов.

Согласно опросу "Барометр счастья", проведенному ЕБА, уровень счастья вырос до 2,61 из 5 баллов (+0,14 пунктов к прошлогоднему показателю). Больше всего респонденты обеспокоены безопасностью (2,11 из 5), экологией (2,2), правами человека, охраной здоровья (по 2,39) и уровнем доходов (2,51). Наивысше они оценили социальную жизнь и досуг (3,24) и текущую работу (3,32).

В опросе приняло участие 1118 человек, 80% из которых проживают в Киеве, в основном они являются офисными сотрудниками возрастом 26-40 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3132495
 
 
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Такі кредити лише мільярдерам. Адже вони на Заході під 1% взяти кредит не зможуть.
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Там 3% є. Промисловий. Обладнаня,яке купується, первіряється банком,і під заставу цього обладнаня видають кредит,і на 50 років,як що воно буде працювати.
Десь так,на "пальцях",звісно система набагато складніша.
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все робиця аби українці з країни потікали, а потім заселять цю землю генномодифікованими китайцями
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А наглядачами будуть люди із Зємлі Обітованої.
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странный, не понимает, что дотация - это дополнительная зарплата наших чиновников, с которой они получают процент, а потом удивляются люди, какие у нас богатые у власти при их зарплате
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типові малайські теми про кредити і проценти..зазвичай адмін видаляє картинки на цю тему..
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А лучше на 50 чтобы или осел или падишах наверняка ласты склеил и долг не возвращать
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Олежка, у тебя скучное лицо.
Верни то, что украл
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Все с этим "бизнесменом" понятно. Я даже знаю откуда эта классная идея! А потом ещё начать делать ставки по этим кредитам. И получить повторение 2008 года с нынешним законодательством.
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шо та мы пропустили в етой жизни, если мальцы такие...
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Хитрожопый куринный олигарх Косюк, который лярдами из бюджета получает и и катается на яхте, этот хоть под процент предлагает и возвращать средства Я против дотаций. Дайте кредиты на 30 лет под 1%, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7052
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с такой рожей не дадут...
стефанчука давай - о де бита так бита...
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А лучше на 300 лет и под 0,1%. А ещё лучше на 3000 лет под 0%.
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і я так хочу, особливо в валюті і щоби курс був стабільний і не коливався всі ці 30 років
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Зебилов морально - информационно готовят к том у что субсидии отменят, а вместо этого зебилам скажут что кредиты под проценты конечно же лутше субсидий. И все зебики как один на весь Интернет будут визжать что царь кловун их кредитами осчастливил и что теперь очень патриотично набрать гору кредитов, какой кловун маладец, хотим больше кредитов!!
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дотации очень выгодны коррупционерам- чиновникам которые ими распоряжаются получая откаты
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Дайте кредиты на 30 лет под 1%, а сами возьмите эти кредиты за 10% за год ))
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Какие тебе падла кредиты ,где миллиарды гривен рефинанса НБУ ? Вывел за кордон ? Где деньги ,что получил на Лондонской бирже ... все украл и еще кредита тебе под 1 %. А член тебе по всей морде .....
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Хотя бы субсидии старикам оставьте, выродки.
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Это конечно он загнул,но % ставку для производств надо снизить или будем постоянно покупать у китайцев.
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Порохососы,в чем опять проблема-берите лопаты и работайте,
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гарна ідея взяти під 1% річних на 30ть років накупити ОВГЗ під 18% річних ...і накуя тей геморой
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На счет 90% увеличил зарплату - Свистит он
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Такому бізнесу як Бахматюк кредити пора брати у приватних структур. Держава не зацікавлена у рості великого бізнесу. Великий бізнес давить малий, зменшується кількість робочих місць, росте безробіття, зростає соціальне невдоволення, відповідно знижується рівень життя. Малі проценти - малому бізнесу. Найкраще - телятам, а не великій корові. Більше корів - більше надою. Менше телят - менше корів. Більше телят - більше корів.
Навіть по іншому. Для чого поливати стару моркву? Її збирати й продавати, а то переросте й згніє. Поливають паростки. А далі - це вже таке. Хіба як засуха.
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Да,таким как этот жулик надо давать по 30 лет ...не меньше ..
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Укр. версія - довге фінансування
Рос. версія - длинное финансирование
...
Взагалі-то довгострокове фінансування. Тож це навіть не шлюб перекладача, а неправильно вжите слово - а вийшли знову ж таки лінгвістичні борошна. Немає сечі таке читати.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЯ против дотаций. Дайте кредиты на 30 лет под 1%, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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