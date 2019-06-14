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 Политика Украины
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 Зеленский встретился с семьями захваченных Россией военных моряков

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских военнопленных моряков, которые были захвачены Россией в прошлом году у Керченского пролива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле и напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Зеленский.

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Во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в том числе обеспечение их жильем. Также речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий.

Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятия этого документа на нынешнем этапе невозможно. Зеленский убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3132494
 
   
 Топ комментарии
 
Рішення Трибуналу - заслуга Зєлєнского? Ущипніть мене. Все-таки напрацюваннями попередника користуватися не бридиться?
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Перед выборами за неделю Бойко с Медведчуком встретятся в кремле с Путиным и моряков отпустят чтобы "За життя" смогло отбить хотя бы свои 20% вместе со скидкой на газ
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Опять давился от смеха, как утром? Кретин
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це ще раз показує. що Президент Зеленський має всі ознаки батька українського народу.
Респект.
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мені не смішно, бо там - десь в Москві сидять мої земляки в чорних стінах казематів та поглядають на південь - на небо - де там наша Україна...це так вже багато віків Москва хоче помучити українця, думає то піде їй во благо. А воно їм все гірше і гірше.
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Повертай хлопцiв, пане Володимире. Мiняй, викуповуй, викрадай, але повертай.
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Це у наступному серіалі «Сватів». Слідкуйте за рекламою.
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Опять давился от смеха, как утром? Кретин
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Рішення Трибуналу - заслуга Зєлєнского? Ущипніть мене. Все-таки напрацюваннями попередника користуватися не бридиться?
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"Напрацювання попередника" - це вiдправити хлопцiв пiд кулi заради власного пiару?
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насправді Порошенко зробив те правильно - треба було пробивати стіну, яка поставала.
Але тепер батько Зеленський має рятувати синів славних українського народу.
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лучше бы порохло посадил на те корабли своих детей, гройсманских, пашинских ,луценков
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«.......в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков»,- сказал Зеленский.
----------------
Будем надеяться............
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Перед выборами за неделю Бойко с Медведчуком встретятся в кремле с Путиным и моряков отпустят чтобы "За життя" смогло отбить хотя бы свои 20% вместе со скидкой на газ
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"..Также речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятия этого документа на нынешнем этапе невозможно. Зеленский убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва."
...Врет, он рассказал, что вернуть заложников можно только на условиях бандитов из кремля, т.е. надо сдать Украину..
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у тебя даже флага нет .а ты рассуждаешь об Украине.
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і шо той трібунал дав? Які послєдствія для тартарії?
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Да,пэтя то расчитывал,что их убьют а Боженька уберёг и их и Украину от диктатора-вора !
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Потрох задумывал все это ради военного положения не на месяц, а на полгода.
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Во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в том числе обеспечение их жильем. Также речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий.
Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятия этого документа на нынешнем этапе невозможно.

Источник: https://censor.net.ua/n3132494

Это не Рада а просто вражеский агент какой-то
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да врет по обыкновению. плевать ему и на моряков и на их семьи
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Це не ВР ідіоти, а ти і твій Зе. Для надання їм статусу УБД ніякий новий закон не потрібен. Такий закон вже є.
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Для получения УБД нужен законопроект ?
Что-то новенькое.
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Звідки він може це знати, що написали то і читає.
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Він же відкосив від армії, звідки йому знати
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слышь рошенобоба, а где ваши протесты были в 2016 ?
Зеленский встретился с семьями захваченных Россией военных моряков - Цензор.НЕТ 9696
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рошеноид! а чего вы не протестовали "ні капітуляції"?
Зеленский встретился с семьями захваченных Россией военных моряков - Цензор.НЕТ 617
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 2 часа назад

Є тема для стартапа.
Окуляри зелені, підводні, сечестійкі.
Для пристосуванців до світу, що змінюється.
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Взагалі то моряки військовополонені, вони автоматично мають статус УБД, по друге це не повноваження ВР, це регулюється постановою кабміна.
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всем по квартире ? ой 50 на 50 ! ой короче я вам ничего не должен
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский встретился с семьями захваченных Россией военных моряков
 
 
 
 
 
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