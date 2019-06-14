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 Политика Украины
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Все про:Фирсов (103) Грановский (74)

 Фирсову предлагали опубликовать материалы якобы из взломанной почты Грановского

Бывший нардеп Фирсов заявил, что эстонский бизнесмен, который судится с Грановским из-за ТЦ "Скай Молл", предложил ему опубликовать материалы из взломанной почты последнего.

Об этом Фирсов сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Попал в одну неоднозначную историю, о которой считаю нужным рассказать, чтобы избежать каких-либо кривотолков и не быть заложником чужих конфликтов и бизнес-разборок.

В 2016 году, еще когда я был народным депутатом, на меня вышли представители эстонского бизнесмена Хилара Тедера и его компании Arricano, которые заявили что мой тогдашний коллега по фракции БПП Александр Грановский произвел рейдерский захват их доли в ТРЦ "Скаймолл" и попросили помочь отбить рейдерскую атаку.

Тогда я посчитал своим долгом не покрывать Грановского, а придать эту информацию огласке. А кроме того - подал документы в ГПУ, МВД и НАБУ, и давал показания на допросах. Грановский тогда обвинял меня в том, что я выполняю чей-то политический заказ, так как не мог поверить, что в реальности кто-то может просто из принципа требовать законности. Тем не менее, никакого заказа я не выполнял, а просто выполнял свой депутатский долг и защищал интересы инвестора, который ко мне обратился.

С тех пор конфликт вокруг ТРЦ "Скай мол" так и тянулся в судах несколько лет. И вот теперь, когда в Украине сменилась власть, представители Хилара Тедера снова вышли на меня с предложением помочь им решить этот бизнес-конфликт в их пользу. Но теперь, я вынужден отказать уже им по следующим причинам.

Изначально я был уверен, что имею дело с европейскими инвесторами, которые столкнулись с беспределом в Украине, однако со временем убедился, что происходит бизнес-конфликт, в котором нет светлой и темной сторон. К сожалению, представители компании Arricano решили действовать незаконными методами. Они сказали, что взломали электронную почту Александра Грановского и предложили мне опубликовать материалы, которые нашли в этой почте.

Мое мнение относительно Грановского не изменилось. Ни от чего из того, что я говорил и писал о нем, я не отказываюсь. Более того, считаю что таким не должно быть места в украинской политике. Однако, публиковать материалы, добытые преступным путем, я не буду. И считаю, что бороться против беспредела с помощью другого беспредела - не правильно и бесполезно.

Материалы якобы из почты мне передали в электронном виде. Но понимая, что меня могут использовать, обратился к специалистам за консультацией. Мне ответили, что не имея доступа к оригинальному ящику, нет возможности судить о подлинности этого компромата. Поэтому я не готов куда-то передавать или публиковать такую информацию.

Кроме того, недавно мне стало известно, что компания Arricano имеет бизнес в оккупированном Крыму и таким образом фактически признает оккупационную администрацию полуострова и платит ей налоги. И это обстоятельство уже не позволяет мне считать дальше эту компанию честными европейскими инвесторами и помогать этим людям в каком-либо виде.

Arricano принадлежит ТРЦ "Южная Галерея", который был открыт в Симферополе в 2014 году и спокойно работает по сей день. Причем, их компания этого даже не скрывает. Информацию о работе ТРЦ в Симферополе можно найти, например, на официальном сайте Arricano в разделе "Информация для инвесторов", где есть данные из финансовых отчетов за прошлый год.

Считаю правильным написать этот пост и рассказать об этой истории, так как мое имя продолжает фигурировать в этом бизнес-конфликте и может быть использовано в дальнейшем одной из сторон. Не жалею о том, что решил помочь эстонскому бизнесмену в 2016 году, когда еще не знал всех обстоятельств этого дела, и хотел защитить интересы иностранного инвестора. Но работать чёрным пиарщиком и публиковать сомнительную информацию из взломанных почт я не хочу, не буду и не советую другим. Тем более мне не хочется помогать, и вообще чтобы мое имя было как-то связано с компанией, имеющей бизнес в оккупированном Крыму".

Источник: https://censor.net.ua/n3132493
 
 
 Топ комментарии
 
Фирсов единственный порядочный депутат в БПП
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Грановский...зеленский...мендель...кирш...кернес...беня...рабинович...розенблат... Украина превратилась в какой-то каганат, где без стеснения правят ...эти...
К чести сказать, я их не выбирал
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Да, но их выдавал запах фаршированной рыбы и мацы... а некоторые норовили половым хером по роялю...
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Ще один риговсько-бпп-шний губошльоп. Тiльки цей брюнет.
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Фирсов единственный порядочный депутат в БПП
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ага. фирсов еще та гнида. полностью достоин быть членом свиноцеха. не даром его даже соевая свинина ненавидит. таких нужно убивать на месте.
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Чего это? Он один из первых вышел из этого сахарного кодла, за что его выперли из Рады.
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того это. потому что первый мыролюбный реформизм по типу роттердама и дюссельдорфа был проброшен именно этим негодяем.
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Грановский...зеленский...мендель...кирш...кернес...беня...рабинович...розенблат... Украина превратилась в какой-то каганат, где без стеснения правят ...эти...
К чести сказать, я их не выбирал
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Ви впевненi? Бо вони були в вишиванках. Ви могли й обiзнатись.
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Да, но их выдавал запах фаршированной рыбы и мацы... а некоторые норовили половым хером по роялю...
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Маца не пахнет. Это как армейская галета, только без соли. Только мука и вода. Фирсову предлагали опубликовать материалы из взломанной почты Грановского - Цензор.НЕТ 6579
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Ось нехай вони все своє життя ії жеруть...
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Краще по роялю, ніж народу по губах, як любив це робити петро панамський.
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Очередной фейкометатель.
Когда посодют свинарчуков?
Или, актуальность прошла и пленки клееные?
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Ну Novus теж працює і в окупованому Криму, і по всій Україні.
Так шо це тухла відмазка, фірсов.
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Фірсов - фірташевський нардеп з команди "Удару". От і вирішуйте, хто там правий, а хто ні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФирсову предлагали опубликовать материалы якобы из взломанной почты Грановского
 
 
 
 
 
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