 Журналист и политик Рахманин заявил о прекращении сотрудничества с каналом ZIK

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Вынужден прекратить сотрудничество с каналом ZIK. Причины понятны. Спасибо коллегам за плодотворное сотрудничество".

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