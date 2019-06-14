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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (872) канал (92) телевидение (523) Рахманин (2)

 Журналист и политик Рахманин заявил о прекращении сотрудничества с каналом ZIK

Известный журналист и один кандидат в депутаты от партии "Голос" Сергей Рахманин заявил о том, что прекращает сотрудничество с телеканалом ZIK.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Вынужден прекратить сотрудничество с каналом ZIK. Причины понятны. Спасибо коллегам за плодотворное сотрудничество".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После покупки Медведчуком телеканала ZIK журналисты Кипиани и Недзельский закрывают свои проекты на канале. Об увольнении заявляют и топ-менеджеры

Источник: https://censor.net.ua/n3132492
 
   
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очередной убитый канал оппозиционной партией к жизне
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лехаимl'chaim - לחיים - за жизнь. это традиционное окончание еврейского тоста
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Лехаймовцы прикупили себе уже тритий канал? А куда смотрит 95 квартал пардон, СБУ?
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А що СБУ, це приватний канал, один іншому продав товар. Хіба в нас є закон про інформативну безпеку, про заборону продавати ЗМІ особам, які під санкціями США, якщо вже самі не наклали санкції.
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Все вірно - я такі канали ще в 2014 році видалив з плей-листа. З українських каналів залишились лише "Мега" та "Інтер".
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Интересно посмотреть на Остапа Дроздова, Наталью Влащенко, Татьяну Даниленко, Алексея Шевчука!!!
Вот заголовок статьи на ИК о покупке Путиным телеканала!
Львів'янин Тарас Козак став новим власником телеканалу ZІК і створює медіахолдинг «НОВИНИ» Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/06/14/lvivyanyn_taras_kozak_stav_novym_vlasnykom_telekanalu_zik_i_stvoryuie_1594077
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***** взяло и купило западноукраинский канал во время войны. Неужели нельзя сделать какие то поправки к законам?
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Кто их будет делать? Всем на всё начхать кроме собственного кармана. Говорильня одна.
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С большим удовольствием читаю статьи Рахманина в "Зеркале недели". Самое печальное, что на место принципиальных журналистов на купленные каналы пойдут хвойды ( деньги, а тем более большие деньги делают свое дело), ибо те, кто соблюдает стандарты журналистики в подобном болоте не хотят мараться.Теперь за 4 года оболванят так украинцев, что и за черта проголосуют на следующих выборах. Сейчас эти каналы будут задействованы на весомый результат при выборах в Верховную Раду рыговских ошметков, ведь надо окучивать и Зап.Украину, а то никак к рукам не идет. А вообще тревожно.
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Треба не співпрацю припинять на каналі , а ворогів України з каналів ЗА ПОРЄБРІК викидати ! І повертати в Україну УКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ! Інакше поний реванш РФ в Україні ! Мовчати і тупо проковтнути таке вже не можна !
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Бывшему уже владельцу Дыминскому пообещали полное оправдание и извинения генпрокуратуры за совершенное им смертельное ДТП. ( Ларчик открывается очень просто)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖурналист и политик Рахманин заявил о прекращении сотрудничества с каналом ZIK
 
 
 
 
 
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