 Журналист и политик Рахманин заявил о прекращении сотрудничества с каналом ZIK

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Вынужден прекратить сотрудничество с каналом ZIK. Причины понятны. Спасибо коллегам за плодотворное сотрудничество".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Вынужден прекратить сотрудничество с каналом ZIK. Причины понятны. Спасибо коллегам за плодотворное сотрудничество".
95 кварталпардон, СБУ?
Вот заголовок статьи на ИК о покупке Путиным телеканала!
Львів'янин Тарас Козак став новим власником телеканалу ZІК і створює медіахолдинг «НОВИНИ» Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/06/14/lvivyanyn_taras_kozak_stav_novym_vlasnykom_telekanalu_zik_i_stvoryuie_1594077