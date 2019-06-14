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 Политика Украины
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Все про:Газ (9092) Яценюк (7759)

 У нас уже были "скидки" по Харьковским соглашениям. В результате мы потеряли Крым, - Яценюк о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на российский газ

Премьер-министр Украины 2014-2016, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, прокомментировал заявления Юрия Бойко и Виктора Медведчука по их договоренностей о скидке на газ в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта",  об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону. 

"Мы уже имели" скидку "на газ от России по Харьковским соглашениям. В результате этого мы потеряли Крым, ведь Россия поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины", - сказал он.

"Известные" спасатели Украина "Бойко и Медведчук раз поехали в РФ. Потому что их предыдущий визит к Медведеву добавил им 1 или 2 процента рейтинга", - отметил он.

"Они поехали принести скидку 25% на газ. Можно без скидок? Мы уже имели "скидку" по Харьковским соглашениям. В результате этих Харьковских соглашений мы потеряли Крым, потому что Россия фактически поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украина ", - подчеркнул лидер НФ.

Он сказал, что к 2014 году украинские премьеры и президенты "на Новый год приезжали не под елку, а под российский Газпром, на коленях там ползали и выпрашивали газовый контракт": "Мы сказали: нет, так больше не будет. Теперь мы покупаем газ только у европейцев, только по прозрачной формуле, только по прозрачной цене ".

Арсений Яценюк вспомнил о своих переговорах 2014 г. как главы правительства с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Киеве: "Я говорю: мы с вами все обязательно подпишем. Только вы сначала верните деньги, которые мы вам переплатили. А после этого мы с вами подпишем новое соглашение ".

Источник: https://censor.net.ua/n3132491
 
 
 Топ комментарии
 
А може тому що ти не з'явився у війскомат...
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С оккупантами вообще торговать нельзя. Торговля , включая нефть и газ должна быть нулевой, а граница блокирована.
Иначе = чистая проституция
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С оккупантами вообще торговать нельзя. Торговля , включая нефть и газ должна быть нулевой, а граница блокирована.
Иначе = чистая проституция
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эээ родной. украина требует продолжения торговли. вы за СП-2 или нет в таком случае?
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Не Украина,а ЕС. Транзит осуществляеться в ЕС. За транзит платит ЕС.
Все остальное - кремлевские побрехеньки.
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СП-2 - вопрос международного транзита, а не закупок газа САМОЙ Украиной.
Кроме того СП-2 -щит Украины от военного вторжения, так что не надо демагогии, не родной...
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Через таких маріонеточних ублюдків, як сєня і барига - ми втратили Крим та Донбас.
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А може тому що ти не з'явився у війскомат...
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он с дивана отстреливался и голубями воинам приветы передавал
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Говорити він вміє, але прийняв Авакова до себе.
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Звичайно, що знижки на російський газ є політичними. Але чути це від зливного бачка Юлі не хочеться. Ще менше не хочу чути ПР і їхнього клону - Слуг одного народу.
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в свои толстые задницы засуньте свои "скидки"
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яйценюх. у нас должна была быть стена а ее нет...
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Так она есть,надо смотреть вниз,а не вверх
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Крым просрали не скидки а такие как ты и турчин иуды лысые без единого выстрела...
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Крим просрали задовго до тих подій. Давайте не будемо брехати.
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Медведчук кум путіна і пору це гравець, а не агент Кремля. До речі Кремль не тільки у москві.
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Дійсно, бо бути у криївці після 1953 року міг тільки патологічний боягуз.
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специально для тебя умник: наличие Черноморского флота в Крыму легализовывало там пребывание "зеленых человечков" . Т.е. РФ нам и всему миру могла заявить (в случае начала там боев и появленитя убитых со стороны рф) что ее военнослужащие находятся в Крыму на законных основаниях и приписаны к Черноморскому флоту. Т.е. по сути Черноморский флот дал право российским военным легально ! назходится в Крыму.
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и в этом была ловушка для Украины. Подобным образом в Грузии рф подставила своих же миротворцев под удар грузинской армии, а потом обвинила Грузию в нападении на своих миротворцев... что якобы и дало ей право начать официальную военную операцию против Грузии.
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Но почему-то за 70 лет пребывания руськаго флоту в Севастополе просрать Крым умудрились только недоумкуватые и воровитые вожди майдана...Это факт!
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Крим просралі?
ТИЦЬ:
«Стенограмма секретного заседания СНБО 28.02.2014.

https://gordonua.com/publications/stenogramma-sekretnogo-zasedaniya-snbo-vo-vremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-na-russkom-yazyke-121122.html
ТИМОШЕНКО Ю.В.
Уважаемые друзья, я не хотела выступать, но как лидер самой большой партии коалиции не могу молчать.
Что я хочу сказать. Если бы у нас был хотя бы один шанс из ста выиграть у Путина, я была бы первой, кто поддержал бы активные действия. Но посмотрите, в каком состоянии сейчас наша армия. Посмотрите, можем ли мы противостоять ему в Крыму, где на порядок больше солдат, современнейшее оружие и полноценные российские военные базы?
Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш.
Никакого военного положения и активизации наших войск!»

Запєвай мантру.
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Ви знаєте, що територія Чорноморського флоту була обмежена?
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так вот именно харбьковские соглашения сильно расширяли права военных рф, в том числе разрешали увеличить контингент росс. войск до 30.000 человек.
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Ви уважно читаєте? Я казав про територію! Ви розумієте, що військові Чорноморського флоту росії не могли вільно їздити по Криму? Якщо точної відповіді не буде, то діалог я припиняю.
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тем не менее они все время ездили и обьясняли это необходимостью снабжения и т.д....
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российские БТРы и грузовики ездили по всему полуострову без проблем. То о чем вы говорите было лишь формальностью.
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Звичайно, бо влада в Україні до Порошенка була маріонеткою росії.
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Она могла молоть что угодно но и.о. президента был Турчин и свита пьяных вождей с трибуны майдана
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У радянські часи він був агентом, а тепер він гравець від путіна. Це вища категорія ворогів України.
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Та це сенсація! Бггг!
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Для вас це сенсація, а українці знають що вони робили у радянські часи! Роблю висновок, що ви з кацапії.
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Як і 73 відсотки українських патріотів котрі підтримали народного президента Зеленського всупереч тиску 23% дебілів-порохоботів
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Тобто ви демагог під хвфранцузьським проксі. Нема питань, що ви кацап із росії.
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А твоя "стена" с Великой Китайской еще не воссоединилась?
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Бойка з мемечуком і іже з ними, треба було люстрировати на смерекі за свї каденції, а не тппер розповібати усіляку лабуду, тріпло з прстрелярим лобом.
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А что же хочет раша в обмен на сохранение транзита своего газа через Украину? Коболев там аж скачет, так хочет договориться.
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Украина без росгаза обойдеться. ЕС обходиться НЕ хочет. Вот они и скачут - хотят транзит.
Просто без укртранзита газ в ЕС подорожает,а это падение роста экономики и рынков.
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«Арсений Яценюк вспомнил о своих переговорах 2014 г. как главы правительства с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Киеве: "Я говорю: мы с вами все обязательно подпишем. Только вы сначала верните деньги, которые мы вам переплатили. А после этого мы с вами подпишем новое соглашение ". Источник: https://censor.net.ua/n3132491»

Тобто спочатку русскіє поімєлі нас, на $3 МІЛЛІАРДА, а потом еті дєньгі в відє крєдіта всучілі Януковічу.
Вот гдє висший пілотаж нає#алова.
Нам єщє учіться і учіться...
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А чому вчитися? Коли на переговорах по обидва боки стола сидять однодумці.
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Сеня,после того,как ты нае*ал украинцев,пообещав украинский газ по себестоимости а сделал его по цене газа с Марса ,ты гнида должен пасть свою говном замазать и тихонечко сидеть в уголочке и ждать когда с тебя за всё спросят . У нас уже были "скидки" по Харьковским соглашениям. В результате мы потеряли Крым, - Яценюк о о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на российский газ - Цензор.НЕТ 6985
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лахта, ну чьо ти так, за нас, украИнцев убіваєшься?,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас уже были "скидки" по Харьковским соглашениям. В результате мы потеряли Крым, - Яценюк о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на российский газ
 
 
 
 
 
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