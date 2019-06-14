 У нас уже были "скидки" по Харьковским соглашениям. В результате мы потеряли Крым, - Яценюк о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на российский газ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.
"Мы уже имели" скидку "на газ от России по Харьковским соглашениям. В результате этого мы потеряли Крым, ведь Россия поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины", - сказал он.
"Известные" спасатели Украина "Бойко и Медведчук раз поехали в РФ. Потому что их предыдущий визит к Медведеву добавил им 1 или 2 процента рейтинга", - отметил он.
"Они поехали принести скидку 25% на газ. Можно без скидок? Мы уже имели "скидку" по Харьковским соглашениям. В результате этих Харьковских соглашений мы потеряли Крым, потому что Россия фактически поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украина ", - подчеркнул лидер НФ.
Он сказал, что к 2014 году украинские премьеры и президенты "на Новый год приезжали не под елку, а под российский Газпром, на коленях там ползали и выпрашивали газовый контракт": "Мы сказали: нет, так больше не будет. Теперь мы покупаем газ только у европейцев, только по прозрачной формуле, только по прозрачной цене ".
Арсений Яценюк вспомнил о своих переговорах 2014 г. как главы правительства с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Киеве: "Я говорю: мы с вами все обязательно подпишем. Только вы сначала верните деньги, которые мы вам переплатили. А после этого мы с вами подпишем новое соглашение ".
Иначе = чистая проституция
Все остальное - кремлевские побрехеньки.
Кроме того СП-2 -щит Украины от военного вторжения, так что не надо демагогии, не родной...
ТИЦЬ:
«Стенограмма секретного заседания СНБО 28.02.2014.
https://gordonua.com/publications/stenogramma-sekretnogo-zasedaniya-snbo-vo-vremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-na-russkom-yazyke-121122.html
ТИМОШЕНКО Ю.В.
Уважаемые друзья, я не хотела выступать, но как лидер самой большой партии коалиции не могу молчать.
Что я хочу сказать. Если бы у нас был хотя бы один шанс из ста выиграть у Путина, я была бы первой, кто поддержал бы активные действия. Но посмотрите, в каком состоянии сейчас наша армия. Посмотрите, можем ли мы противостоять ему в Крыму, где на порядок больше солдат, современнейшее оружие и полноценные российские военные базы?
Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш.
Никакого военного положения и активизации наших войск!»
Запєвай мантру.
Просто без укртранзита газ в ЕС подорожает,а это падение роста экономики и рынков.
Тобто спочатку русскіє поімєлі нас, на $3 МІЛЛІАРДА, а потом еті дєньгі в відє крєдіта всучілі Януковічу.
Вот гдє висший пілотаж нає#алова.
Нам єщє учіться і учіться...