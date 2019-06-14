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 Политика Украины
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 У нас уже были "скидки" по Харьковским соглашениям. В результате мы потеряли Крым, - Яценюк о о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на российский газ

Премьер-министр Украины 2014-2016, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, прокомментировал заявления Юрия Бойко и Виктора Медведчука по их договоренностей о скидке на газ в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта",  об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону. 

"Мы уже имели" скидку "на газ от России по Харьковским соглашениям. В результате этого мы потеряли Крым, ведь Россия поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины", - сказал он.

"Известные" спасатели Украина "Бойко и Медведчук раз поехали в РФ. Потому что их предыдущий визит к Медведеву добавил им 1 или 2 процента рейтинга", - отметил он.

"Они поехали принести скидку 25% на газ. Можно без скидок? Мы уже имели "скидку" по Харьковским соглашениям. В результате этих Харьковских соглашений мы потеряли Крым, потому что Россия фактически поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украина ", - подчеркнул лидер НФ.

Он сказал, что к 2014 году украинские премьеры и президенты "на Новый год приезжали не под елку, а под российский Газпром, на коленях там ползали и выпрашивали газовый контракт": "Мы сказали: нет, так больше не будет. Теперь мы покупаем газ только у европейцев, только по прозрачной формуле, только по прозрачной цене ".

Арсений Яценюк вспомнил о своих переговорах 2014 г. как главы правительства с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Киеве: "Я говорю: мы с вами все обязательно подпишем. Только вы сначала верните деньги, которые мы вам переплатили. А после этого мы с вами подпишем новое соглашение ".

Источник: https://censor.net.ua/n3132491
 
   
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С оккупантами вообще торговать нельзя. Торговля , включая нефть и газ должна быть нулевой, а граница блокирована.
Иначе = чистая проституция
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Через таких маріонеточних ублюдків, як сєня і барига - ми втратили Крим та Донбас.
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А може тому що ти не з'явився у війскомат...
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Говорити він вміє, але прийняв Авакова до себе.
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Звичайно, що знижки на російський газ є політичними. Але чути це від зливного бачка Юлі не хочеться. Ще менше не хочу чути ПР і їхнього клону - Слуг одного народу.
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в свои толстые задницы засуньте свои "скидки"
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яйценюх. у нас должна была быть стена а ее нет...
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Так она есть,надо смотреть вниз,а не вверх
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Крым просрали не скидки а такие как ты и турчин иуды лысые без единого выстрела...
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Крим просрали задовго до тих подій. Давайте не будемо брехати.
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А твоя "стена" с Великой Китайской еще не воссоединилась?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас уже были "скидки" по Харьковским соглашениям. В результате мы потеряли Крым, - Яценюк о о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на российский газ
 
 
 
 
 
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