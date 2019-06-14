 Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Три новостных телеканала - 112, "Ньюсван" и с сегодняшнего дня - ZIK, куплены кумом Путина и агентом Кремля в Украине Виктором Медведчуком всего за один год.
Россия наращивает свое влияние на украинскую политику - как-то не похоже, чтобы так себя вела страна, которая готовится заключить мир. Это прямая информационная и организационная подготовка к масштабной войне.
Причем обратите внимание на демонстративные действия - никто не пытается прятать имена владельцев, наоборот, этим явно бравируют. Ведь формально оформивший на себя канал Тарас Козак - ближайший партнер Медведчука и его самое доверенное лицо.
Чем больше политических активов скупает Медведчук, тем больше возможностей для того, чтобы спровоцировать широкомасштабный военный конфликт создает Путин.
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Открытая дестабилизация государства, создание прокремлевских марионеточных проектов, раскручиваемых своими телеканалами - и все это без какого-либо противодействия государства! Это поведение жертвы.
Конечно, никогда Тарас Козак не вложит ни копейки в такой медиа-актив - он всего лишь исполнитель, который получил кремлевские деньги и легализовывает в Украине влияние Москвы.
Что ж, теперь эту проблему национальной безопасности обязан решать новый Верховный главнокомандующий, новый секретарь СНБО и новый исполняющий обязанности главы СБУ.
В архиве АП лежит постановление Верховной Рады и решение СНБО о введении санкций против телеканалов Медведчука "112" и "Ньюсван". Порошенко не ввел в действие своим указом решение СНБО, смелости не хватило, и ответственность за эту проблему переложил на нового президента. Хватит ли духа у Зеленского сделать то, что не посмел его предшественник?
Тобто по приїзду до Німетчини першим питанням до Вовіка буде: "В якому віці гер Зеленський відчув в собі ненависть до журналістики?".
Ну і це буде першим уявленням про нового українського президента в усьому світові.
та сам виступати.
хтось колекціоную марки, хтось пляшки. а хтось канали.
Возьмут изнутри. УЖЕ берут.
Портнов уже примчал, бывшие прихвостни Януковича - в команде Зели.
Кто следующий? Азаров? Что потом? - федерализация?
С 15% на президентских уже 7% осталось за месяц. Петина гвардия идет к успеху! Так не будем им мешать делать великое дело!
И Петя Вас всех кинул. Одним словом, Вы - лохи
спалить нахрен.
все 3.
где ентот правыйсектор-азов??
сделайте хоть чтон-ибудь полезное в тылу.
а не только факелы палить на крещатике.
Источник: https://censor.net.ua/n3132489
Казнить нельзя помиловать!
Штаты блин ввели санкции, а Петя назначил Медведчука представлять интересы Украины в переговорах контактной группы
Пеця сдал информационное поле Украины путлеру. Нужно немедленное противодействие.
Він, призначивши наступником голови СБУ Грицака Івана Баканова (який жонатий на агентці ФСБ) швидко і по-безпредєлу пересадить всіх зрадників України, які йому попадуться в руки. Жодних доказів не добиратимуть
От зачекайте. Для початку він розбереться з усією Верховною Радою, її розгонить нахер.
Ага, тільки кого ж вони, зебільні, зарахують до зрадників? Та не виключено, що самого тубусова. Тільки - згодом, згодом. Бо, як відомо, "революція" до знищення своїх приступає в другу чергу.
2 ч. ·
Медведчук(через Козака) приобрёл телеканал ZIK. Информация подтверждена. Напомню, что кум путина уже владеет «112» и ньюзван. Похоже, что на очереди - ИНТЕР, 24, Espresso и так далее. Петя скоро свалит в Испанию и продаст дружбану прямий с пятым).
Настало время 0%Yut€/\bнbl>< историй, ребят)) Пристегните ремни)
К чему этот скулеж? Пэдро пять лет дружил и облизывался с мертветчуком и вот вам результат!
А если не можете мертветчука укусить, то и нехрен скулить. Бо как-то позорно это выглядит.