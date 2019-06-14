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 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (872) канал (92) телевидение (523) 112_Украина (21) Newsone (20)

 Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов

Три новостных украиснких телеканала - "NewsОne", "112. Украина" и "ZIK" на протяжении года перешли под контроль кремлевского агента Виктора Медведчука.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Три новостных телеканала - 112, "Ньюсван" и с сегодняшнего дня - ZIK, куплены кумом Путина и агентом Кремля в Украине Виктором Медведчуком всего за один год.

Россия наращивает свое влияние на украинскую политику - как-то не похоже, чтобы так себя вела страна, которая готовится заключить мир. Это прямая информационная и организационная подготовка к масштабной войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK

Причем обратите внимание на демонстративные действия - никто не пытается прятать имена владельцев, наоборот, этим явно бравируют. Ведь формально оформивший на себя канал Тарас Козак - ближайший партнер Медведчука и его самое доверенное лицо.

Чем больше политических активов скупает Медведчук, тем больше возможностей для того, чтобы спровоцировать широкомасштабный военный конфликт создает Путин.

Читайте также - Покупка "112 канала" Медведчуком - это удар по национальной безопасности, - Бутусов

Открытая дестабилизация государства, создание прокремлевских марионеточных проектов, раскручиваемых своими телеканалами - и все это без какого-либо противодействия государства! Это поведение жертвы.

Конечно, никогда Тарас Козак не вложит ни копейки в такой медиа-актив - он всего лишь исполнитель, который получил кремлевские деньги и легализовывает в Украине влияние Москвы.

Что ж, теперь эту проблему национальной безопасности обязан решать новый Верховный главнокомандующий, новый секретарь СНБО и новый исполняющий обязанности главы СБУ.

В архиве АП лежит постановление Верховной Рады и решение СНБО о введении санкций против телеканалов Медведчука "112" и "Ньюсван". Порошенко не ввел в действие своим указом решение СНБО, смелости не хватило, и ответственность за эту проблему переложил на нового президента. Хватит ли духа у Зеленского сделать то, что не посмел его предшественник?

Источник: https://censor.net.ua/n3132489
 
   
 Топ комментарии
 
Какой такой агент? Це ж Петин лепший друг-переговорщик-бизнеспартнер.
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Какой такой агент? Це ж Петин лепший друг-переговорщик-бизнеспартнер.
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какие проблемы забрать Лицензии и заблокирвоать на спутнике... никаких было бы желание у Зеленского и Колобройши...ага как же еврей- еврею друхт и брат....
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Да? Так просто? Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2024
Тобто по приїзду до Німетчини першим питанням до Вовіка буде: "В якому віці гер Зеленський відчув в собі ненависть до журналістики?".
Ну і це буде першим уявленням про нового українського президента в усьому світові.
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Старую на 40 на двух новых по 20, четыре по 10 не предлагать!
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и если глянуть 112, ЗИК, НьюсВан они Пецю не мочат, только Зе.
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Порошенко не мочат только на Прямом и 5 канале
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Недарма від лєпший друг Петра Поросєнко)))Спільник у всіх починаннях))
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хай купляє - буде крутити на всіх своїх каналах Надю Савченку.
та сам виступати.
хтось колекціоную марки, хтось пляшки. а хтось канали.
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Так никто не мешал этому! Это ж деловой партнер петруччо!
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Не даёт покоя Медведчуку телевизионный феномен этого ЗЕленого существа
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при таких информатаках горячая война и вторжение извне не понадобится.

Возьмут изнутри. УЖЕ берут.

Портнов уже примчал, бывшие прихвостни Януковича - в команде Зели.

Кто следующий? Азаров? Что потом? - федерализация?
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Ось, хто винуватий, що сєпари всі п'ять років у владі сидять! Зє-фани винуваті!!! Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов - Цензор.НЕТ 459
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Що ж тут тепер поробиш. Мабуть українці зєбілами народились. І лише 7% дякул-пєцекантропів виявились не зєбілами. Але і їм, щоб встояти, потрібна була штука помочі Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6781
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Хтось в нас призначений першою особою в СБУ з таким бекграундом...
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Не мешай порохоботам убивать рейтинг хозяина! У них задача номер один: "Задрать всех так, чтобы Петя и 5% не набрал."
С 15% на президентских уже 7% осталось за месяц. Петина гвардия идет к успеху! Так не будем им мешать делать великое дело!
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увидим,ваш захотел поскорее вот и увидим
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Хватит одного, 5 лет обещал. А теперь поздновато, оперились.
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А вы именно все 5 лет постили, чтобы их посадили? Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4795
И Петя Вас всех кинул. Одним словом, Вы - лохи Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4795
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так нада статус узаконіть - а то голословно "агєнт кримля" - а послєдствія???
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И какая же С,,,,,,КА ему это позволила? Кто то кричал, НЕ ПОЗВОЛИМ реваншистам придти к власти.
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Заметте у порохосвинув ни к Медведчуку ни к Бойку ни к другим рыгам нет никаких притензий. А все потому что ето все Петины друзя
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да вы тоже их посадить не требуете)) как никак бенины друзья *новые* ***** лица в политике
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Ужас какой! А что пеця и его окружение за 5 лет не вжучили этого открытого сепаратюгу?
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кто бы сомнвался, виноваты Петины будущие попередники.
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"Не знаю, товарищ капитан! Не знаю, товарищ капитан!"
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и с сегодняшнего дня - ZIK, куплены кумом Путина и агентом Кремля в Украине Виктором

спалить нахрен.

все 3.

где ентот правыйсектор-азов??
сделайте хоть чтон-ибудь полезное в тылу.

а не только факелы палить на крещатике.

Источник: https://censor.net.ua/n3132489
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інтер пробували палити; та сабаков їм швидко мізки вставив.
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Глаголити дрисню збирається з новою потужністю.
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Все последние пять лет порох делал все, чтобы это произошло. Кремль для себя купил три информационные площадки влияния на украинцев. И никто ему не мешал. И петя каждый раз ноет про пятую колонну ни разу не назвав медведчука. Ни разу.
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Вы что! Медведчук же был великим переговорщиком! На великих Минских соглашениях! И ещё по любому отстегивал процент с прибыли великому полководцу и спасителю всея Украины!
Казнить нельзя помиловать!
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И это как же панове вышло,что отец нации,патриот из патриотов ,самый главный защитник Украины пэтя порошенко не сделал ничего,чтобы эта падаль оказалась там где ему самое место - на зоне ??? Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3587
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Бо русские своих не бросают. Гы-гы-гы.
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Кроме олигархов в Украине телеканал уже врядли кто-то сможет создать или купить, максимум отжать. Отаки дела. Зеленский медийщик, он не станет этого делать. И вообще, в случае явной пропаганды существует огромное количество силовых ведомств включая СБУ, была бы только заинтересованность, не нужен тут указ президента.
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Нужно был помогать Шустеру создавать общестенное ТВ, так денег пожалели.
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Понятно, что агент скупает, а те кто продает не агенты?
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Если так дело пойдет и дальше,то в одно прекрасное утро проснешься,а из динамиков звучит: союз нерушимый республик свободных...
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Майдан не вечен, все приходит и уходит, всему есть начало и конец
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А зрадники вічні. І ніхто їх, як стародавні германці, не топить в болоті. Єра дємокрастії і тєлєрастії.
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Как и тебе на этой ветке конец,свинорус.
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А медведчук вечен?Янык вечен был или кучма?
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Даже Бандера и Ленин не вечными оказались...Что сказать хотел?
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человек "пороха" и агент кремля, какета?
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Та нi, прийшла ж эра велосипедосердия, медведчук тепер не агент а "повстанец".

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Медведчук був полiтичним трупом на вiки вiчнi. Я не уявляв, що мало б статися , щоб він повернувся в політику. Тепер можна сміливо стверджувати, що його відродив пан Петро.
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В 2014 году Шуфрич заявил что Медведчук не баллотируется в Раду потому что подпал под санкции США и они переживают всей рыговской подлой что если Медведчук будет баллотироваться то санкции Штаты расширят и на них

Штаты блин ввели санкции, а Петя назначил Медведчука представлять интересы Украины в переговорах контактной группы
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Так отож. Навiть при янеку, при наявності ватного Криму і Донбасу, він не міг пройти до Верховної Ради.
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Почему агент? Он- представитель Кремля и не скрывает этого, как и родства с Путиным...
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В воюющей пять лет стране, после двух ( ну так скажем) рЭволюций, при "национально ориентированной" власти ( президенте, коалиции, правительстве, премьере, силовиках, ген. прокуроре,спикере парламента, реформированных судах), это возможно только по договорняку ( считай прямому предательству и сдаче страны) Почему то даже не удивляюсь этим "сук-м позорным" и "политическим пр----кам".
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Юрий Морской
Пеця сдал информационное поле Украины путлеру. Нужно немедленное противодействие.
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И где же он бабло берёт, неужто кум снабжает?
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Зачем кум? Он сам зарабатывает. Он же шото около половины общего объема поставок дизельного топлива и сжиженного газа в Украину контролирует. Поставки из Рашки естественно. Это в, типа, 5 лет воюющей стране при атце-асвабадителе Пете.
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Зеленский решит эту проблему. Несите рояль,пианино и фортепиано сразу.
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Это будет уже какая-то многоху*ловочка.
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Ничего удивительного. Теперь уже не одно Г+Г, а четыре Г+Г. И это не считая "Интера" и Ахметовской помойки. Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4752
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Неужели нельзя принять закон, что ничего нельзя продавать кумовьям ***** и его знакомым.
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Є закон про Державну Зраду,але Петро прикривав цю курву,якщо сяде Петро,сяде і Медведчук.
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Нічого, - те, що не захотів робити Порошенко, зробить зебіл
Він, призначивши наступником голови СБУ Грицака Івана Баканова (який жонатий на агентці ФСБ) швидко і по-безпредєлу пересадить всіх зрадників України, які йому попадуться в руки. Жодних доказів не добиратимуть

От зачекайте. Для початку він розбереться з усією Верховною Радою, її розгонить нахер.
Ага, тільки кого ж вони, зебільні, зарахують до зрадників? Та не виключено, що самого тубусова. Тільки - згодом, згодом. Бо, як відомо, "революція" до знищення своїх приступає в другу чергу.
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Чудовий шанс Зеленського виправити помилки попередника і посадити цю паскуду, думаю десь на протязі тиждня Зеленський запакує Медведчука.
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Мертвечук говорить те, що хоче ху...йло від України і для того, щоб донести це жителям України він скуповує канали, де його пиеу і висери, крутят цілодобово. Він готовить українців до капітуляції, але він це робить так, щоб ми думали, що це наша перемога. Я лише, висловив, свою думку. Може, що не так, то поправте.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·

Медведчук(через Козака) приобрёл телеканал ZIK. Информация подтверждена. Напомню, что кум путина уже владеет «112» и ньюзван. Похоже, что на очереди - ИНТЕР, 24, Espresso и так далее. Петя скоро свалит в Испанию и продаст дружбану прямий с пятым).
Настало время 0%Yut€/\bнbl>< историй, ребят)) Пристегните ремни)
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Саакашвили предложил арестовать Медведчука и обменять его на узников Кремля.
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То запретите ему покупать! Или - шо-то ему продавать!
К чему этот скулеж? Пэдро пять лет дружил и облизывался с мертветчуком и вот вам результат!
А если не можете мертветчука укусить, то и нехрен скулить. Бо как-то позорно это выглядит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАгент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов
 
 
 
 
 
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