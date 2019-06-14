 Журналист обвинил нардепа Ризаненко в признании юрисдикции РФ в оккупированном Крыму, тот отрицает обвинение. ДОКУМЕНТ

Свои обвинения Максим Савчук озвучил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. По словам журналиста, Ризаненко фактически признал юрисдикцию агрессора на территории оккупированного полуострова.

"Об этом свидетельствуют данные российского реестра юридических лиц. Согласно ему Ризаненко Павел Александрович выступил соучредителем российского ООО "Трубосталь" (ИНН 9103074297, Ялта) после оккупации Крыма", - написал Савчук.

Журналист подчеркнул, что по состоянию на 28.09.16, согласно выписке, Ризаненко владел долей в 25% в этой компании.

Народный депутат на своей странице в Facebook отвергает обвинения. Ризаненко утверждает, что стал акционером "Трубостали" в 2008 году.

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"Остальные акционеры общества, владельцы 75%, самостоятельно, не сообщив Павлу Ризаненко и имея кворум для принятия решения, 17.06.2015 года провели "реорганизацию" юридического лица в соответствии с российским законодательством. Всех действующих акционеров украинского ЗАО "Трубосталь" автоматически внесли как акционеров российской компании и сведения о них - в российский реестр юридических лиц", - сообщил Ризаненко.

"После многочисленных сложных коммуникаций с акционерами украинского ЧАО "Трубосталь" Ризаненко П.А. исключили из числа акционеров российской компании ООО "Трубосталь", о чем свидетельствуют публичные данные с российских реестров", - указано на странице нардепа.

Ризаненко подчеркнул, что в последний раз был в Крыму до оккупации - в марте 2014 года, а с апреля 2014 является невъездным на оккупированный полуостров. Кроме того, он включен в список санкций России против Украины.

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Впрочем, эти аргументы не убедили журналиста. Савчук обратил внимание на то, что в документе, обнародованном Ризаненко, указано, что у нардепа есть российский ИНН.

"И здесь вот какая возникает ситуация: чтобы получить этот российский ИНН, пишет налоговая служба РФ, надо сделать ряд процедур. И главная - это ЛИЧНО написать заявление в налоговый орган... Эту процедуру снова сделали нечестные бизнес-партнеры?" - спрашивает Савчук.

По его словам, часть юристов подтверждают, что во время правового беспредела в Крыму в 2014-2015 годах Ризаненко действительно могли выдать российский ИНН без его ведома. Другие правоведы категорически отрицают такую возможность.

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"Опровергнуть то, что Павел Ризаненко стал совладельцем компании против собственной воли, пока возможности нет. В силу того, что я не имею доступа к внутренней документации. С другой стороны, нардеп в подтверждение своей позиции - жертвы нечестных бизнесменов - не представил (возможно, пока) ни судебных исков на этих людей, ни обращений в правоохранительные органы", - подытожил журналист.





