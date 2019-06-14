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 С начала суток один воин ранен. Враг шесть раз нарушил перемирие, применив под Марьинкой артиллерию калибром 122мм, - штаб ООС

С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерии 122 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

На вечернем брифинге была озвучена следующая информация: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, из них:

трижды в районе населенного пункта Марьинка, от направления Александровка и Трудовской - из 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета;

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:
в районе населенного пункта Пивденне, по направлению шахты имени Гагарина - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Вблизи Попасной, от направления Калиново-Борщеватое - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

Новгрордское, от направления населенного пункта Широкая Балка - из автоматических гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два украинских воина получили ранения и травмы на Донбассе, уничтожены грузовик и гаубица врага. За сутки - 29 обстрелов, - ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3132484
 
 
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Надоелм уже эти пустопорожние сводки...Ну нарушают и шо? Где выход? Все нарушают и святых в этом вонючем минском договорняке нет, потому что он вонючий и антиукраинский
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

С начала суток один воин ранен. Враг шесть раз нарушил перемирие, применив под Марьинкой артилллерию калибром 122мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8049
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Ой як злякалися москалі твого малюночка, бррр!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток один воин ранен. Враг шесть раз нарушил перемирие, применив под Марьинкой артиллерию калибром 122мм, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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