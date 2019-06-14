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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кипиани (18) Медведчук (872) Недзельский (1) канал (92) телевидение (523) Козак_Тарас_финансист (4)

 После покупки Медведчуком телеканала ZIK журналисты Кипиани и Недзельский закрывают свои проекты на канале. Об увольнении заявляют и топ-менеджеры

Историк и журналист Вахтанг Кипиани заявил о том, что его историческая передача на телеканале ZIK закрывается после покупки телеканала соратником Медведчука Козаком. Также о закрытии программы на канале заявил и журналист Роман Недзельский. Об увольнении заявли и другие топ-менеджеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Кипиани отметил: "По дороге на презентацию книги "Дело Василия Стуса" узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более 6 лет выходила программа "Историческая правда-ZIK".

Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и в прошлом, и будущего".

Роман Недзельский в Фейсбуке написал: "Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу.

Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, потому что официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK

Также об увольнении заявили и топ-менджеры канала. С канала ZIK увльняется я руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан и главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес.

"За 9 лет работы меня множество раз переспрашивали, Купил ли Медведчук ZIK. И это всегда было неправдой. Но вот это произошло - Тарас Козак, соратник кума Путина, владелец ZIKа. Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу. Очень не хочется, чтобы на репутации проукраинского телеканала медведчуки прокладывали себе путь к власти. Грустно", - сообщила в Фейсбуке  Ольга Мовчан.

"Мой ЗИК закончился. Увольняюсь ", - написала Татьяна Вергелес.

Источник: https://censor.net.ua/n3132472
 
 
 Топ комментарии
 
А кому нужна та историческая правда, Сватов будут крутить, для 73 % процентов самое то.
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Это только у меня почти перед каждым роликом на Ютюбе запрыгивает эта гнида мертвечук и что-то пытается впарить? После покупки Медведчуком телеканала ZIK журналисты Кипиани и Недзельский закрывают свои проекты на канале - Цензор.НЕТ 7872
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Хто там саме більше волає про реванш,отак після постмайданного політичного небуття не тільки повернутися в політику.але вже і захопити медіапростір країни,що дуже небезпечно,і всьому цьому треба дякувати головному горлопану про реванш,який всіма силами допомагав путінському куму робити цей реванш,прикриваючись патріотичними гаслами про ЕС та НАТО. Шавок диванних в цьому теж заслуга є чимала,адже всі дії запроданця виправдовувались аж бігом,за що і вам ублюдкам продажнім теж слід дякувати
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вражеские каналы ежедневно проверять инспекторами из с14 на пожароустойчивость...
ждите слив дыминским гереге фк"карпаты".
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КТо проверять будет? Сепарня сидит на всех уровнях. Уже 73% населения по сути сепары выбрали ЗЕсепара..Они ждут руцького язика и ватных Сватов и шоб украинского поменьше было. Не любят они украинское, этим манкуртам руцькое ближе...
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Возникает вопрос - А на ХРЕНА отключали руссо-фашистские каналы,если дали куму русского фюрера скупить ТРИ канала в Украине?На этих ТРЁХ украинофобии больше, у скобевой,соловьёва и норкина киселёвым вместе взятых.Спасибо ПАП за такую демократию!Они играют в демократию, а потом,после обсер...са,зовут народ на майдан.
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Начиналось давно. Помните, симпатичная ведущая-армянка уволилась с ЗИКа, чтобы не брать интервью у Медведчука, как хотело руководство. А Влащенко не побрезговала
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" А Влащенко не побрезговала "

А шо вы от нее ожидали ? Хоспади ... нашли образец добропорядочности Після придбання Медведчуком телеканалу ZIK журналісти Кіпіані та Недзельський закривають свої проекти на каналі - Цензор.НЕТ 6871
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Влащенко-престарелая маруха без принципов.
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все вірно -цей канал вже давно бл...дський ...
а влащенко -прокладка від роду!!!
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" а влащенко -прокладка від роду!!! "

Прозрели ? Так она всегда такой была .
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Європейська федерація журналістів закликає керівництво України всіляко підтримувати і гарантувати свободу слова і права журналістів у державі.
Таку заяву в кулуарах 30-го конгресу Міжнародної федерації журналістів, що проходить в Тунісі, зробив генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутієрес, повідомляє Національна спілка журналістів України.
"Не може бути справжньої демократії без свободи слова. Ми, в Європейській федерації журналістів, покладаємо великі надії, що новий Президент України і обраний в майбутньому парламент і новий Кабінет міністрів стануть послідовно відстоювати свободу слова і права журналістів, за які виступає НСЖУ", - констатував Гутієрес.
У свою чергу, голова НСЖУ Сергій Томіленко підкреслив, що більшість кандидатів у Президенти, в тому числі і Володимир Зеленський, підтримали перед недавніми виборами Декларацію на захист свободи слова, ініційовану головною журналістською організацією країни.
"Тепер розраховуємо на підтримку учасників парламентських виборів, але головне - вимагаємо дієвого захисту новою владою українських журналістів і медіа", - зазначив голова НСЖУ.
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Томіленко, до відома - зебіл від бені.
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У Пети все правосудие сводилось на договорняках.
Договорились - дали Пете на лапу - получили иммунитет от преследования.
За 5 лет нет никаких уголовных производств против рыгов, агентов РФ, пособников агрессора. Никаких дел, доказательств, судов.

Это звездец полный.
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Хватит все время врать медведчуковсое чучело....
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Медведчуковское чучело - твой Порошенко
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Врать? Ну тогда факты в студию. Кто из рыгов сидит?
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Треба робити висновки другий Майдан не дав бажаних наслідків бариги залишились при владі...
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Саакашвили предложил арестовать Медведчука и обменять его на узников Кремля.
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Да уж. Наступление идет широким фронтом. Кто бы мог такое представить "аж после двух рЭволюций" и настоящей, продолжающейся войны. Чудны дела твои Господи. Медведчук о котором забыли как о "замурованном Кащей", вдруг реанимировался, да еще силу набрал аки дракон о трех головах. И когда же это произошло... Ой блин горелый.. Так ведь во время правления "великого рЭволюционера", "отца нации", "непобедимого полководца", "деятеля международного масштаба", "борца с коррупцией и агрессией", "отца основателя независимой церкви и безвиза", "того кто остался в политике, бо не мог пiти" И что имеем в остатке Медведчук уже подгреб под себя "112 Украина" + " News One" +" ZIK". А к этому добавить каналы выссалов Фирташа и Левочкина " Интер" "Мега" "НТН" "К1" К2" и т. д. А еще потенциального союзника ( "а куда он денется, когда разденется") Рената с его "ТРК Украина" А еще идущие через интернет и спутниковое ТВ море каналов КУМА. То получается дело идет к глобальной победе на поле битвы СМИ. А там и Пэтя свои сдаст за умеренную плату ( личную безопасность) в память об оказанных услугах. Ну и Пинчук с Коломойским в долю войдут. ( Да еще, в Ютюбе все рекламы это только рожа Медведчука и его речовки, мама не горюй)
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Кто сможет составить петицию о закрытиии телеканалов?)
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Фактично відбирається інформаційний простір України створюється інформаційна МОНОПОЛІЯ ворогів України РФ через Козачка( засланного!) - Медведчука - Путіна ! Корчинський ще коли з цього приводу пікети під каналом створював , а брехлива Влащенко казала що все це "НЕ ПРАВДА"! А зараз що брехати з ФАКТУ продажу каналу буде? І що все це українське суспільство знову "проглотить по тихому"???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле покупки Медведчуком телеканала ZIK журналисты Кипиани и Недзельский закрывают свои проекты на канале. Об увольнении заявляют и топ-менеджеры
 
 
 
 
 
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