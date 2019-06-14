 После покупки Медведчуком телеканала ZIK журналисты Кипиани и Недзельский закрывают свои проекты на канале. Об увольнении заявляют и топ-менеджеры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Кипиани отметил: "По дороге на презентацию книги "Дело Василия Стуса" узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более 6 лет выходила программа "Историческая правда-ZIK".
Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и в прошлом, и будущего".
Роман Недзельский в Фейсбуке написал: "Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу.
Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, потому что официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция".
Также об увольнении заявили и топ-менджеры канала. С канала ZIK увльняется я руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан и главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес.
"За 9 лет работы меня множество раз переспрашивали, Купил ли Медведчук ZIK. И это всегда было неправдой. Но вот это произошло - Тарас Козак, соратник кума Путина, владелец ZIKа. Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу. Очень не хочется, чтобы на репутации проукраинского телеканала медведчуки прокладывали себе путь к власти. Грустно", - сообщила в Фейсбуке Ольга Мовчан.
"Мой ЗИК закончился. Увольняюсь ", - написала Татьяна Вергелес.
ждите слив дыминским гереге фк"карпаты".
А шо вы от нее ожидали ? Хоспади ... нашли образец добропорядочности
а влащенко -прокладка від роду!!!
Прозрели ? Так она всегда такой была .
Таку заяву в кулуарах 30-го конгресу Міжнародної федерації журналістів, що проходить в Тунісі, зробив генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутієрес, повідомляє Національна спілка журналістів України.
"Не може бути справжньої демократії без свободи слова. Ми, в Європейській федерації журналістів, покладаємо великі надії, що новий Президент України і обраний в майбутньому парламент і новий Кабінет міністрів стануть послідовно відстоювати свободу слова і права журналістів, за які виступає НСЖУ", - констатував Гутієрес.
У свою чергу, голова НСЖУ Сергій Томіленко підкреслив, що більшість кандидатів у Президенти, в тому числі і Володимир Зеленський, підтримали перед недавніми виборами Декларацію на захист свободи слова, ініційовану головною журналістською організацією країни.
"Тепер розраховуємо на підтримку учасників парламентських виборів, але головне - вимагаємо дієвого захисту новою владою українських журналістів і медіа", - зазначив голова НСЖУ.
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Томіленко, до відома - зебіл від бені.
Договорились - дали Пете на лапу - получили иммунитет от преследования.
За 5 лет нет никаких уголовных производств против рыгов, агентов РФ, пособников агрессора. Никаких дел, доказательств, судов.
Это звездец полный.