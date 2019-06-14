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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:СНБО (3220) США (15050) Данилюк Александр (345) Квин Кристина (3)

 Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны. ФОТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны 01

"Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и вопросы расширения двустороннего сотрудничества с США", - говорится в сообщении.

Среди приоритетов в работе СНБО Украины Данилюк назвал военную реформу, а также реформирование ГК "Укроборонпром", поставку качественного оружия и техники для украинской армии, энергетическую безопасность, кибербезопасность, реформу СБУ и разведывательных органов. Секретарь СНБО также подчеркнул важность активизации работы "минского формата".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсудили ситуацию на Донбассе и усиление сотрудничества в военной сфере, - Данилюк провел встречу с представителем минобороны Великобритании

Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны 02

В свою очередь, Куин отметила прогресс в реализации оборонной реформы, подчеркнула важность проведения прозрачного международного аудита ГК "Укроборонпром", и заверила в неизменности поддержки США Украины на геополитической арене.

Также смотрите: Делегация СНБО во главе с Данилюком ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132466
 
 
 Топ комментарии
 
та вашу ж бабку в грязь я хоть какую-нибудь украинскую фамилию услышу
или ето уже на 5 лет?
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Барыга и мародер Зе-припиздент скорочує армію на 100 тисяч...

Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 6849
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Добре, що там ти плакав мовчки, тому з рота тобі нічого не випало, і ти доніс собачі екскременти аж сюди, щоб виплюнути тут. Смачного!
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Прекрасный набор аккаунтов, на которые подписан пресс-кекретарь солнцеликого нашего Владимира Зеленая Сопля Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 328

Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 6145
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Сын порошка. Нет-нет, он на фото справа.
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временно поверенного в делах США в Украине Квина после обсуждения не стошнило надеюсь... Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 4868
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Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны

Типа- дайте боеприпасов, которые мы подорвали...
Где виновные, где Барыга как главнокомандующий итд?
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Барыга и мародер Зе-********** скорочує армію на 100 тисяч...

Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 6849
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Ложь шоколадных и прикормленных, конечно. Всё, как обычно.
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Молодец Данилюк,работает без перекуров. Не то,что яйцеголовый. За пушку подержался,фотки на цензор скинул,откат от Свинарчука получил и домой ,деньги в чулок тарить.
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Данилюк это тот, кто был министром у Порошенко?
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Вчера Рабинович в прямом эфире.-
Хотя президентство Владимира Зеленского длится меньше месяца, уже ясно, что оно ведет Украину не к миру и процветанию, а к катастрофе.
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та вашу ж бабку в грязь я хоть какую-нибудь украинскую фамилию услышу
или ето уже на 5 лет?
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не то шо б я ето, моей толерантности нет предела,
но иногда впечатление, шо ето израильский форрум.
опять же не против, а где тогда украинский? Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 962
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Рабинович теперь может балотироваться от мародеров. Настоящий кремлевский порохобот.
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Променяли обычный совок на евросовок, а генерального секретаря ЦК КПСС на госсекретаря белого дома. Ну не казаки ли мы?
Никогда такого не было, и вот опять.
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Ой то краще маршалків, орендатарів та ксьондзів-єзуїтів туди одправить, всьо як Шевченко заповідав))
Тим більше що СНА - то не фашисти))
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Переговори британської маріонетки та американської секретарши пройшли успішно.
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Я працював на державному підприємстві. За цей час тут змінились три директори. Кожен починав свою роботу з ремонту контори і офісів структурних підрозділів. Поки тривали ремонти, росли і приватні будинки директорів. Тут Данилюк обговорює реформу реформи. Тобто грошей, виділених на попередні реформи не вистачає. Тому попередні потрібно оголосити невдалими і просити гроші на нові.
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офшорный прохвост ....секретарь СНБО... что то с кем то обсуждает... офшорный прохвост должен обсуждать со следователем свои делишки....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДанилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны. ФОТО
 
 
 
 
 
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