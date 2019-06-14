 В оккупированном Крыму освободили капитана украинского судна, задержанного в мае 2018 года

Решение принял так называемый Балаклавский районный суд Севастополя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Оккупационный "суд" признал Новицкого виновным в незаконной добыче биоресурсов. Ему назначили штраф в 550 тысяч рублей (226 тысяч гривен. - Ред.). Но освободили от наказания с учетом того, что Новицкий находился в СИЗО с 11 мая по 1 ноября 2018 года. До оглашения "приговора" Новицкий находился в Крыму под "подпиской о невыезде" и жил в съемной квартире.

4 мая 2018 года оккупанты задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 у берегов Крыма из-за вылова камбалы на шельфе. После этого на Новицкого завели дело о браконьерстве, а само судно арестовали.

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В конце октября семерых россиян с судна "Норд", задержанного в Украине в марте 2018 года, обменяли на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041".