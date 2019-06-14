 Соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK

Об этом сообщает телеканал "112 Украина", который также принадлежит Козаку, передает Цензор.НЕТ.
"14 июня 2019 года украинский политик Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: "112 Украина", NewsOne и Zik", - отмечает телеканал.
Сам Тарас Козак заявил, что на базе трех своих телеканалов создаст новый медиахолдинг "Новости".
"Для меня приобретение телеканала ZIK - это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине на сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "НОВОСТИ", - отметил Козак.
Як вам живеться з зарплатами в 4000 $?
Олігархам передачки до в'язниці носите?
Як живеться з високими пенсіями і низькими тарифами?
Зепріпіздент вже продав липецкий квартал 95?
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25, - вам доброго дня і міцного здоров'я!
Цього лайна в Україні взагалі не повинно було бути .
Але дякуючи пороху , вони живі , здорові і не сидячі ...
За 5 років підняли голови і сьогодні вже пруться не на зону а в Парламент...
ДЯКУЄМО...!!!
*і негайно випив*
(а також відписався від їхнього ТиШланг-каналу)
Единственно кто песочит зелю только Прямий.
А скоко мальдивский хряк прикупил активов в Украине? Шо, это уже никому не интересно?