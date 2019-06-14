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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (867) СМИ (3186) медиа (60) Козак (23)

 Соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK

Народный депутат от "Оппозиционного блока", соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал новым владельцем медиахолдинга ZIK.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина", который также принадлежит Козаку, передает Цензор.НЕТ.

"14 июня 2019 года украинский политик Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: "112 Украина", NewsOne и Zik", - отмечает телеканал.

Сам Тарас Козак заявил, что на базе трех своих телеканалов создаст новый медиахолдинг "Новости".

"Для меня приобретение телеканала ZIK - это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине на сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "НОВОСТИ", - отметил Козак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все украинские олигархи-владельцы телеканалов завязаны на России, - Шустер. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132460
 
 
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Вопрос номер один - почему Зеленский допустил продажу?
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Он не владелец данного канала, как же он мог запретить сделку? Печаль...ЗИК единственный канал, который не боялся говорить правду, теперь его нет...
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Ну Порошенку ж шпинали что допустил продажу 112 а тут вдруг "не владелец"?
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Я не работаю на Пороха и не помню, что ему там "шпинали"...За ухудшение жизни, за доллар по 27 （хотя когда на нас рашка напала стал и был 12）, за Ротердамы помню, за облэнерго и воровство в оборонке, да "шпинали", но за владения других глупо упрекать...
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Ну що шанувальники нових пик?
Як вам живеться з зарплатами в 4000 $?
Олігархам передачки до в'язниці носите?
Як живеться з високими пенсіями і низькими тарифами?
Зепріпіздент вже продав липецкий квартал 95?
------------------------
25, - вам доброго дня і міцного здоров'я!
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ну.насчет правды ты подзагнул...такой себе половинчатый канал "и нашим и вашим"...а теперь станет конкретно пророссийским
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Тепер, сподіваюся, зрозуміло, чому така велика кількість голосує за Зє? Телевізійні новини в руках українофобів.
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Добровольців 8000 сидять лише за постріл без дозволу генштабу. Кого ти пропонуєш розстрілювати?
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100% ..і більше того - саме при Офшоренку сєпарня почала себе почувати якнайкраще !
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Ага портнов, януковіч, царьов аж ховалися від такого екстазу.
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А я то думаю чому на Цік так замелькали сєпарсько- риговські мордяки.
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Наташа Влащенко від мертвечука втікти ніяк не може...
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голосуйте за опозиционный блок за життя.... эти хоть что нибудь обещают сделать для народа а то остальные только грабят его...
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Еще один канал подох. Кацапня денег не жалеет чтобы канифолить мозги украинцам. Телевизоры можно выбрасывать в окно. Только интернет.
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так і інтернет - зебільно-касапсий. Ще зараз скасують обмеження на ВК+ОК+Яндекс
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Пете ни одного рыга не посадил, а петекантропы винят Зе.
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не,забывай уже про пороха...теперь зелебеня за все в ответе
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А повинен був посадити? По безпредєлу, чи по Закону?
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До речі, подивимося на поведінку Тані Даниленко. Як вона хотіла покинути порошенківський 5-тий заради "свободи слова"...
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А я посмотрю на путриота Остапчика Дроздова .
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Теперь переименуют в "ПУК". ну или, как то по другому, скрепному, исконному.
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делить деньги олигархов евреев не будем и точка.
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К этому шло. Порошенко в связке с Медведчуком. На Зике были такие рвотные ролики про Тимошенко и Зеленского во время выборов
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оболванивание населения через зомбоящик набирает нездоровые обороты, если это не принимать в расчет, будет 86% зебилов
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они его уже проводят...под вывеской игры на пианино.
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Петекантропы уже оболваненные, что любят коррупцию и свинарчукив.
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Кацап гірший за 3,14дараса, порохобот мерзенніший за кацапа.
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Володимир Кашуба:
Соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK - Цензор.НЕТ 8007Соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK - Цензор.НЕТ 5102Цього лайна в Україні взагалі не повинно було бути .
Але дякуючи пороху , вони живі , здорові і не сидячі ...
За 5 років підняли голови і сьогодні вже пруться не на зону а в Парламент...Соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK - Цензор.НЕТ 169
Соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK - Цензор.НЕТ 5948ДЯКУЄМО...!!!
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почему прошло столько времени, а при зеле они ещё не сидят
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Цей гівноканал давно обслуговує інтереси олігархів. Тому без різниці: одне гівно купило канал в іншого гівна)
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Тарас... да еще и Козак... Это просто какой-то позор...
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наконец то и на этом канале мы услышим правду а то сплошная брехня надоела.
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ZIK все. Не цокаючись.
*і негайно випив*
(а також відписався від їхнього ТиШланг-каналу)
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нЬЮЗВАН стал помойкой где активно пиарят исключительно Рабиновича с Мертвечуком и льют грязь на остальных, в последнее время особенно много на Зелю.
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Враки. Зеленского на ньсиване облизивают в полний рост.
Единственно кто песочит зелю только Прямий.
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Кто еще сомневается, что реванш идет строевым шагом вместе со СЛУГОЙ и его коалицией с Медведчуком ( премьером)
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Неа, на Зелю больше всего критики на каналах Мертвечука, не сходится.
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Петю поблагодари, что растил рыгов, не трогал их.
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А шо вы хотели? Капитализм - все продается - все покупается.
А скоко мальдивский хряк прикупил активов в Украине? Шо, это уже никому не интересно?
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СССССР тоже компостировал мозги по ТВ и где он. Зря олигархи стараются. Если слова с ТВ не согласуются с реальной жизнью, его не смотрят. Петен 5-анал подтвердит.
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Совершенно верно, Зеля выплыл в другом месте.
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"Самое главное искусство - это кино !" Вова Ленин ©. 😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK
 
 
 
 
 
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