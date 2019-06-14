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 Экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин арестован судом на 2 месяца без права залога, - Сарган

Решением Шевченковского суда Киева бывший руководитель "Центральной избирательной комиссии" террористической организации "ДНР" Роман Лягин арестован на 2 месяца

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Шевченковского суда бывший руководитель так называемой "центральной избирательной комиссии" террористической организации "ДНР" Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога", - говорится в сообщении.

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Ранее Лягин был задержан сотрудниками ГПУ и СБУ.

Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014 г. С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР". В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью".

Экс-глава ЦИК ДНР Лягин арестован судом на 2 месяца без права залога, - Сарган 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3132456
 
 
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Вы лучше мертветчука арестуйте Хороший обменный фонд Одного на всех наших
А этого пристрелите за прыжек на месте , как попытку к бегству
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то лайно теж здасться для поповнення обмінного фонду)
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Щас Медведчук позвонит этим судьям - шестеркам , те обосрут ляжки от страха и выпустят этого сепара Экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин арестован судом на 2 месяца без права залога, - Сарган - Цензор.НЕТ 9352
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30 августа 2017

Бывший глава так называемого "центризбиркома "ДНР" Роман Лягин признался, что жители Донбасса в 2014 году были одурачены.
"То, что мы называем "ДНР" - пародия на государство. В 2014 году люди голосовали за присоединение к России. Если бы референдум состоялся сегодня, результат его был бы противоположным. Люди были одурачены, в том числе и мной. Сегодня "ДНР" держится на внутреннем терроре, - заявил Лягин в открытой переписке в соцсетях. - Я верил в реальность крымского сценария для Донбасса и юго-востока Украины. Верил в Россию".
Лягин также напомнил, что в т.н. "ДНР" живут граждане Украины.

05.03.2019 12:00
Бывший «глава ЦИК ДНР» Роман Лягин сдался украинским властям
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И большой вопрос, почему с марта тишина, он спокойно жил при ПАП, а сейчас Луценко возбудился.
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Странно : сдался в мае, а только объявили официально )) Луценко хотел его путину подарить, но Петя продуло
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-глава "ЦИК ДНР" Лягин арестован судом на 2 месяца без права залога, - Сарган
 
 
 
 
 
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