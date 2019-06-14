 Экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин арестован судом на 2 месяца без права залога, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
"Решением Шевченковского суда бывший руководитель так называемой "центральной избирательной комиссии" террористической организации "ДНР" Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога", - говорится в сообщении.
Ранее Лягин был задержан сотрудниками ГПУ и СБУ.
Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014 г. С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР". В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью".
А этого пристрелите за прыжек на месте , как попытку к бегству
Бывший глава так называемого "центризбиркома "ДНР" Роман Лягин признался, что жители Донбасса в 2014 году были одурачены.
"То, что мы называем "ДНР" - пародия на государство. В 2014 году люди голосовали за присоединение к России. Если бы референдум состоялся сегодня, результат его был бы противоположным. Люди были одурачены, в том числе и мной. Сегодня "ДНР" держится на внутреннем терроре, - заявил Лягин в открытой переписке в соцсетях. - Я верил в реальность крымского сценария для Донбасса и юго-востока Украины. Верил в Россию".
Лягин также напомнил, что в т.н. "ДНР" живут граждане Украины.
05.03.2019 12:00
Бывший «глава ЦИК ДНР» Роман Лягин сдался украинским властям