 Украина и мир не признают российские паспорта жителей оккупированного Донбасса, - МИД

Об этом написала в Twitter спикер МИД Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что продолжается дальнейшая работа над новыми санкциями против России.
"Кремлевский режим и его марионетки начали ускорять предоставление гражданства России для украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Преднамеренно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", - заявила Зеленко.
Напомним, Российская Федерация 14 июня начала выдачу своих паспортов жителям оккупированного Донбасса.
Указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.
І головне - коли вже Україна насмілиться ввести хоча б візовий режим з окупантом ?
2. Запретить лицам, не лишенным иностранного гражданства получать украинское.
3. Только при соблюдении п.1 и 2 можно что-то требовать от простых людей, получающих российское, венгерское, польское и т.п. гражданство.