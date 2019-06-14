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 Политика Украины
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Все про:МИД (5022) паспорт (770) Россия (73029) Донбасс (18727) Зеленко (24)

 Украина и мир не признают российские паспорта жителей оккупированного Донбасса, - МИД

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Украина и мир никогда не признают российские паспорта, выданные Россией жителям оккупированного Донбасса.

Об этом написала в Twitter спикер МИД Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что продолжается дальнейшая работа над новыми санкциями против России.

"Кремлевский режим и его марионетки начали ускорять предоставление гражданства России для украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Преднамеренно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", - заявила Зеленко.

Напомним, Российская Федерация 14 июня начала выдачу своих паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132455
 
 
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навіщо Україні взагалі визнавати кацапські паспорти - і яка різниця де вони видані ?
І головне - коли вже Україна насмілиться ввести хоча б візовий режим з окупантом ?
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А лица у этих двух донбасских жлобых такие одухотворенные, как будто их само Х..ло окропило Україна і світ не визнають російські паспорти жителів окупованого Донбасу, - МЗС - Цензор.НЕТ 7762
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Извините,что не в тему.Только что,Демократическая Партия Молдовы объявила что,ее правительство уходит в отставку. Сегодня же,бывший посол Украины в В Молдове,г. Пирожков,дал интервью,в котором заявил,что пророССийкие силы отрабатывают в Молдове вариант федерализации,с последующим применением этого сценария в Украине,на Донбассе.
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Так они и выдаются не для признания в Украине и мире.
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1. Ввести обязательную отмену украинского гражданства для лиц, получивших иностранное.
2. Запретить лицам, не лишенным иностранного гражданства получать украинское.
3. Только при соблюдении п.1 и 2 можно что-то требовать от простых людей, получающих российское, венгерское, польское и т.п. гражданство.
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Что значит, Украина не признает? Значит Украине все равно, что предатели взяли себе ещё один паспорт и имеют Украинский который используют когда им выгодно. Нужно лишать гражданства и прав в Украине, и тогда можно сказать что не признает.
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Имея Украинский паспорт они же ещё и голосовать на выборах в Украине будут. Это все равно что попросить гражданина цапки проголосовать за благосостояние Украины
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лучше озаботьтесь паспортом рф у жены и.о. главы сбу, или то уже не интересно? А относотельно даунбасят, получил мордорский паспорт - потерял гражданство Украины автоматически
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