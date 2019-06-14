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 Политика Украины
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Все про:паспорт (770) Россия (73029) Донбасс (18727) Евросоюз (12476) Мингарелли (197)

 В ближайшие недели ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, - Мингарелли

В ближайшие несколько недель руководство Европейского Союза собирается обсудить вопрос выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Наше руководство обсудит этот вопрос в следующие несколько недель. Я не могу сказать, каким будет результат дискуссий, но явное осуждение таких действий уже было озвучено", - сказал Мингарелли.

Он напомнил, что ЕС сразу отреагировал на решение руководства РФ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

"Было заявлено, что такими действиями Россия совершает очередную атаку на украинский суверенитет, что это является абсолютно направленным на дестабилизацию Украины действием, а также явным нарушением Минских договоренностей", - отметил посол.

Отметим, совет Европейского Союза соберется на заседание 20-21 июня.

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Как сообщалось, 14 июня российские паспорта по упрощенной программе получила в Ростовской области первая группа жителей временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей. 

Напомним, Указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Тем временем в Евросоюзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Источник: https://censor.net.ua/n3132450
 
 
 Топ комментарии
 
Не ЕС должен что то делать, а сама Украина должна лишать гражданства и не говорить больше что на них кто то там надавил вот они и получили паспорт.
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Можно рассчитывать на тревожную обеспокоенность, или ЕС не станет так сильно рисковать?
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Поддерживаю - лишить гражданства тех, КТО ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТА АГРЕССОРА. Жто нормально. Ну и загранпаспорта аннулировать, шоб цуки по украинскому БЕЗВИЗУ не ездили никуда. ТОЛЬКО В СИБИРЬ
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яка швидкість))) блискавичні ви наші)) можете вже обуритись, або занепокоїтись... серуни
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Всьо равно набагато швидше ніж узелєнського.
Зеля поки шо кцпам тільки сватів підігнав щоб веселіше санкції пережили.
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Можно рассчитывать на тревожную обеспокоенность, или ЕС не станет так сильно рисковать?
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рисковать не будут , скажут им не нравиться это
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Не ЕС должен что то делать, а сама Украина должна лишать гражданства и не говорить больше что на них кто то там надавил вот они и получили паспорт.
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Поддерживаю - лишить гражданства тех, КТО ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТА АГРЕССОРА. Жто нормально. Ну и загранпаспорта аннулировать, шоб цуки по украинскому БЕЗВИЗУ не ездили никуда. ТОЛЬКО В СИБИРЬ
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Я почему-то уверен, что если Украина реально начнет лишать гражданства всех сепаров с парашными аусвайсами, то та же ЕС начнет вопить о нарушении прав человека и прочем.
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Продажные трусы,что можно обсуждать?Введите конкретно санкции путлеру
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Шеф все пропалоооооо!!!!!!!. Нихера себе методичка. Ты наверно бригадир как минимум. Да и ник у тебя правильный. Палишься не по детски нулевка.
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В ближайшие несколько недель руководство Европейского Союза собирается обсудить вопрос
Как у них там что то взрывается сразу почему то реагируют. Импотенты.
Источник: https://censor.net.ua/n3132450
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У найближчі тижні ЄС зробить вигляд що вони чимось занепокоєні.
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Саме головне: щоб через видачу цих паспортів ЄС наклав додаткові санкції на парашу та )(уйловців.

Але, завдяки зебільним 73% - ЄС скоротить існуючі... Вже можна: нікому обстоювати незалежність України перед буржуями. Нема Порошенка на посаді головнокомандуючого МЗСом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшие недели ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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