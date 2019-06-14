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 Политика Украины
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 Объединение националистов - единственное способно противостоять реваншу пророссийских сил в парламенте, - Тягнибок

Объединенные силы украинских националистов идут на внеочередные парламентские выборы для того, чтобы не допустить реванша пророссийских сил и способствовать прекращению войны на украинских условиях, заявляют лидеры объединившихся политсил.

"Создание такого союза - принципиально новый этап развития украинской государственности. Наше объединение - единственное способно противостоять реваншу пророссийских сил в парламенте, имея четкую идеологию и общее мировоззрение. В то время, когда наших оппонентов разрывают внутренние распри, у нас - единственный вектор движения", - сказал Олег Тягнибок на пресс-конференции первой пятёрки объединенных сил националистов в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он рассказал, что представители единого националистического блока как раз в пятницу передают в Центральную избирательную комиссию список своих кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля, сообщил лидер партии "Свобода" и первый номер списка Олег Тягнибок.

"Как раз сейчас, когда мы проводим пресс-конференцию, наши представители юридической службы занесли документы в Центральную избирательную комиссию", - сказал Тягнибок.

По его словам, националистов не пугают их невысокие рейтинги в социологических исследованиях.

"Нас это не пугает. Рейтинги – рейтингами, но националисты должны быть в парламенте", - сказал Тягнибок, отметив, что если националистов не будет в Верховной Раде, то там будет "хаос и развал".

"Если мы там будем, мы сможем сбалансировать ситуацию, во-первых, мы не дадим монополизировать власть в одних руках… во-вторых, мы заставим их выполнять украинское законодательство и украинскую Конституцию, а судя по первым шагам президента и его команды, для них это не является обязательным…", - сказал лидер "Свободы".

В свою очередь второй номер в списке объединения, внефракционный народный депутат, лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий рассказал, что приоритетной задачей объединенных сил украинских националистов в парламенте станет прекращение войны. При этом он подчеркнул, что достижение мира возможно только на условиях Украины.

"Каждый из присутствующих здесь, как и я, знает цену войны. За пять лет - это тысячи убитых украинских военных и гражданских. Я не хочу больше потерь, и именно поэтому первоочередной и приоритетной задачей для нашего политического объединения является достижение мира. Есть два пути - капитуляция или путь борьбы. Есть большая вероятность, что в новоизбранный парламент попадет немало сторонников первого сценария. Именно поэтому мы объединились - чтобы дать отпор реваншу и не позволить продать Украину Москве", - рассказал политик.

Третий номер в списке объединенных националистов, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный нардеп Дмитрий Ярош заявил, что согласился участвовать в выборах в составе единой политической силы из-за сложнейшей ситуации в стране.

"В Украине идет война, поэтому нужно оставить в прошлом разногласия, недоразумения, нездоровые амбиции и показать всей нации пример единения перед угрозой ликвидации нашей абсолютной ценности - государства", - сказал Ярош.

Четвертый номер в списке, действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко рассказал, что среди важных задач политической силы в парламенте будет декоммунизация, украинизация и проведение полноценной люстрации.

Как сообщалось, 10 июня партии "Национальный Корпус", "Свобода" и "Правый Сектор", ветеранские и общественные организации приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком с последующей консолидацией патриотических объединений и организаций. Эти политсилы приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком.

Возглавил объединенный список националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок. За ним идут лидер "Нацкорпуса", внефракционный нардеп Андрей Билецкий, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный нардеп Дмитрий Ярош, а также действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко. Под номером 5 в списке - экс-вице-спикер парламента и кандидат в президенты от "Свободы" 2019 года Руслан Кошулинский.

Источник: https://censor.net.ua/n3132449
 
   
 Топ комментарии
 
ну так)) особливо ти здатен) ми вже бачили, на що...
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С Тягнибока такой националист как с Бени патриот --сидел при порохе тише воды ниже травы Объединение националистов - единственное способно противостоять реваншу пророссийских сил в парламенте, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 4092
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саме так: ПС і Ярош - беніні. Не сказати, що настільки віддані, як Білецький з нацжонами, і все ж на зарплаті...
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Про "ПС" мені такого не відомо, тому й дивує, що об"єднались з "кишеньковими"
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Порошенко оказался большим националистом, чем вы, все вместе взятые.
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Он оказался в натуре большим еврейским националистом !
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Тільки той,хто "врятував Дніпро" Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 6066 може розсудити,хто більший патріот -Тягнибок чи Порошенко
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Не пойму почему у националистов так мало голосов Даже Западная Украина и та за зекоманду Неужели так при порошенко экономически всех зажали Что многим уже пофиг за кого голосовать
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На відміну від кацапів, українці по помийкам не харчувались. І з лопати не їли. Мізки кацапи промили, це факт.
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тим хто За бугром
так.
корупція при Пєті перешла всі межі..
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Кілька мільйонів людей виїхало за бугор, серед них - чимало симпатиків Свободи, от і все пояснення.
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Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок
Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 5262Об'єднані сили українських націоналістів ідуть на позачергові парламентські вибори для того, щоб не допустити реваншу проросійських сил


щоб протистояти у Парламенті,треба туди спочатку пройти.
Але Не нацжонам Авакова і Свободі ,що обісралась колабораціонізмом з Владою у Галичині.
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Объединенные силы украинских националистов идут на внеочередные парламентские выборы для того, чтобы не допустить реванша пророссийских силИсточник: https://censor.net.ua/n3132449

"Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко

знову плагіат ? Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 3308
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ПрезЕ цілими абзацами краде. Чого ж дивуватись
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тупая твоя лыба, не допускаешь, что у них просто общие цели?
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Националисты это те, кто борются за чистоту нации, и доминанту своей национальности?
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єврейка Елізабет Тейлор у вінку ... Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 7129
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а ти й досі не впевнена в своїх сородичах ? ...))
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А якими парламентськими силами ці багатовекторні націоналісти можуть похвалитися зараз і чому вони там успішно протистоять? Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 970
Ці хлопці навіть того, що таке націоналізм досі не знають...
Щиро кажучи, не думав, що Білецький так легко спалиться.
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Всіма радикалами керує крембль в усьому світі.
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О! Полізла всяка нечисть під патріотичними гаслами. Думає що люди все забули...
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Так, люди не забули, як над ними знущався імітатор патріотизму порошрек.
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Может националисты уже знают ,кто будет премьером в том самом проекте, что ВСЕПРОПАЛО при Яныке ]медведчук или Юлька в коалиции со слугой? Ведь вишенкой хаоса со СЛУГАМИ в ВР как раз и станет коалиция реванша...
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Файна панянко хаос со слугами в вр мы и организовали, теперь у народа есть шанс избрать нас демократично. То есть без потрясений. Наше время пришло))
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Україні потрібна дерусифікація. Робиться дуже легко та швидко. Але цього слова нема у лексиконі жодної партії.
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Тягныбок уже давно тягнисрак! От националистов осталось только название!

Да и Ярош уже не тот что вначале!
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Націоналістів останні року замовчували. А зараз частенько як мантру всяка погань по ящику повторює: "Націоналісти не пройдуть - націоналісти не пройдуть." Насправді, вони пройдуть, хоча би тільки тому, що більше голосувати нема за кого. А вірити нашим соціологом - це як вірити циганам.
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Я всегда за вас , и знаю , что вы реально против врага Параши ! Но смените лидеров и покайтесь . Партия за которую хочется голосовать . но сейчас с душком .Гоните от себя Пепу , гоните всех и делайте вещи .докажите что вам Пепа , Колома., Аваков - говно !
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Ага, шоб уже завтра Конгресс объявил нас нацистским террористическим формированием и напару с кремлем поделил Украину по Днепру, не дождетесь, мы слишком долго шли к победе, чтоб сейчас потерять голову в двух шагах от цели.
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Зараз держава хворіє, її тіло жеруть паразити, вони плодяться і починають жерти ще швидше, а серти ще більше. Держава вже марить і не впізнає лікарів, вона їм не довіряє, але лікарі дали клятву врятувати Державу та Націю за будь яку ціну. Тому як держава не готова добровільно прийняти ліки від паразитів на дострокових виборах 2019-го року, її обов'яково чекає оперативне втручання. Лишень заради її ж здоров'я та добробуту.
Це тіпа езопова мова.
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Щоб тут вельмишановне панство на форумі не звізділо, у патріота України вибір на виборах невеликий - Націоналісти, або Голос.
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Тобто вибору взагалі нема - тільки Націоналісти))
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Не буде при владі українських націоналістів, то будуть російські.
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и никто Свободе не подскажет
все о высоком, возвышенном, духовном а пересичный "прячет тело жирное в утесе"
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если бы Белый вождь не был говорящей головой рюкзакова, и хоть иногда заходил в действующую Раду., а в рнацжоны не принимали уркаганских отбросов... Ярош и Кошулинский норм, Тягнибок когда то хорошо высказался о жидах ( есть на Ютюбе), но то было давно, перед тем как они обосрались на Западной Украине, придя в местные советы, опять же их Генпрокурор.......хз, лиш бы не слуги рыг с жопоблоками
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и не позволить продать Украину Москве"Источник: https://censor.net.ua/n3132449

Украина куплена Западом за 17 млрд.- кому это вы будете позволять или не позволять - дедушкам и бабушкам, что остались в Украине?.Клоуны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъединение националистов - единственное способно противостоять реваншу пророссийских сил в парламенте, - Тягнибок
 
 
 
 
 
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