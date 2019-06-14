 Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится

Об этом Антон Геращенко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я прогнозирую, что г-н Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины. Владимир Зеленский, скорее всего, не согласится с таким предложением. А далее г-н Саакашвили обратит всю остроту своей критики против Владимира Зеленского", - отметил нардеп.
Геращенко считает, что решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство было ошибкой.
"Недавнее решение Президента Зеленского вернуть Саакашвили гражданство я тоже считаю ошибкой. Позитив в этом решение один: г-н Зеленский не боится г-на Саакашвили. Видимо, потому, что еще не понимает масштаба личности г-на Саакашвили", - отметил нардеп.
Полный текст интервью читайте здесь.
Аваковские псы в списках слуги народа - https://youtu.be/3Bc0iH9lL3g
Но желающих - нет..
Как и авакова - впрочем (то-то он притих _..
на простой вопрос по украинской грамматике ответить не предлагаю. всё равно ведь не ответишь.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
дак за него презюдент с толпами зелебобиков...
Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а и как назвать значения особого не имеет.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
По мнению эксперта, аргументы противников запуска рынка электроэнергии о неготовности отрасли или неизбежном росте тарифов, безосновательны. Лоббисты отсрочки преследуют лишь одну цель - не допустить рынок любой ценой, поскольку не смогут влиять на тарифообразование, которое будет осуществляться прозрачно, на основе спроса и предложения.
"В конкурентной модели рынка не будет возможности пенять на несправедливые тарифы. Ни у политических популистов, привыкших паразитировать на тарифной теме. Ни у собственников ферросплавных гигантов, продавливающих себе льготные цены на электроэнергию. Рынок есть рынок, и цену любого товара формирует не чья-то добрая или недобрая воля, а спрос и предложение", - отметил эксперт.
Борис Кушнирук считает, что сейчас Украина стоит перед выбором: внедрить реформу и показать, что страна выполняет свои международные обязательства, а также получить макрофинансовую помощь от Европейского Союза (ЕС) и кредит от Международного валютного фонда (МВФ) или же консервировать технологическую отсталость экономики, сохранить поле для коррупции и необоснованных преференций в пользу некоторых бизнесменов.
Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Запуск рынка - обязательство Украины по имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС.Источник: https://censor.net.ua/n3132416
а если по сути то миха может - от дозы зависит на кого он себя предложит.
По-перше, вважається, що ворога треба знати: чи-то він "порохобот" (тобто, ворог "зєлефанів"), чи-то просто політолог московського походження - то читання, по суті, обов'язкове.
По-друге, Піонтковський неодноразово критикував і Порошенка, і УКраїну в особі влади - тобто, його важко об'єктивно вважати "порохоботом".
Але, можливо, дехто просто трохи побоюється за свої переконання? Хіба вони настільки непевні, що шматок логіки від "порохобота" переверне догори дригом зєбільну картину світу?
Петя уже под Путиным, или агент Лолита с ним и не расставался?
или почему вы порохоботы обливаете грязью Зеленского и его избирателей на кацапских СМИ.
в Украине нет слова товарищ
а твой наклеп на Саакашвили подтверждает: Пукин поддерживает Порошенко.
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ОБЬЯСНИТЕ ЭТОМУ, НЕ БУДУ ПИСАТЬ ДОСТОЙНУЮ ЕГО ФАМИЛИЮ, ШОБЫ СТРОГИЙ АДМИН НЕ ЗАБАНИЛ
ПОРОШЕНКО ПРЕДЛАГАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ БЫТЬ ПРЕМЬЕРОМ СААКАШВИЛИ, НО МИХО ОТКАЗАЛСЯ
У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СВОИ АМБИЦИИ И СААКАШВИЛИ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.
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а есть этому подтверждение со слов Порошенко?
🤣
🤣
Про гомосвязи этих двоих можете найти в сети
Тимошенко, Бойко или Фирташ!
В зависимости с кем Слуги создадут коалицию.