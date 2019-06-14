 Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится

Об этом Антон Геращенко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я прогнозирую, что г-н Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины. Владимир Зеленский, скорее всего, не согласится с таким предложением. А далее г-н Саакашвили обратит всю остроту своей критики против Владимира Зеленского", - отметил нардеп.

Геращенко считает, что решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство было ошибкой.

"Недавнее решение Президента Зеленского вернуть Саакашвили гражданство я тоже считаю ошибкой. Позитив в этом решение один: г-н Зеленский не боится г-на Саакашвили. Видимо, потому, что еще не понимает масштаба личности г-на Саакашвили", - отметил нардеп.

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