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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1750) премьер (1443) Саакашвили (2736) Геращенко Антон (975)

 Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится

Народный депутат Антон Геращенко предполагает, что лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины.

Об этом Антон Геращенко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я прогнозирую, что г-н Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины. Владимир Зеленский, скорее всего, не согласится с таким предложением. А далее г-н Саакашвили обратит всю остроту своей критики против Владимира Зеленского", - отметил нардеп.

Геращенко считает, что решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство было ошибкой.

"Недавнее решение Президента Зеленского вернуть Саакашвили гражданство я тоже считаю ошибкой. Позитив в этом решение один: г-н Зеленский не боится г-на Саакашвили. Видимо, потому, что еще не понимает масштаба личности г-на Саакашвили", - отметил нардеп.

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Рух новых сил" обнародовал первую пятерку списка: Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой

Источник: https://censor.net.ua/n3132446
 
 
 Топ комментарии
 
Шёл бы ты тарелки вылизывать, Антоша.
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кому про шо, а какцапу про каки и попы.. скрепы давят Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится - Цензор.НЕТ 1415
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Геращенко-- ето с команды свинорылых вещунов Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится - Цензор.НЕТ 260
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Геращенко готується до праці єкспєрда як Тарасик Чорновіл.
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геращенко - зе-команда. Идет паравозиком к авакову.
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Да вы гляньте в списки слуги в депутаты , так же от рюкзакова с Антошкой несколько человек
Аваковские псы в списках слуги народа - https://youtu.be/3Bc0iH9lL3g
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глупый зебил... геращенко - давно в зеко-манде.. Только его прокатили, как и лещенку с найемом... Теперь антоха бегает и предлагает себя ВСЕМ - лишь бы взяли.
Но желающих - нет..
Как и авакова - впрочем (то-то он притих Геращенко: Прогнозую, що Саакашвілі запропонує себе як прем'єр-міністра України, а Зеленський - не погодиться - Цензор.НЕТ 7356_..
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Это надо быть полным дураком, чтобы не видеть, что Саакашвили это не Каха Бенукидзе...
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кому про шо, а какцапу про каки и попы.. скрепы давят Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится - Цензор.НЕТ 1415
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кроме меня больше никто не кормит? держи на рюмку стекломоя.

на простой вопрос по украинской грамматике ответить не предлагаю. всё равно ведь не ответишь.
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и собачий с ошибками знаешь.. удмурд что ле? Геращенко: Прогнозую, що Саакашвілі запропонує себе як прем'єр-міністра України, а Зеленський - не погодиться - Цензор.НЕТ 1587
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сам себя перечитай.. особенности пунктуации собачьего и построение собачьих предложений, удмурдик Геращенко: Прогнозую, що Саакашвілі запропонує себе як прем'єр-міністра України, а Зеленський - не погодиться - Цензор.НЕТ 9177
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хотя не знать собачий не стыдно, а скорее в плюс, но ведь ты - собакоязычий, значит тебе в минус Геращенко: Прогнозую, що Саакашвілі запропонує себе як прем'єр-міністра України, а Зеленський - не погодиться - Цензор.НЕТ 9119
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ты хочешь ответить на вопрос по украинской грамматике, пупсик?
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слив засчитан. пустобрёх ты несчастный. держи ещё на рюмку стекломоя.
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ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИТ РАДЕ ОТМЕНИТЬ ФОРМУЛУ «РОТТЕРДАМ+» И ВВЕСТИ «РОТТЕРДАМ-», - ГЕРУС
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Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новый законопроект об отсрочке запуска рынка электроэнергии на год (до 1 июля 2020 года) с отменой действия формулы "Роттердам+".
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да это ты с зелей по факту - Роттердам+ исчезнет с 1 июля, - Данилюк))))))
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С 1 июля схема заработка "Роттердам+" просто исчезнет, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк. "Роттердам+"
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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"Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена и чтобы вместо нее действовала другая формула - можно ее назвать "Роттердам-", - сказал Герус.Источник: https://censor.net.ua/n3132410
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а шо по ходу секретарь СНБО Александр Данилюк. - врет? не думаю - просто коломойскому надо - зеля ответил - есс)))))))
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а что все должны за коломойшу? Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится - Цензор.НЕТ 6270
дак за него презюдент с толпами зелебобиков...
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Хватит передергивать.
Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а и как назвать значения особого не имеет.
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ты кому больше веришь - клоуну или таки экономисту у клоуна? - С 1 июля схема заработка "Роттердам+" просто исчезнет, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк. "Роттердам+"
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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Может и исчезнет, но многие эксперты говорят что на данное время введение рынка рискованно.
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"Рынок заставит владельцев энергоемких предприятий инвестировать в модернизацию и работать над снижением удельного веса электроэнергии в себестоимости продукции. Притчей во языцех стало сравнение количества энергоресурсов на единицу продукции в Украине и в передовых экономиках Европы. Путь блокирования рынка и сохранения возможности льгот и преференций тождественен консервации технологической отсталости экономики", - считает Кушнирук.
По мнению эксперта, аргументы противников запуска рынка электроэнергии о неготовности отрасли или неизбежном росте тарифов, безосновательны. Лоббисты отсрочки преследуют лишь одну цель - не допустить рынок любой ценой, поскольку не смогут влиять на тарифообразование, которое будет осуществляться прозрачно, на основе спроса и предложения.
"В конкурентной модели рынка не будет возможности пенять на несправедливые тарифы. Ни у политических популистов, привыкших паразитировать на тарифной теме. Ни у собственников ферросплавных гигантов, продавливающих себе льготные цены на электроэнергию. Рынок есть рынок, и цену любого товара формирует не чья-то добрая или недобрая воля, а спрос и предложение", - отметил эксперт.
Борис Кушнирук считает, что сейчас Украина стоит перед выбором: внедрить реформу и показать, что страна выполняет свои международные обязательства, а также получить макрофинансовую помощь от Европейского Союза (ЕС) и кредит от Международного валютного фонда (МВФ) или же консервировать технологическую отсталость экономики, сохранить поле для коррупции и необоснованных преференций в пользу некоторых бизнесменов.
Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Запуск рынка - обязательство Украины по имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС.Источник: https://censor.net.ua/n3132416
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ну а Тохе пожизненных пончиков хватит)
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одни ванги...
а если по сути то миха может - от дозы зависит на кого он себя предложит.
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Антоша ..... їде *загаряти * . Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится - Цензор.НЕТ 6265 .То і белькоче всіляку галіматью .
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Шёл бы ты тарелки вылизывать, Антоша.
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Это был бы наилучший разворот событий. И если за Зеленским стоит каламойский,то Михаил и ему бы рога сломал после ахмета и парашенки.
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Это Пионтковский порохобот???????? Или ты не знаешь кто это? Пиво, семки, квартал. Быдлота!
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Пионтковский старый маразматик...Ему уже 250 лет.
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Отнюдь. Но Пионтковский наглец если думает что он умнее рядовых украинцев. Сидит где-то на западе и постепенно сходит с ума. Было время писал по делу. Но увы и ах, возраст делает свое дело.
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А дарма.
По-перше, вважається, що ворога треба знати: чи-то він "порохобот" (тобто, ворог "зєлефанів"), чи-то просто політолог московського походження - то читання, по суті, обов'язкове.
По-друге, Піонтковський неодноразово критикував і Порошенка, і УКраїну в особі влади - тобто, його важко об'єктивно вважати "порохоботом".
Але, можливо, дехто просто трохи побоюється за свої переконання? Хіба вони настільки непевні, що шматок логіки від "порохобота" переверне догори дригом зєбільну картину світу?
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порохобот Геращенко: Прогнозую, що Саакашвілі запропонує себе як прем'єр-міністра України, а Зеленський - не погодиться - Цензор.НЕТ 1815 ты зачем сюда кацапские СМИ постишь?


Петя уже под Путиным, или агент Лолита с ним и не расставался?


или почему вы порохоботы обливаете грязью Зеленского и его избирателей на кацапских СМИ.






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Даже если ты ещё тысячу лет будешь ходить в свою бурсу, ты не выучишь десятой доли того, что знает и понимает А.Пионтковский.
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Вы хотите чтобы список стран, где у тов. Саакашвили нет срока ещё сократился? Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится - Цензор.НЕТ 5653
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А ну-ка, давай список где у Миши есть срок. Любопытно.
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У меня нет этой бумажки, но если Вы организуете поездку Миши в Грузию, то вам выдатут копию, а Мише оригинал. Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится - Цензор.НЕТ 5175
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Ты написал о списке стран. Огласти, будь добр, весь список.
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Все страны, минус Грузия, а потом Украина. Я сказал с долей иронии, которую не все улавливают. Это как бы сказать, что Порошенко разворовал всю Украину, а цифру и что конкретно не предоставить. Ну или посадить Свинарчука на словах, а на деле назначить свого Свинарчука. Побороть олигархов, переименовав их в бизнесменов. Пошутить о тарифах, закончить эру зубожиння в апреле или посадить что-то куда-то весной. Геращенко: Прогнозую, що Саакашвілі запропонує себе як прем'єр-міністра України, а Зеленський - не погодиться - Цензор.НЕТ 8561
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То есть преследуют Миши только в одной стране.. Для чего же ты говоришь о "списке стран"?
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Я про "ломать рога" - Михо это сделал в Грузии и теперь имеет там проблемы с законом, если он это начнёт делать "из-за политической целесообразности", то получит это и в Украине. Так ясно? Если отбросить литературный жанр в котором я попытался поупражняться?
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кацап Геращенко: Прогнозую, що Саакашвілі запропонує себе як прем'єр-міністра України, а Зеленський - не погодиться - Цензор.НЕТ 234 ты спалился!!!

в Украине нет слова товарищ

а твой наклеп на Саакашвили подтверждает: Пукин поддерживает Порошенко.
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З якої ніздрі ви вколупали таку логіку? Геращенко: Прогнозую, що Саакашвілі запропонує себе як прем'єр-міністра України, а Зеленський - не погодиться - Цензор.НЕТ 7399 Ви мене втягуєте в тяжке борошно.
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Пусть для начала партия Саакашвили в Раду пройдет.))
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ты лучше побеспокойся о Еврогейской партии своего мальдивского барыги. Геращенко: Прогнозую, що Саакашвілі запропонує себе як прем'єр-міністра України, а Зеленський - не погодиться - Цензор.НЕТ 9929
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Толстяк давно и плодотворно лижет Авакову. Которого Беня метит на премьера. При таком раскладе интересно будет понаблюдать за реакцией Юли😅
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На Михо вылили поросячьи СМИ слишком много грязи. Зе не взял Михо в команду чтоб не потерять голоса. Когда выборы пройдут вполне допускаю что Михо может быть премьером
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Ви тока оцените ход мислей зелупоидов. После выборов когда получим голоса будем делать шо хош, - хоть сааку премьером, хоть азирова, хоть диму медведева. А то что при голосовании обещали что-то другое то шутка такая...
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Не могу их оценивать. Психиатр из меня никакой, тут нужен узкопрофильный специалист. Геращенко: Прогнозую, що Саакашвілі запропонує себе як прем'єр-міністра України, а Зеленський - не погодиться - Цензор.НЕТ 6096
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Саакашвили сам принял решение идти на выборы своей партией, Зеленский тут не причем
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Пусть свою кандидатуру предложит Путину в качестве премьер- министра....
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тоша), молоток, піяриться) на всьому, може хто в список візьме по льготі), за розмір! Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится - Цензор.НЕТ 214
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грузин не дурак, он уже был губернатором без барсетки , идти на премьера без портфеля его хрен заставишь...
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Мой прогноз: когда Антона Геращенко вышвырнут на улицу, он пойдет по ресторанам и будет предлагать себя в качестве вылизывателя грязной посуды. Но во всех ресторанах он получит отказ.
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очень жарко у тебя в Таиланде сегодня, видать...
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Геращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится

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ОБЬЯСНИТЕ ЭТОМУ, НЕ БУДУ ПИСАТЬ ДОСТОЙНУЮ ЕГО ФАМИЛИЮ, ШОБЫ СТРОГИЙ АДМИН НЕ ЗАБАНИЛ

ПОРОШЕНКО ПРЕДЛАГАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ БЫТЬ ПРЕМЬЕРОМ СААКАШВИЛИ, НО МИХО ОТКАЗАЛСЯ

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СВОИ АМБИЦИИ И СААКАШВИЛИ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.
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ПОРОШЕНКО ПРЕДЛАГАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ БЫТЬ ПРЕМЬЕРОМ СААКАШВИЛИ
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а есть этому подтверждение со слов Порошенко?
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Из 100 раз 100 я поверю Мише, нежели Пете. Это при том что слова Миши Петя официально не отрицал.
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Шара заканчивается-люди становятся злее и недоверчивее.Так что Саакашвили может валить в Грузию -тут ему ничего не светит
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Мы тебя скорее выгоним. Если тебя раньше не повесят...
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Что то Геращ активизировался видно в Слугу Народа мало его людей берут. Сцыт поди
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не исключено ,что Михо по предложению "ЗЕ" станет министром полицейским,тогда какой прогноз тогда будет у "пророка" ...?
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Конечно Михо не выберут ! Иначе вам Герам и Авакам - пиСта ! И не только вам . Но вы провели хорошую работу и нормально насрали в головы украинцев . теперь для них Миша это гастролер , на которого дело в Грузии ( ну дибилы смените методички )
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Геращенко стоял у истоков создания Миротворца,Пораженко потом его отжал и начал туда совать ,кого не попадя, из своих оппонентов.
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Руклаков совал Антонине еще за долго до Пороха))))
Про гомосвязи этих двоих можете найти в сети
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Гепины и Дупины домыслы? Не смешите свои помидоры!
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Антоша это шо? Твой любовник Рюкзаков по этому поводу скажет...БЕ.БЕ.БЕ?)))))
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Премьером будет:
Тимошенко, Бойко или Фирташ!
В зависимости с кем Слуги создадут коалицию.
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Не знаю, что там с премьером, но если мы бошьше не увидим в политике Антонину Херащенко, это "+".
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У ЗЕ будет конституционное большинство в новой ВРУ,Остальные старческие паралитики пусть идут тайгою на Колыму.Своё правительство однопартийное,свой Премьер.Всё своё.Изменение в конституцию будут вноситься в течение 2х сессий(2 мес).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеращенко: Прогнозирую, что Саакашвили предложит себя в качестве премьер-министра Украины, а Зеленский - не согласится
 
 
 
 
 
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