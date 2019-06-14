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 Экономика
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Все про:Антимонопольный комитет (304) Терентьев (37)

 Эффект работы АМКУ в 20 раз выше затрат на его содержание, – Терентьев

Положительный экономический эффект от работы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в прошлом году достиг 4 миллиардов гривен, что в 20 раз превышает финансирование комитета государством.

 Об этом заявил глава АМКУ Юрий Терентьев в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Терентьева, в АМКУ организована система экономического сотрудничества и развития, которая позволяет системно подходить к расчету положительного экономического эффекта от деятельности ведомства.

"В 2016 году мы ввели, используя лучшие подходы, организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Подход к расчету положительного экономического эффекта от деятельности нашего ведомства, а также в нашей текущей работе мы используем как показатель не для расчета эффективности наших прошлых действий, а для планирования будущих действий. То есть каждое структурное подразделение должно понимать, где оно должно прикладывать свои усилия, чтобы достичь максимального эффекта. И в прошлом году этот показатель достиг 4 миллиардов гривен, что в 20 раз превышает финансирование антимонопольного комитета", – заявил глава АМКУ.

При этом количество жалоб, которые получает АМКУ растет ежегодно более чем на 50%, и за последние три года она достигло значения с 1500 жалоб до 9000 в этом году.

"Моим главным заданием, когда я пришел на работу в Антимонопольный комитет четыре года назад в 2015 году, было не, скажем так, заниматься определенной политизированной популистской деятельностью, а на самом деле создать эффективное ведомство, которое системно отрабатывает весь комплекс проблематики по основным рынкам, и которые может приоретизировать стратегические задачи. И не создавать какую-то искусственную временную рекламу вокруг одного, например, популярного кейса, а на самом деле стать центром компетенции по основным вопросам. Это работа чуть менее популярна с точки зрения рекламы, но она более системная, более качественная для общества", – заявил Терентьев.

Как сообщалось ранее, за последние несколько месяцев сумма штрафов выписанных АМКУ превысила 1 млрд гривен. В частности, в апреле Антимонопольный комитет раскрыл громкую аферу в отношении поставщиков питания армии. Комитет выявил участников тендеров Минобороны, которые синхронно отзывали дешевые предложения, в результате чего победителями были признаны компании с большей ценой.. АМКУ оштрафовал 22 компании на 869,27 млн гривен за сговор на тендерах.

Источник: https://censor.net.ua/n3132445
 
 
 Топ комментарии
 
А должен быть в тысячи раз ,но этому мешают ваши карманы Эффект работы АМКУ в 20 раз выше затрат на его содержание, – Терентьев - Цензор.НЕТ 6189
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Конечно руководитель АМКУ будет докладывать об неимоверных успехах вверенного ему подразделения.
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Поскольку АМКУ ничего не производит, то такой показатель считаю негативным. Эффект должен быть на порядок или два выше в такой стране как Украина.
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А должен быть в тысячи раз ,но этому мешают ваши карманы Эффект работы АМКУ в 20 раз выше затрат на его содержание, – Терентьев - Цензор.НЕТ 6189
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Не спійманий - не злодій, а відповідальність за незаконне збагачення Проституційний суд відмінив. А так звичайно одне з найбільш хлібних місць у корупційній Україні.
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Герои, а чё не в 1020раз?

Заменить начальника на Романа Чернегу с Гоструда - тот умеет подчинённым планы ставить. Ну или с ДФС кого-то...
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Т е каждый антимонополевиц стал богаче в 20 раз?
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А до выборов это нельзя было сказать или тоже на рейтинги ориентировался?
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Они что нас за идиотов считают? Украина почти полностью монополизирована 4 олигархами (Коломойским, Ахметовым, Фирташем и Пинчуком),пока это будет продолжаться развития у Украины не будет и ее будущее,как государства, будет всегда под вопросом. Поэтому итог работы АМКУ не просто нулевой, а минусовой. Нам нам нужна реальная демонополизация экономики страны, а не фейковая.
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Конечно руководитель АМКУ будет докладывать об неимоверных успехах вверенного ему подразделения.
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Поскольку АМКУ ничего не производит, то такой показатель считаю негативным. Эффект должен быть на порядок или два выше в такой стране как Украина.
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зебільнобеніна і рижемразівська брехня. Вони навпаки, захищають монополістів. Наприклад, "Воля" - монополіст по регіонам (окрім Києва, можливо, ще декількох мегаполісів), але їх не штрафують.
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фсьо! Рєшено! Разводім кроліков - ето нє только ценний мєх, но і 3-4 кг дійєтічєского мняса
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нада увєлічіть затрати на амку!!! Разбогатє-е-ейєм!!!
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Эффект работы АМКУ в 20 раз выше затрат на его содержание, - Терентьев
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НУ, КАНЕШНА: ЭФФЕКТ - АФИГИТЕЛЬНЫЙ!!!Ефект роботи АМКУ в 20 разів вище за витрати на його утримання, - Терентьєв - Цензор.НЕТ 5614

АХМЕТОВ БОРЕТСЯ С АХМЕТОВЫМ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

А ФИРТАШ с ФИРТАШЕМ НА РЫНКЕ ГАЗА.
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маячня. Як здирали оператори 13ту абонплату, так і пролдовжують.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭффект работы АМКУ в 20 раз выше затрат на его содержание, – Терентьев
 
 
 
 
 
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