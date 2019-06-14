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Все про:вымогательство (270) криминалитет (488) СБУ (13523) Хмельнитчина (426)

 Криминальный авторитет задержан на Хмельнитчине за вымогание 1 тыс. долл. у предпринимателя, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в Хмельницкой области криминального авторитета на вымогательстве денег у граждан, в частности представителей коммерческих структур.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Криминальный авторитет задержан на Хмельнитчине за вымогание 1 тыс. долл. у предпринимателя, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что житель региона, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, занимается "выбиванием" несуществующих долгов у граждан. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физической расправой.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства "смотрящим" от местного предпринимателя 1 тысячи долларов.

Смотрите: В Сумах задержан похититель, который вымогал деньги у владельца местной сети магазинов. ФОТО

Правоохранители задержали фигуранта производства в городе Славута после передачи всей суммы денег. Задержанный сопротивлялся, пытаясь избавиться от вещественных доказательств.

Криминальный авторитет задержан на Хмельнитчине за вымогание 1 тыс. долл. у предпринимателя, - СБУ 02

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Также смотрите: Задержана банда, занимавшаяся разбоем, выдавая себя за сотрудников СБУ, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3132443
 
 
 Топ комментарии
 
а это точно "авторитет"
а то сумма - для борзеющей школоты,не более
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авторитет и 1000 баксов?..обмельчала нычне хмельницкая братва))
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ага, скорее, это и есть тот первый парень на селе))
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а это точно "авторитет"
а то сумма - для борзеющей школоты,не более
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ага, скорее, это и есть тот первый парень на селе))
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Ага, навіть пику не захотіли йому заретушувати, а просто майку натягнули. Криминальный авторитет задержан на Хмельнитчине за вымогание 1 тыс. долл. у предпринимателя, - СБУ - Цензор.НЕТ 379
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Сейчас временна другие -- за косарь тоже впрягаются
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авторитет и 1000 баксов?..обмельчала нычне хмельницкая братва))
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И почему их не убивают на месте преступления по законам военного времени?
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хахахахахах - какой авторитет? СЯВОТА ПЕТУШИННАЯ
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В шортах за 10 грн и тапках за 5 грн такой себе авторитет 😂
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКриминальный авторитет задержан на Хмельнитчине за вымогание 1 тыс. долл. у предпринимателя, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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