 Криминальный авторитет задержан на Хмельнитчине за вымогание 1 тыс. долл. у предпринимателя, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель региона, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, занимается "выбиванием" несуществующих долгов у граждан. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физической расправой.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства "смотрящим" от местного предпринимателя 1 тысячи долларов.
Правоохранители задержали фигуранта производства в городе Славута после передачи всей суммы денег. Задержанный сопротивлялся, пытаясь избавиться от вещественных доказательств.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
а то сумма - для борзеющей школоты,не более