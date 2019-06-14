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 Политика Украины
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Все про:Конституция (2023) КС (1326) НКРЭКУ (277)

 Должны быть внесены изменения в Конституцию, - Герус о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным

О необходимости внесения изменений в Конституцию для создания независимых регуляторов заявляет представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

"Это должно быть урегулировано принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения. Кроме того, по нашему мнению, должны быть внесены изменения в Конституцию для того, чтобы в ней было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов", - сказал Герус на брифинге в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его мнению, это позволит избежать подобных ситуаций в будущем.

В то же время Герус допустил, что после переформатирования НКРЭКУ в ней могут остаться работать некоторые действующие члены, но будут назначены и новые.

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На уточняющий вопрос, касается ли решение Конституционного Суда только НКРЭКУ или также Нацкомиссии по ценным бумагам и Нацкомфинуслуг, Герус констатировал: решение касается лишь Нацкомиссии в сфере энергетики.

Ранее КС признал создание НКРЭКУ неконституционным.

Источник: https://censor.net.ua/n3132442
 
 
 Топ комментарии
 
Всякое яныкоподобное чмо в первую очередь тянет ручонки к Конституции... Должны быть внесены изменения в Конституцию, - Герус о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным - Цензор.НЕТ 819
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а липкие рученки к Конституции так и тянутся, так и тянутся
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Зе команда напоминает покупателя дома без мозгов . Он купил , сломал всё построенное , всех облил грязью и ничего нового не создал . Ума не хватило .
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а липкие рученки к Конституции так и тянутся, так и тянутся
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Всякое яныкоподобное чмо в первую очередь тянет ручонки к Конституции... Должны быть внесены изменения в Конституцию, - Герус о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным - Цензор.НЕТ 819
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Как вы уже все *******!
Каждая пилять, как только дорывается до корыта, начинает менять конституцию.
Ссуки, попробуйте хоть раз, её соблюдать, не всовывая свои рыла.
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Зе команда напоминает покупателя дома без мозгов . Он купил , сломал всё построенное , всех облил грязью и ничего нового не создал . Ума не хватило .
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Може спробувати для початку прийняти конституцію демократичним шляхом, а не договорняком групки мафіозних рил? Тоді цей документ матиме якусь цінність, бо поки це бумажка якою всі підтираються і заслужено.
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ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИТ РАДЕ ОТМЕНИТЬ ФОРМУЛУ «РОТТЕРДАМ+» И ВВЕСТИ «РОТТЕРДАМ-», - ГЕРУС
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Да, под этим соусом по шумок хотят на год по пожеланию папы Бени отменить введение энергорынка. Шулера есть шулера, Бенина школа.
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А без формули не можна. Без формули - ніяк. Нахрена ринку? Ринок - це надто прозоро - є попит, немає пропозиції - ціна росте. Є пропозиція - немає попиту - ціна падає. Є декілька пропозицій - покупець вибирає найдешевшу. А формула, та ще й засекречена - це для старту "молодої команди нових облич".
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з юдьками-зажопівцями - зможуть внести будь-які зміни до Конституції...
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Ой, а про комиссию ценных бумаг - совсем все забыли!
Тихая такая комиссия - деньги любят тишину!
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тому то шоколадка поганий грошовий сурогат - фольга надто гучно шуршить
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Бесконечное повторение старых засаленных шуток не свидетельствует ни о чём, кроме тупости ретранслятора.
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И как только США сосвоей Конституцией живут? Вот ведь что удивительно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДолжны быть внесены изменения в Конституцию, - Герус о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным
 
 
 
 
 
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