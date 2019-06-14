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 Россияне считают США и Украину самыми враждебными государствами, - опрос

США и Украина остаются самыми враждебными государствами для россиян.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Левада-Центра", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно данным исследования, на вопрос: "Какие пять стран вы назвали бы наиболее недружественно враждебно настроенными по отношению к России?", 67% респондентов назвали США, 40% - Украину, а замыкает тройку "врагов" Великобритания – 38%. Кроме того, врагами России 27% респондентов считают Латвию, 26% - Литву, 22% - Польшу, Германию – 18%, Эстонию - 12%.

В то же время, участники опроса определили друзей и союзников РФ: 62% указали Республику Беларусь, 42% - Китай, 38% - Казахстан, 22 – Армению, 16% - Азербайджан, Сирию и Индию по 14%, Венесуэлу – 11%, Турцию – 9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треть россиян хотят видеть юго-восток Украины в составе РФ, - опрос "Левада-центра"

Украину дружественной страной считают только 3% опрошенных.

Опрос проводился 24–29 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проходило на дому у респондента методом личного интервью.

Читайте также: "Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос

Источник: https://censor.net.ua/n3132438
 
   
 Топ комментарии
 
Кого цікавить думка цих макак?
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а Украина и США считают кацапию самым долбоеристым государством в мире..
причем есть обоснованые сомнения - государствo ли ето вообще,
или просто место где живут дятлы... Россияне считают США и Украину самыми враждебными государствами, - опрос - Цензор.НЕТ 45
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Всех представителей ХУНТЫ витаю с этим событием!)))
Не список...а пособие для Украины с кем нужно дружить)
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да и слава богу . лишь бы не считали нас братьями Росіяни вважають США та Україну найбільш ворожими державами, - опитування - Цензор.НЕТ 835
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ну так кто тут еще варнякает про адиннаротт и мішибратья
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Мышление москаля для разумных людей - что-то вроде инфекционной болезни. Анализу не поддается,логика отсутствует, здравый смысл даже в гости не заходил. Доброта и человечность для них системный недостаток.
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Я настоятельно рекомендую нашим и зарубежным Генетикам Воскресить Сталина и вручить его расиянам.
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Зачем...нужно просто посадить на престол кадырова
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А вообще-то правильно боитесь. Мы вас уничтожим. Не потому что звери. Это наша услуга человечеству - освободить мир от больных на всю голову обезьян с гранатами. Слава ВСУ!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссияне считают США и Украину самыми враждебными государствами, - опрос
 
 
 
 
 
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