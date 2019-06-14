 "В Оппоблоке на полном серьезе рассчитывают, что им удастся заставить Зеленского создать коалицию с ними", - Геращенко

Об этом Антон Геращенко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Если Зеленский самостоятельно не наберет большинство голосов, то ему придется делать коалицию. Очевидно, что он не может ее делать с Оппозиционным блоком: это полностью уничтожит его рейтинг – так, как это было после Универсала Ющенко и Януковича. Эти ошибки повторять нельзя. Хотя могу вам сообщить, что в Оппоблоке на полном серьезе рассчитывают, что им удастся заставить Зеленского создать коалицию с ними. Это не шутки", - отметил Геращенко.
Нардеп предполагает, что еще возможна коалиция с Юлией Тимошенко.
"Если она пройдет в Верховную Раду, то условием коалиции сделает свое премьерство. Согласится ли на это Зеленский и его избиратели? Вопрос. А на меньшие должности Юлия Владимировна, боюсь, несогласна", - считает Геращенко.
"И еще вариант. А если в парламент пройдет "Голос" Вакарчука, готов ли будет Зеленский делать коалицию с этой партией? Следует отметить, что Вакарчук довольно нелестно отзывался об избрании Зеленского. Понятно, что политика иногда заставляет оппонентов объединяться", - добавил он.
Нардеп также считает, что еще одним потенциальным партнером Зеленского в этой коалиции может быть партия Игоря Смешко "Сила и честь". Последний, отмечает Геращенко, "по отношению к Зеленскому декларирует нейтрально-позитивное отношение".
Геращенко уверен, что коалиция Зеленский-Порошенко невозможна, поскольку "это точно так же будет убийственно для самого Зеленского".
Полный текст интервью читайте здесь.
Война за Верховну Раду. часть первая. Ловушка мажоритарки.
"Даже при таких условиях Зеленский гарантировано получает в парламенте от 70 до 82 депутатов.
С возможным зачислением квот партий не прошедших 5% барьер - 75-89 депутатов. остальное придется ловить в безбрежном море мажоритарных депутатов..."
І що характерно, сувати будуть жорстко і без рятівного стоп-слова.
Что примечательно, Путин вполне может донести до Зеленского, что если он хочет закончить войну, то надо делать коалицию именно с Медведчуком, иначе - продолжение войны.
Думаете, Зеля не поплывет? Вопрос. Впрочем, в случае такой коалиции Зеленский будет уже не жилец в любом случае.
Тимошенко премьер? Ну, ну, это будет война не на жизнь, а насмерть уже внутри исполнительной власти. Плавали - знаем, для бабы Юли власти много не бывает.
Посмотрим.
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ЭТОТ, НЕ БУДУ ПИСАТЬ КТО АДМИН ЗАБАНИТ
ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ НЕСЕТ БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!
НУ, ЗАЧЕМ ЗЕЛЕНСКОМУ жОППО БЛОК, ЕСЛИ ОНИ УЖЕ ДОГОВОРИЛИСЬ С ТИМОШЕНКО
А ТАМ СААКАШВИЛИ с ВАКАРЧУКОМ и ДРУГИЕ ДОБАВЯТСЯ.
Поэтому именно они будут формировать коалицию!