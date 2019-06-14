 "В Оппоблоке на полном серьезе рассчитывают, что им удастся заставить Зеленского создать коалицию с ними", - Геращенко

Об этом Антон Геращенко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Если Зеленский самостоятельно не наберет большинство голосов, то ему придется делать коалицию. Очевидно, что он не может ее делать с Оппозиционным блоком: это полностью уничтожит его рейтинг – так, как это было после Универсала Ющенко и Януковича. Эти ошибки повторять нельзя. Хотя могу вам сообщить, что в Оппоблоке на полном серьезе рассчитывают, что им удастся заставить Зеленского создать коалицию с ними. Это не шутки", - отметил Геращенко.

Нардеп предполагает, что еще возможна коалиция с Юлией Тимошенко.

"Если она пройдет в Верховную Раду, то условием коалиции сделает свое премьерство. Согласится ли на это Зеленский и его избиратели? Вопрос. А на меньшие должности Юлия Владимировна, боюсь, несогласна", - считает Геращенко.

"И еще вариант. А если в парламент пройдет "Голос" Вакарчука, готов ли будет Зеленский делать коалицию с этой партией? Следует отметить, что Вакарчук довольно нелестно отзывался об избрании Зеленского. Понятно, что политика иногда заставляет оппонентов объединяться", - добавил он.

Нардеп также считает, что еще одним потенциальным партнером Зеленского в этой коалиции может быть партия Игоря Смешко "Сила и честь". Последний, отмечает Геращенко, "по отношению к Зеленскому декларирует нейтрально-позитивное отношение".

Геращенко уверен, что коалиция Зеленский-Порошенко невозможна, поскольку "это точно так же будет убийственно для самого Зеленского".

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