EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  9236  69
Все про:Госпогранслужба (3336) Зеленский (1750) Дейнеко Сергей (1)

 Зеленский назначил Дейнеко главой Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил руководителем Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.

Соответствующий указ опубликован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится в обнародованном в пятницу указе №403/2019, датированном 13 июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обвинения в растрате при строительстве "Стены" необоснованны, - Госпогранслужба

Сергей Дейнеко - полковник, Государственной пограничной службы Украины. В 2014 за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени. В июне Луганский погранотряд под руководством Сергея Дейнеко несколько дней удерживал оборону Луганской пограничной базы от нападений наемников РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3132433
 
   
 Топ комментарии
 
Слышь зраднюк, звания давали за то
что за последние 4 года не продвинули границу в сторону Киева...
 показать весь комментарий
 
Если б Украиной руководил единолично такой парламент как сейчас, в стране был бы хаос. Как бы вы относились к своему начальнику, если б он не ходил на работу и крал у вас деньги?
 показать весь комментарий
 
Бой межу пограничниками и террористами, во время которого силой был отбит губернатор Луганской Народной республики товарищ Болотов был обычной инсценировкой, устроенной по указанию руководства Луганского пограничного отряда. Противоборствующие стороны по предварительной договоренности добросовестно палили в воздух.

У военных экспертов вызывает удивление, тот факт, что 60 хорошо подготовленных и экипированных по последнему слову техники профессиональных украинских военных, которые находились на подготовленной позиции, ведя двухчасовой бой с сотней обыкновенных Луганских гопников именуемых Армией Юго - востока не смогли, или не захотели победить в этой «ожесточенной схватке», в которой даже раненых, слава богу нет.

Мало того, отец командир украинских пограничников - Дейнеко С.В., даже не смог обеспечить оборону своего подразделения, и был вынужден «отдать» арестованного террориста Болотова его подельникам, в очередной раз, покрыв позор звание офицера украинской армии и это при том, что простые солдаты готовы были стоять насмерть
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Этот тоже нормальный - воевал на Донбассе...
 показать весь комментарий
 
 
Может тем, что получил за четыре года все генеральским звания, при этом не продвинувшись даже на йоту к восстановлении границы на Донбассе?
 показать весь комментарий
 
 
Слышь зраднюк, звания давали за то
что за последние 4 года не продвинули границу в сторону Киева...
 показать весь комментарий
 
 
На западной границе он только контрабас в сторону Киева мог двигать 😕
 показать весь комментарий
 
 
Задача пограничников - не воевать, а охранять существующую границу или линию разграничения. У пограничников нет и не должно быть вооружений для ведения серьезных боевых действий, и их обучают для выполнения совсем других задач. В большинстве стран Европы пограничники - это часть полицейской службы, а не вооруженных сил.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Может забрать у президента контрол над силовыми структурами? Оставить ему только почетный караул .
ВСЕ ТАКИ В УКРАИНЕ ПАРЛАМЕНТСКА-ПРЕЗИДЕНТСКАЯ .
 показать весь комментарий
 
 
Если б Украиной руководил единолично такой парламент как сейчас, в стране был бы хаос. Как бы вы относились к своему начальнику, если б он не ходил на работу и крал у вас деньги?
 показать весь комментарий
 
 
Во многих странах ЕС , президенты вообще ничего не значат и ЖИВУТ СТРАНЫ НЕПЛОХО - и в ЕС И В НАТО . И зарплаты не такие как в Украине, и олигархов заставили налоги платить
 показать весь комментарий
 
 
Зачем? Там Альцгеймера у всех в хремле. Только дустом их надо 😀😀😂
 показать весь комментарий
 
 
Дай ссылку, сидящая в чужой стране и дающая тут советы, на такой же твой пост, где ты то же самое рекомендовала пете порошенко. Тогда, при его царствовании, у нас тоже была ВСЕ ТАКИ В УКРАИНЕ ПАРЛАМЕНТСКА-ПРЕЗИДЕНТСКАЯ . Только тебя тогда все устраивало почемуто. Говорю так заранее, так как никакой ссылки на несуществующие твои предложения ты дать не сможешь.
 показать весь комментарий
 
 
А с ЧУКЧАМИ я не общаюсь . Я о них анекдоты РАСКАЗЫВАЮ
 показать весь комментарий
 
 
😀😀😀

Однажды начальник вокзла видит: подходит Чукча к вагону поезда и бьется об него головой, подходит к следующему - и головой, подходит к третьему - и головой, и т.д. Начальник спрашивает: - Чукча, ты че, сдурел? - Однако, нет, Чукча мягкий вагон ищет.
 показать весь комментарий
 
 
😀😀😀
Кацап Пупкин . Чемодан вокзал раша
Украина для украинцев
 показать весь комментарий
 
 
КТОТО спамит
ПОТОМУ ПОВТОРЮ КОММЕНТ

SK Sophia-Maria Duglass
А с ЧУКЧАМИ я не общаюсь . Я о них анекдоты РАСКАЗЫВАЮ
14.06.2019 16:31
ОтветитьМне нравится 4
SK Sophia-Maria Duglass
😀😀😀

Однажды начальник вокзла видит: подходит Чукча к вагону поезда и бьется об него головой, подходит к следующему - и головой, подходит к третьему - и головой, и т.д. Начальник спрашивает: - Чукча, ты че, сдурел? - Однако, нет, Чукча мягкий вагон ищет.
14.06.2019 16:38
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это понятно, кацапка. Я тут чукчей зовусь уже лет 12, на цензоре. И взял такой ник по разным причинам. Одна из них, выявлять новых порохоботовских и других *********, которое первое что делают, это начинают склонять слово чукча. Ты уже 120-я такая *********. Другие уже привыкли и не обращают внимания.
Ну и есть и другие причины. Выявлять фашиствующих местных нациков, которые никак не могут уяснить, что Украина многонацинальная страна, и все национальности здесь равны, в том числе и чукчи, точно также как украинцы, русские и вальцманы.

Ну и еще для неучей. Чукчи - это единственное племя Сибири, которое не покорилось российской оккупации в свое время. Так, чтобы их победить и в пропаганде в часттности, кацапы, вроде тебя, стали про них складывать анекдоты и истории как про недоразвитых, ровно как сейчас про украинцев как про недонацию. Ну и многие пляти продолжают распространять эти анекдоты, да еще этим и кичатся.
Порохоботское гнилье, что с вас взять.
 показать весь комментарий
 
 
Кацап иди на россию там для тебя полно дел, " нацики" на твоей параше 90%
 показать весь комментарий
 
 
Кацап. Я гражданин Украины. Тут родился, живу, работаю, нарожал детей и заимел внуков. И живу тут безвыездно. Ты поняло, кацапское отродье, не?
 показать весь комментарий
 
 
😀😀😀

Чукча стоит на посту. Кто-то идет мимо.
Чукча: - Пароля!
- Пошел на ...!
Чукча: - Однако, сколько лет стою, а пароль не меняют.
 показать весь комментарий
 
 
А если кацап родится в самолёте, то он будет называть себя самолётом. ? У кацапов нет родины своей земли и национальности, вы живущие в Украине залетные когда-то , все украинофобы.
 показать весь комментарий
 
 
Однажды чукча подписал договор с порохоботовской администрацией о покраске корабля. Когда пришел срок сдачи работы, приемщики увидели, что покрашена только одно сторона корабля. Ты что это чукча не выполнил договор? На что умный чукча отвечает, - как, вон в договоре написано, что его подписывают, то есть окрашивают, с одной стороны чукча, а с другой стороны администрация, тупая порохоботовская администрация.
 показать весь комментарий
 
 
Ксенофобия это не по-европейки и вообще не красиво
 показать весь комментарий
 
 
Вот вы сидите в Германии на немецкие деньги , а гадить предпочитаете в Украине. Нехорошо АДНАКО
И ВООБЩЕ СБУ давно пора заняться сепаратистами под иностранными флагами
 показать весь комментарий
 
 
Это из Хартии прав человека ЕС:
Сознавая свое духовное и моральное достояние, Европейский Союз основывается на неделимых и всеобщих ценностях - достоинстве человека, свободе, равенстве и солидарности; он опирается на принципы демократии и правового государства. Он ставит человека во главу угла своей деятельности,

И так далее.

Я давно считаю, что за ксенофобские высказывания, которые допускает преимущественно вата, нужно депортировать из ЕС. Сидите себе в своей ********* и там пусть у вас будут кругом «чурки, черножопые, узкоглазые» и прочая ксенофобия. Нефиг нам тут пачкать.

И уж тем более я плачу налоги не для того, чтобы помогать развивающимся странам ЕС поддерживать политику, чуждую ЕС. И не только я.

Это достаточно доступно для вашего сознания?
 показать весь комментарий
 
 
Для человека , сидящего в Германии за счёт немецких налогоплательщиков, вы слишком много пишите😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Я и есть немецкий налогоплательщик. И пишу столько сколько считаю нужным.

И насчёт ксенофобии я больше предупреждать не буду.
 показать весь комментарий
 
 
Никаких налогов вы не платите . Вы не способны иметь бизнес 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
🙈🙈🙈 подоходный налог платится с любых доходов. Я работаю в хорошей немецкой фирме.
 показать весь комментарий
 
звісно, це ви особисто вирішуєте, чи здатні ми мати власний бізнес у Німеччині чи ні. Щоб вам сьогодні вночі не спалося, скажу - іноземці мають право мати власний бізнес у Німеччині.
 показать весь комментарий
 
Ксенофобия это не по-европейки и вообще не красиво/ Но тумбалалайки ни разу об этом не сказали украинофобам из продавшейся путину власти ФРГ.Даже в украинском сайте . Боятся -не получат паспорт ФРГ. /Немецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Вот тут, Сидоров, я вас поддержу.
Кстати, они сидят под немецкими флагами на украинских сайтах, ТОМУЩО немецкого не знают .
 показать весь комментарий
 
 
Я считаю что СБУ давно должно заняться проучившими внезапно за последние годы гражданство русней, переселенцами с оккупированных территорий и так далее, занимающихся в сети антиукраинской деятельностью, призывающих к свержению демократического конституционного строя и распространяющих российскую пропаганду.
И я думаю, займутся.
 показать весь комментарий
 
Думаю что АДЕКВАТНО занимаются адекватными сепаратистами 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Гёббельс тоже думал что его не за что. А оно поди вона как вышло.
Призывы к свержению строя - статья из уголовного кодекса Украины
 показать весь комментарий
 
Розчави її авторитетно знанням української мови, український націоналіст. Зеленський призначив Дейнека главою Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 9770
 показать весь комментарий
 
 
wie sieht es aus mit dem Sprachtest im Slowakischen? Schon bestanden? Oder durchgefallen aufgrund des russischsprachigen Kiefers?
 показать весь комментарий
 
 
ты или собачий подучи или на словацком пиши Зеленський призначив Дейнека главою Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 4491
 показать весь комментарий
 
 
НУЛЕВКА, пойди сначала заработай на обувь, а потом лезь во взрослые разговоры
 показать весь комментарий
 
 
Бой межу пограничниками и террористами, во время которого силой был отбит губернатор Луганской Народной республики товарищ Болотов был обычной инсценировкой, устроенной по указанию руководства Луганского пограничного отряда. Противоборствующие стороны по предварительной договоренности добросовестно палили в воздух.

У военных экспертов вызывает удивление, тот факт, что 60 хорошо подготовленных и экипированных по последнему слову техники профессиональных украинских военных, которые находились на подготовленной позиции, ведя двухчасовой бой с сотней обыкновенных Луганских гопников именуемых Армией Юго - востока не смогли, или не захотели победить в этой «ожесточенной схватке», в которой даже раненых, слава богу нет.

Мало того, отец командир украинских пограничников - Дейнеко С.В., даже не смог обеспечить оборону своего подразделения, и был вынужден «отдать» арестованного террориста Болотова его подельникам, в очередной раз, покрыв позор звание офицера украинской армии и это при том, что простые солдаты готовы были стоять насмерть
 показать весь комментарий
 
 
http://genplanua.com/pochemu-********-prokuratura-ne-reagiruet-na-protivopravnye-dejstviya-dejneko-s-v-otpustivshego-terrorista-bolotova-411.html
 показать весь комментарий
 
 
Угу, этот тот, который отпустил лично террориста Болотова и накалядовал много майна на контрабандных потоках на Западной
 показать весь комментарий
 
 
Ага , а вы кого хотели - новое лицо так сказать 😕
 показать весь комментарий
 
 
С другой, по информации военной прокуратуры, накануне в отряд привезли большую партию оружия для всего отряда. И, как описывают этот период российские наемники в пропагандистском фильме "Позывной Донбасс", с командиром отряда у боевиков существовала четкая договоренность о сдаче оружия в их пользу.
 показать весь комментарий
 
 
прикордонники - не військові і дейнеко не офіцер армії. до 2013 вони кордон охороняли з пістолями типа форд, якій купляє гумовими кулями. ти де був в 2014?
 показать весь комментарий
 
Угадай ? Наверное там где было за#бись , в отличие от тебя
 показать весь комментарий
 
Бачив я відео як командир бригади десантників з Дніпра сам особисто дав наказ цілій групі десантників віддати затвори від зброі і БТРи гопникам , що блокували рух колони. Тоді цю бригаду було вирішено розформувати, але не знаю чи була вона розформована. А ще бачив відео, де в такій же ситуаціі просто боєць вирвав чеку з гранати і попередив, якщо дорога не буде розблокована, то кине іі в сепарів, з допроги вони таки ступились і лише слали прокльони колоні, що продовжила рух. Отаких ми мали в 2014 році командирів бригад і мобілізованих простих селюків, які виявились кращими військовиками ніж ці гімнокомандири.
 показать весь комментарий
 
 
А я то думаю, откуда у простого полковника пограничника 2 джипа Ниссан ХТрил в семье, да еще на пару сотен валюты в различных вариациях задекларировано.
Теперь понятно. Зеленський призначив Дейнека главою Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 4426
 показать весь комментарий
 
 
будет потихому запускать рускиймир через 1 метр укргранийцы-пароли передаст в маскву.

ну и данецкий уголек потечет.
 показать весь комментарий
 
 
еще один херой и вояка, который броник задом наперед надевает, и вступает в договорняки с русней. Пипец Неньке
 показать весь комментарий
 
 
ты прям как кацап! те долпоепы тоже, уже 5 лет ждут, когда украинцы замерзнут и когда Неньке будет хана. так все никак... теперь вот к кацапской орде добавилось 25 % украинских *********, которые тоже ждут конца Неньки при Зеленском ) надеюсь, вы все вздернетесь, если за 5 лет Украина не будет сдана рашке )
 показать весь комментарий
 
 
Ха, погранцы.....
Вот таможня.....
А налоговая..... У-у-у-уууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Нормальный такой контрабандист. Все, Зе кончились.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил Дейнеко главой Госпогранслужбы
 
 
 
 
 
 вверх