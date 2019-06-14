 Зеленский назначил Дейнеко главой Госпогранслужбы

Соответствующий указ опубликован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится в обнародованном в пятницу указе №403/2019, датированном 13 июня.
Сергей Дейнеко - полковник, Государственной пограничной службы Украины. В 2014 за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени. В июне Луганский погранотряд под руководством Сергея Дейнеко несколько дней удерживал оборону Луганской пограничной базы от нападений наемников РФ.
что за последние 4 года не продвинули границу в сторону Киева...
ВСЕ ТАКИ В УКРАИНЕ ПАРЛАМЕНТСКА-ПРЕЗИДЕНТСКАЯ .
Однажды начальник вокзла видит: подходит Чукча к вагону поезда и бьется об него головой, подходит к следующему - и головой, подходит к третьему - и головой, и т.д. Начальник спрашивает: - Чукча, ты че, сдурел? - Однако, нет, Чукча мягкий вагон ищет.
Кацап Пупкин . Чемодан вокзал раша
Украина для украинцев
ПОТОМУ ПОВТОРЮ КОММЕНТ
SK Sophia-Maria Duglass
А с ЧУКЧАМИ я не общаюсь . Я о них анекдоты РАСКАЗЫВАЮ
14.06.2019 16:31
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SK Sophia-Maria Duglass
😀😀😀
Однажды начальник вокзла видит: подходит Чукча к вагону поезда и бьется об него головой, подходит к следующему - и головой, подходит к третьему - и головой, и т.д. Начальник спрашивает: - Чукча, ты че, сдурел? - Однако, нет, Чукча мягкий вагон ищет.
14.06.2019 16:38
Ну и есть и другие причины. Выявлять фашиствующих местных нациков, которые никак не могут уяснить, что Украина многонацинальная страна, и все национальности здесь равны, в том числе и чукчи, точно также как украинцы, русские и вальцманы.
Ну и еще для неучей. Чукчи - это единственное племя Сибири, которое не покорилось российской оккупации в свое время. Так, чтобы их победить и в пропаганде в часттности, кацапы, вроде тебя, стали про них складывать анекдоты и истории как про недоразвитых, ровно как сейчас про украинцев как про недонацию. Ну и многие пляти продолжают распространять эти анекдоты, да еще этим и кичатся.
Порохоботское гнилье, что с вас взять.
Чукча стоит на посту. Кто-то идет мимо.
Чукча: - Пароля!
- Пошел на ...!
Чукча: - Однако, сколько лет стою, а пароль не меняют.
И ВООБЩЕ СБУ давно пора заняться сепаратистами под иностранными флагами
Сознавая свое духовное и моральное достояние, Европейский Союз основывается на неделимых и всеобщих ценностях - достоинстве человека, свободе, равенстве и солидарности; он опирается на принципы демократии и правового государства. Он ставит человека во главу угла своей деятельности,
И так далее.
Я давно считаю, что за ксенофобские высказывания, которые допускает преимущественно вата, нужно депортировать из ЕС. Сидите себе в своей ********* и там пусть у вас будут кругом «чурки, черножопые, узкоглазые» и прочая ксенофобия. Нефиг нам тут пачкать.
И уж тем более я плачу налоги не для того, чтобы помогать развивающимся странам ЕС поддерживать политику, чуждую ЕС. И не только я.
Это достаточно доступно для вашего сознания?
И насчёт ксенофобии я больше предупреждать не буду.
Кстати, они сидят под немецкими флагами на украинских сайтах, ТОМУЩО немецкого не знают .
И я думаю, займутся.
Призывы к свержению строя - статья из уголовного кодекса Украины
У военных экспертов вызывает удивление, тот факт, что 60 хорошо подготовленных и экипированных по последнему слову техники профессиональных украинских военных, которые находились на подготовленной позиции, ведя двухчасовой бой с сотней обыкновенных Луганских гопников именуемых Армией Юго - востока не смогли, или не захотели победить в этой «ожесточенной схватке», в которой даже раненых, слава богу нет.
Мало того, отец командир украинских пограничников - Дейнеко С.В., даже не смог обеспечить оборону своего подразделения, и был вынужден «отдать» арестованного террориста Болотова его подельникам, в очередной раз, покрыв позор звание офицера украинской армии и это при том, что простые солдаты готовы были стоять насмерть
Теперь понятно.
Луганск 02.06.14. Гибель ополченца от снайпера фашистов
в воздух говоришь ну-ну
Что осталось от Луганского пограничного отряда после минометного обстрела террористов
В Луганске идет ожесточенный бой
ну и данецкий уголек потечет.
Вот таможня.....
А налоговая..... У-у-у-уууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!!!