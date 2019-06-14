EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1061  4
Все про:Зеленский (1750) назначение (1411) Национальная гвардия (1187) Балан (8)

 Зеленский назначил Балана командующим Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Николая Ивановича Балана на должность командующего Национальной гвардией Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

Карьера

В 1992 он закончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище.

В 2003 году Николай Балан окончил Академию пограничных войск Украины, с отличием.

Прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

С 2010 года он был назначен начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

18 апреля 2014 года Указом Президента Украины назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

В 2017 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины с отличием.

Указом президента Петра Порошенко 7 мая 2019 года был назначен на должность исполняющего обязанности командующего Национальной гвардии Украины.

Награды

Награжден орденами "За заслуги" II и III степеней, медалью "За военную службу Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": И.о. командующего Нацгвардией Балан на суде в Италии дал показания в защиту Маркива. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3132432
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Новые лица из:
Саратовского высшего военно командного Краснознаменного училища им. Дзержинского...
 показать весь комментарий
 
Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище. Источник: https://censor.net.ua/n3132432
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил Балана командующим Нацгвардией Украины
 
 
 
 
 
 вверх