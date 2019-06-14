 Зеленский назначил Балана командующим Нацгвардией Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.
Карьера
В 1992 он закончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище.
В 2003 году Николай Балан окончил Академию пограничных войск Украины, с отличием.
Прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.
С 2010 года он был назначен начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.
18 апреля 2014 года Указом Президента Украины назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
В 2017 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины с отличием.
Указом президента Петра Порошенко 7 мая 2019 года был назначен на должность исполняющего обязанности командующего Национальной гвардии Украины.
Награды
Награжден орденами "За заслуги" II и III степеней, медалью "За военную службу Украине".
Саратовского высшего военно командного Краснознаменного училища им. Дзержинского...