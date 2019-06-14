 Полицейские перепутали две стройки, и под угрозой оказался международный проект по строительству хранилища ядерных отходов, - "Энергоатом"

Об этом написал в Facebook директор центра по предупреждению и противодействию коррупции НАК "Энергоатом" Олег Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас "Энергоатом" при участии международных инвесторов строит в зоне отчуждения централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Это - первый подобный проект в стране. Пока Украина вынуждена вывозить ядерные отходы в Россию и платить за их захоронение там $200 млн в год. Новое хранилище стоимостью $250 млн позволит не зависеть в этом вопросе от России.

В "Энергоатоме" были удивлены, получил от Департамента защиты экономики Нацполиции требование предоставить копии документов.

"Когда мы попытались разобраться в причинах, то установили, что все это связано с простым головотяпством следственно-оперативных органов", - пишет Полищук.

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Оказывается, полиция расследует дело о присвоении имущества на еще одном строительстве ядерных отходов. Его ведет Государственное специализированное предприятие "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (ГСП "ЦСПОРО").

"В процессе расследования следователи осуществили выезд на место нахождения ГСП "ЦСПОРО" и по дороге увидели строительство ЦХОЯТ, сфотографировали информационный щит, на котором увидели, что Заказчиком строительства центрального хранилища отработанного ядерного топлива является Энергоатом, подрядчиком ООО "БК" Укрстроймонтаж" и пришли к гениальному выводу, что строительство ЦХОЯТ, где заказчик "Энергоатом" и строительство, которое где-то на своей территории осуществляет ГСП "ЦСПОРО" - это одно и тоже", - утверждает Полищук.

"Энергоатом" отказал полиции в получении документов из-за необоснованности требований. Но полицейские добились права скопировать документацию через суд.

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"Сейчас мы ждем следственную группу со своей бумагой и своими копировальными устройствами для предоставления им возможности получить копии ненужных документов", - написал Полищук.

"Почему это опасно. Потому что благодаря тупости следователей вокруг инвестиционного международного проекта начинают образовываться токсичные пары. Ведь мы знаем, как подобные запросы влияют на инвестиционную среду", - утверждает представитель "Энергоатома".

"Там, где появляются подобные писульки, создается токсичная среда, которая не пригодна для инвестиций, поскольку прежде чем что-то расследовать, надо иметь хотя бы признаки преступления, а не больное воображение", - добавил Полищук.