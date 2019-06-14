 В Днепре началась Всеукраинская конференция о роли социальных программ в адаптации старшего поколения к современной общественной жизни

В город съехались около сотни делегатов из 17 областей Украины, а также специалисты из Польши, где тоже активно развивают программы для граждан элегантного возраста.

"Я очень доволен тем, что Днепр принимает такую ​​выдающуюся конференцию. Приехали делегаты из Украины, гости из Польши. Это - знаково. Ведь в программах социальной адаптации и обучения людей золотого возраста именно Днепр является флагманом. У нас наибольшее в стране количество пожилых студентов и образовательных программ. Нам есть чем поделиться и что рассказать. Конечно, есть и что послушать и перенять опыт коллег ", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Мэр города также пригласил горожан элегантного возраста посетить большой фестиваль Университета третьего возраста, который стартует в эту субботу в парке им. Шевченко. Начало в 10:00, вход свободный.

Среди участников конференции: руководители и представители Университетов третьего возраста, советники мэров, первые проректоры высших учебных заведений, начальники управлений социальной защиты, представители облгосадминистраций, руководители общественных организаций и европейских ассоциаций. Также участие в конференции подтвердили представители Министерства социальной политики Украины и Министерства молодежи и спорта Украины.

"Это обмен культурой, обмен опытом между людьми. Такая приятная и нужная работа должна распространяться дальше. Ведь это роднит. Очень высокая и очень мощная работа Университета третьего возраста в Днепре. Есть большой интерес как власти города, так и работников Университета. Это крайне важно. Впечатления от встреч на конференции чрезвычайные - чувствуешь себя, как дома ", - сказал вице-президент ассоциации Университетов третьего возраста в городе Лазы (Польша) Богдан Ратко.

За последние пять лет Университет третьего возраста в Днепре не только создал и расширил свои филиалы в разных частях города, но и качественно повысил уровень преподавания. От освоения компьютера - до иностранных языков и секретов садоводства - все это преподают в УТВ. А еще жизнелюбы здесь устанавливают танцевальные рекорды и в целом могут реализовать себя творчески. Участники проекта также имеют возможность бесплатно посещать театры и музеи города. Днепровский УТВ имеет ряд партнеров не только среди высших учебных и культурных заведений города, но и организаций в разных городах Украины. Поэтому первая Всеукраинская конференция руководителей и представителей Университетов третьего возраста - это возможность укрепить такие связи. "Этот формат очень важен для нас, ведь мы имеем тесные контакты с Университетом третьего возраста в Днепре. Мы совместно развиваем направление серебряного туризма. Сюда приехали на форум, чтобы посмотреть, какие формы работы с людьми почтенного возраста в разных территориальных центрах и университетах третьего возраста. Думаю, форум будет результативным. Мы рады, что власти города активно поддерживают такую ​​категорию граждан ", - отметила представительница луцкой общественной организации "Центр образования "Университет третьего возраста" Оксана Степанюк.

В Днепре делегаты первой Всеукраинской конференции Университетов третьего возраста примут резолюцию о государственной поддержке программ для жизнелюбов.

Документ передадут в профильные министерства в ближайшее время. Он, в частности, предусматривает государственное финансирование инициатив для людей золотого возраста. Сейчас такие проекты самостоятельно финансируют территориальные общины. Мощнейшую поддержку университеты и лагеря для пожилых горожан имеют именно в Днепре.

Отметим, что в Днепре за последние пять лет проект Университета третьего возраста вышел на качественно новый уровень. Обучение всех слушателей бесплатное. Сейчас в Университете зарегистрированы более 8000 жизнелюбов. Партнеры УТВ - это около двадцати высших учебных и культурных заведений, а также лечебные учреждения. А еще участники проекта имеют возможность бесплатно посещать театры и музеи города. Главный принцип университета - обучение в течение жизни. Поэтому студенты элегантного возраста здесь могут изучать иностранные языки, практиковаться в работе с компьютером и осваивать другие важные навыки для социально активного образа жизни. "Есть разные факультеты, практические занятия. Я посещаю лекции по здоровому образу жизни, психологии, праву. На практике хожу для освоения ноутбука - чтобы ликвидировать компьютерную неграмотность. Также изучаю разговорный английский. Мне нравится, поэтому буду посещать и в дальнейшем", - рассказала слушательница Университета третьего возраста в Днепре Таисия Морквина. Вместе с тем, в Днепре основан лагерь отдыха для пожилых горожан "Золотой век". За четыре года работы проекта количество отдыхающих здесь увеличилось более чем в три раза.