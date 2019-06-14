 "Чемодан, вокзал, Россия": в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе "ОП - За жизнь". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый Криворожский".
Отмечается, что нарушители оставили такие надписи на здании и внутри офиса: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".
В Нацполиции сообщили, что устанавливают обстоятельства происшествия в офисе "одной из политических партий в Кривом Роге".
"14 июня около 11 часов в офис политической партии зашли неизвестные мужчины в масках и повредили имущество. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета. Сейчас на месте работают правоохранители", - отметили в полиции.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дела и лиц, причастных к преступлению.
50% бойцов АТО/ООС проголосовало не за мародера.
они зэбилы?
можешь не отвечать.ответ петиных вафлоглотов не интересны никому кроме петиных вафлоглотов.
ВОТ что я ВАМ скажу- на линии боевых действий стоят тоже УКРАИНЦЫ, возьмите с собой журналистов , ТВ и ПОСЕТИТЕ ИХ. Там расскажите свое ведение мира в УКРАИНЕ и покажите это в эфире и прессе.
не хвост машет собакой, а собака машет звостом.
На освоение и защиту Дальневосточных километров