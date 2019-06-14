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 "Чемодан, вокзал, Россия": в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе "ОП - За жизнь". ФОТОрепортаж

Неизвестные оставили надписи на здании и внутри офиса партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый Криворожский".

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе ОП - За жизнь 01

Отмечается, что нарушители оставили такие надписи на здании и внутри офиса: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе ОП - За жизнь 02

В Нацполиции сообщили, что устанавливают обстоятельства происшествия в офисе "одной из политических партий в Кривом Роге".

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе ОП - За жизнь 03

"14 июня около 11 часов в офис политической партии зашли неизвестные мужчины в масках и повредили имущество. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета. Сейчас на месте работают правоохранители", - отметили в полиции.

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе ОП - За жизнь 04

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дела и лиц, причастных к преступлению.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132418
 
   
 Топ комментарии
 
Есть еще в Кривом Роге нормальные люди. И они явно не зебилы, те кто совершил такой справедливый акт!!!
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А мне нравится. И абсолютно не типично для вотчины Вилкула.
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Есть еще в Кривом Роге нормальные люди. И они явно не зебилы, те кто совершил такой справедливый акт!!!
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Кстати про россию: В Сирии уничтожено здание, использовавшееся под штаб РФ О погибших не сообщают, хотя в соцсетях говорится о том, что в момент взрыва в штабе могли находиться военные РФ и САР, проводившие переговоры.
"Чемодан, вокзал, Россия": в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі "ОП - За життя" - Цензор.НЕТ 3166
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Ну.. нормальные люди написали бы все же "АГЕНТЫ КРЕМЛЯ" а не "АГЕНТІЬ КЕМЛЯ".
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Вілкул і Мертвечук конкуренти на одному електоральному полі.
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вафлопетрий,
50% бойцов АТО/ООС проголосовало не за мародера.
они зэбилы?
можешь не отвечать.ответ петиных вафлоглотов не интересны никому кроме петиных вафлоглотов.
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А мне нравится. И абсолютно не типично для вотчины Вилкула.
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наоборот,типично.среди бойцов в нашей роте было много с Кривбаса,и никого-за вилкуленка и его -папаши -чмыря.
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Ужасающий вандализм "Чемодан, вокзал, Россия": в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе "ОП - за жизнь" - Цензор.НЕТ 3996 Жаль,что без молотовских коктейлей.
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В 600 тыс. Кривом Рогу 150 криворожан отдали свои жизни на Донбассе!!!. А в 4-х миллионном Киеве 310. Можно задуматься почему так. Где больше патриотов?
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Какая цифра тебя удовлетворит? Понимаешь, что это не корректно?
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Понимаю, что не корректно, но цифры упрямая вещь
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Я криворожанин и живу рядом с 95 кварталом но за ЗЕшаурмиста не голосовал
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Я человек добрый. Но был бы не против,если бы их просто убивали.Как жуков колорадов.Вреда от них много,а пользы ноль.
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Партия ОП зза жизнь, или как они себя называют- Партия Мира, где основные лозунги за прямые переговоры с Ле Де НР ,так как с ними надо говорить- они украинцы.
ВОТ что я ВАМ скажу- на линии боевых действий стоят тоже УКРАИНЦЫ, возьмите с собой журналистов , ТВ и ПОСЕТИТЕ ИХ. Там расскажите свое ведение мира в УКРАИНЕ и покажите это в эфире и прессе.
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це просто купка покидькив,злодюжок та зрадників яких чомусь не посадив петро.
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за их спиной стоит мордор.
не хвост машет собакой, а собака машет звостом.
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Вот не пойму я ветеранов и тех офицеров ,которых на фронте каждый день убивают... Вы тормоза ? Вы шо не понимаете ,кто это все подначивает ? Да соберитесь вы и уничтожьте эту всю мразь ! Как разведчики. Как диверсанты. Раз невозможно это сделать с таким правительством. Вас же будут убивать,завтра !
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Спалити к уям, ще як бы в ту саму топку сепаратистів БеПЕпе та голос
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ОП-а.. за жизнь.. на кортанах с семками... порамсим
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Ви встановіть причетних до вбивства Тлявова.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Чемодан, вокзал, Россия": в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе "ОП - За жизнь". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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