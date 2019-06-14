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Все про:Зеленский (1750) Герус (26) Роттердам+ (14)

 Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус. ВИДЕО

Соответствующий законопроект внесут в Раду 17 июня.

Об этом заявил на пресс-конференции представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена, и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать "Роттердам-", - сказал Герус на брифинге в Киеве в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": АМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші"

Источник: https://censor.net.ua/n3132410
 
 
 Топ комментарии
 
После любого заявления Зели надо дожидаться пояснений Геруса, шутка это была или нет.
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https://timeze2019.blogspot.com/p/i.html
Война за Верховну Раду. часть первая. Ловушка мажоритарки.
"Даже при таких условиях Зеленский гарантировано получает в парламенте от 70 до 82 депутатов.
С возможным зачислением квот партий не прошедших 5% барьер - 75-89 депутатов. остальное придется ловить в безбрежном море мажоритарных депутатов...."
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Роттердам + это стоимость угля на бирже в Роттердаме + доставка его потребителю . Роттердам - будет значить - ту же самую биржевую цену только без учёта стоимoсти доставки . А хто ж и кому ж ,будет теперь платить за доставку Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус - Цензор.НЕТ 2001 .??? Или возить уголь на электростанции теперь будут даром ??? Прикольная " рехворма" . В духе 95 квартала . ! Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус - Цензор.НЕТ 3618 .
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Значит саму схему никто отменять не будет? Просто ребрендинг, но схема то выходит отсаёца в работе.
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Схема и без Зеленского по Закону перестает работать с 1 июля.
Знакомимся дальше со слугами народа:

слуга народу №20 Гетманцев Данило Олександрович - суддя Верховного Суду України
слуга народу №21 Малюська Денис Леонтійович - чоловік судді Верховного Суду України
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Серию!
Требую серию заканапраэктов "Относительно снижения стоимости " !!!

электроэнергии
газа
пива
сигарет
евроблях
падших женщин
селёдки.
И это только первая часть!
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Поменять "+" на "-" - это очень остроумно!
Смеёмся всей страной! Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус - Цензор.НЕТ 3863
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Ух как пуканы у очковылизывателей шоколадной жопы рвет, ох рвет. Петя ушел, боты остались. Спасибоооо Петя, до свидания)
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Опять картиночный спамер фейки постит. А всё что работает на угле значит уже сотановилось? ЧТо то я не вижу этого...Где остановка всех сфер промышленности и энергетики работающей на угле, а их херова туча. Хватит бред спамить отбеливая своего ЗЕбила...
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Кстати а где те зебилы которые визжали что Ротердам отменят? Сомотрите лохи никто отменять не будет...Одну формулу поменяют на другую...Ротердам продолжит работать даже с удвоенной силой..
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Ой дурак, сказано же дело не в названии а в снижении стоимости, а как назвать дело десятое, но соя вцепилось в слово Роттердам.
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То есть по версии зебила вся проблема Ротердама была именно в стоимости, а так Ротердам хорошая схема если подешевле пойдёт ога)))))) Ты случайно не за ЗЕклоуна голосовал??
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Это слово так набило оскомину...Шо всякое напоминание о нем...Уже несет негатив. К тому же нет расшифровки о чем речь. Будут ли ликвидированы схемы парашенко-ахметов или произойдет конгломерат с новыми олигархами типа каламойского. Мутно и непонятно. А говорил,шо не пожалеем...Где же открытость ?
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пэбилы против снижения тарифов. Во дела!
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"Роттердам-" - це буде для тих, хто наживався до нової команди. А для самої нової команди формула залишиться "Роттердам+". Тобто переможці збирають контрибуцію. Замість упровадження ринку вигадують різні причини і формули, які б дозволили зберегти класну схему для добування грошей з повітря.
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Педроцефалы в теме насрали, потом сами себя пролайкали - справились! Благодаря вам - поддержка Зе стала 88%, а элитные мерзавчики скатились с 24 до 9%. Так держать!
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Вообще то порошенковско-ахтетовская тема схема "роттердам флюс" должна рассматриваться как "финансирование тероризма", ибо деньги, НАШИ, отнятые у нас, у потребителей, деньги, в конечном счете шли на поддержание "маладых рыцбублик" в том числе.
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це ж так треба ненавидіти Україну Будкобудівникам Петра Панамського, щоб мордувати її і мародерити та роттердамити так що вона стала найбіднішою не тільки в Европі, а одною з найбідніших в світі.
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сегодня возникнет новое протестное движение с новым лозунгом "Свынарчуків Панамо-Роттердамських на зону"

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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