 Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус. ВИДЕО

Об этом заявил на пресс-конференции представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Видео 112
"Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена, и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать "Роттердам-", - сказал Герус на брифинге в Киеве в пятницу.
Война за Верховну Раду. часть первая. Ловушка мажоритарки.
"Даже при таких условиях Зеленский гарантировано получает в парламенте от 70 до 82 депутатов.
С возможным зачислением квот партий не прошедших 5% барьер - 75-89 депутатов. остальное придется ловить в безбрежном море мажоритарных депутатов...."
Знакомимся дальше со слугами народа:
слуга народу №20 Гетманцев Данило Олександрович - суддя Верховного Суду України
слуга народу №21 Малюська Денис Леонтійович - чоловік судді Верховного Суду України
Требую серию заканапраэктов "Относительно снижения стоимости " !!!
электроэнергии
газа
пива
сигарет
евроблях
падших женщин
селёдки.
И это только первая часть!
Смеёмся всей страной!
темасхема "роттердам флюс" должна рассматриваться как "финансирование тероризма", ибо деньги, НАШИ, отнятые у нас, у потребителей, деньги, в конечном счете шли на поддержание "маладых рыцбублик" в том числе.