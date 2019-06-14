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 Политика Украины
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Все про:КС (1326) НКРЭКУ (277)

 КС дал время до конца 2019 года для исправления закона об НКРЭКУ

Конституционный суд Украины, признавший неконституционными ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ), постановил, что они утратят силу с 31 декабря 2019 года.

Об этом говорится в разъяснении КС относительно своего решения, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть первую статьи 1, пункт 2 части первой статьи 4, часть первую, абзацы первый, второй части второй статьи 5, абзацы второй, третий, четвертый, тридцать девятый, сороковой части третьей, часть шестую статьи 8 закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

В Решении КСУ констатировал, что образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который по функциональному назначению, сфере деятельности, полномочиям имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабинету Министров Украины и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией Украины. КСУ в своем решении отметил, что Верховная Рада Украины и Президент Украины должны действовать в пределах конституционных полномочий, в частности, участвовать в формировании только тех органов, которые предусмотрены Конституцией Украины.

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КСУ пришел к выводу о том, что полномочия главы государства и единого органа законодательной власти в Украине по формированию конкурсной комиссии, как и право Президента Украины назначать членов Комиссии и досрочно прекращать их полномочия, Конституцией Украины не предусмотрены. Указанные полномочия, закрепленные Законом, выходят за пределы конституционной компетенции парламента и главы государства.

"Учитывая то, что признание неконституционными отдельных положений Закона будет иметь правовым последствием существенные пробелы в законодательстве о порядке организации деятельности Комиссии, что может сделать невозможным ее функционирование и выполнение ею задач государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, КСУ признал нужным отсрочить утрату действия соответствующих положений закона для приведения действующего законодательства в этой части в соответствие с требованиями Конституции Украины", - отметили в КС. 

В решении суда отмечается, что положения закона, признанные неконституционными, утрачивают силу с 31 декабря 2019 года.

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Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Источник: https://censor.net.ua/n3132404
 
 
 Топ комментарии
 
Петю на нары за превышение власти и нарушение Конституции в интересах своего партнера Ахметова.
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Вы сначала отмените зебиловские указы о росуске, а потом уже другие решения по другим делам принимайте!!!
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соевые скажите. что это получается что роттердамы дюссельдорфы и сиваши +++ это не мыролюбный реформизм свиновальцмана и его свинарника а просто преступление против народа?
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Вы сначала отмените зебиловские указы о росуске, а потом уже другие решения по другим делам принимайте!!!
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135 + 80 ?= 226 ?
Стаття 83. КУ

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Мажоритарщикам нельзя КС дав час до кінця 2019 року для виправлення закону про НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4692 Так что свободен.
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Типа нужно делиться не только с президентом,а и ещё с кем то?
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Петю на нары за превышение власти и нарушение Конституции в интересах своего партнера Ахметова.
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Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" прийняла ВР і до неї усі питання
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Понятно, КС за ринок на західний манер; і тепер регулювати (сіреч: тримати совкові) тарифи не буде кому. Епоха бідності, нарешті, минула.
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соевые скажите. что это получается что роттердамы дюссельдорфы и сиваши +++ это не мыролюбный реформизм свиновальцмана и его свинарника а просто преступление против народа?
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Вевелсбург, заглянул я в тему Роттердам--- от Зельцмана, а вас там не проходило😄
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Признал не конституционным ряд прложений, которыми Украина жила 5 лет, но постановил исправить задним числом и отпустить с миром? Или как это понимать?
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Сейчас выберется новая Рада и конституционно проголосует, а прошлая не конституционно, что не понятно?
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первые умные составят процессуально правильные иск(ки)
вторые (99%) не умные по шаблону повторим действия первых
свынохряк, рыжая наглая морда - грусть
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Не понятно:
За неконституционные решения власти, которые действовали в Украине 5лет, кто-то будет отвечать?
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Смысл решения таков:
"Конституцию может изменить любой, но только временно. Это ненаказуемо"
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Може ну її ту Контрибуцію взагалі? От дивіться: у Великобританії Конституції не має, у Канаді теж не має і живуть же люди якось без цього головного болю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКС дал время до конца 2019 года для исправления закона об НКРЭКУ
 
 
 
 
 
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