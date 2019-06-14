 Минкульт исключил из черного списка выступавшего в оккупированном Крыму актера "Сватов" Добронравова

Обновленный список обнародован на сайте министерства.
Напомним, что сотрудники СБУ задокументировали, что Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.
Сейчас в списке всего 147 фамилий. Ранее Добронравов присутствовал в спике Минкульта.
Пресс-секретарь Минкульта Юлия Даценко в комментарии "Украинской правде" сообщила, что актер исключен согласно решению суда, которым Добронравову отменили запрет на въезд в Украину и разрешили вновь ретрансляцию фильмов с его участием.
"В данном конкретном случае мы получили решение суда, которое вступило в силу, и мы, выполняя закон и решение суда, отменили приказ о включении Добронравова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины", - отметила Даценко.
"С 2014 года, когда началась российская агрессия в отношении Украины, были выработаны четкие механизмы, по которым мы действуем. Мы получаем письмо от СБУ и вносим в этот список. Мы не обсуждаем решения СБУ: это их компетенция и их полномочия. В обратном случае - процедура та же", - подытожила пресс-секретарь Минкульта.
Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах. Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".
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Отметим, что после того как Добронравову был запрещен въезд в страну, он и еще один запрещенный российский актер Иван Охлобыстин показали на своих страницах в соцсетях снимки со скульптурой "Крымнаш", сделанные во время фестиваля "Ледовая Москва".
27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала "Сваты".
, моторолам и прочей падали.
Карлссон вернулся, Беня вернулся.
Давайте по приколу Кадырову почетного гражданина Луганской и Донецкой областей? Что то из области фантастики? По моему вполне возможно.
Я просто в ХХХХе
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.......
а ну, розкажи, в чому диктат, оля?
Звісно, портнови, свати і решта нечисті куди важливіша для нього!
Але як 73% відсотки могли допустити реванш? Ось, що викликає обурення!
Если всё пройдёт тихо значит ножки с Зели растут.