 Минкульт исключил из черного списка выступавшего в оккупированном Крыму актера "Сватов" Добронравова

Обновленный список обнародован на сайте министерства.

Напомним, что сотрудники СБУ задокументировали, что Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.

Сейчас в списке всего 147 фамилий. Ранее Добронравов присутствовал в спике Минкульта.

Пресс-секретарь Минкульта Юлия Даценко в комментарии "Украинской правде" сообщила, что актер исключен согласно решению суда, которым Добронравову отменили запрет на въезд в Украину и разрешили вновь ретрансляцию фильмов с его участием.

"В данном конкретном случае мы получили решение суда, которое вступило в силу, и мы, выполняя закон и решение суда, отменили приказ о включении Добронравова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины", - отметила Даценко.

Также читайте: Звезда "Сватов" Добронравов, которому киевский суд разрешил въезд в Украину, выступил в оккупированном Крыму

"С 2014 года, когда началась российская агрессия в отношении Украины, были выработаны четкие механизмы, по которым мы действуем. Мы получаем письмо от СБУ и вносим в этот список. Мы не обсуждаем решения СБУ: это их компетенция и их полномочия. В обратном случае - процедура та же", - подытожила пресс-секретарь Минкульта.

Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах. Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".

Также на Цензор.НЕТ: Суд в Киеве отменил запрет на въезд российскому политтехнологу Шувалову

Отметим, что после того как Добронравову был запрещен въезд в страну, он и еще один запрещенный российский актер Иван Охлобыстин показали на своих страницах в соцсетях снимки со скульптурой "Крымнаш", сделанные во время фестиваля "Ледовая Москва".

27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала "Сваты".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Юрист Зеленского Кальченко помог избавиться от запрета на въезд в Украину российскому актеру Добронравову, одобряющему оккупацию Крыма, - "Схемы"