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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1750) Квартал-95 (76) Россия (73029) артисты (198) Добронравов (5)

 Минкульт исключил из черного списка выступавшего в оккупированном Крыму актера "Сватов" Добронравова

Министерство культуры Украины исключило российского актера, сторонника политики Путина, Федора Добронравова из перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Обновленный список обнародован на сайте министерства.

Напомним, что сотрудники СБУ задокументировали, что Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.

Сейчас в списке всего 147 фамилий. Ранее Добронравов присутствовал в спике Минкульта.

Минкульт исключил из черного списка выступавшего в оккупированном Крыму актера Сватов Добронравова 01

Пресс-секретарь Минкульта Юлия Даценко в комментарии "Украинской правде" сообщила, что актер исключен согласно решению суда, которым Добронравову отменили запрет на въезд в Украину и разрешили вновь ретрансляцию фильмов с его участием.

"В данном конкретном случае мы получили решение суда, которое вступило в силу, и мы, выполняя закон и решение суда, отменили приказ о включении Добронравова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины", - отметила Даценко.

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"С 2014 года, когда началась российская агрессия в отношении Украины, были выработаны четкие механизмы, по которым мы действуем. Мы получаем письмо от СБУ и вносим в этот список. Мы не обсуждаем решения СБУ: это их компетенция и их полномочия. В обратном случае - процедура та же", - подытожила пресс-секретарь Минкульта.

Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах. Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".

Также на Цензор.НЕТ: Суд в Киеве отменил запрет на въезд российскому политтехнологу Шувалову

Отметим, что после того как Добронравову был запрещен въезд в страну, он и еще один запрещенный российский актер Иван Охлобыстин показали на своих страницах в соцсетях снимки со скульптурой "Крымнаш", сделанные во время фестиваля "Ледовая Москва".

27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала "Сваты".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Юрист Зеленского Кальченко помог избавиться от запрета на въезд в Украину российскому актеру Добронравову, одобряющему оккупацию Крыма, - "Схемы"

Минкульт исключил из черного списка выступавшего в оккупированном Крыму актера Сватов Добронравова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3132402
 
 
 Топ комментарии
 
Зебил во всей красе. Что то при Порохе его из списка не исключали, а тут случайно как Зегидрант стал президентом он выпал из списочка, но Зебилы связи не видят 😁
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Официальный уполномоченный представитель в ЦИК кандидата в президенты Владимира Зеленского Сергей Кальченко помог российскому актеру Федору Добронравову отменить в суде запрет на въезд в Украину.Источник: https://censor.net.ua/n3121936

Конечно Порох виноват! Ага-ага!
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ЗеДауны, судя по этому случаю, ваш фигляр, которого вы посадили на шею всем гражданам Украины, подпишет указик по которому в городах у нас поставят бюстики всяким захарченкам
, моторолам и прочей падали.
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ХХХХХХХ ть, ХХХХХХ сы...
Карлссон вернулся, Беня вернулся.
Давайте по приколу Кадырову почетного гражданина Луганской и Донецкой областей? Что то из области фантастики? По моему вполне возможно.
Я просто в ХХХХе Мінкульт вилучив із "чорного списку" актора "Сватів" Добронравова, який виступав в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1089
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це ж якою треба бути тупою кацапською гнидою, щоб найдемократичнішого президента України назвати диктатором?
а ну, розкажи, в чому диктат, оля?
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Добронравов и Охлобыстин показали снимки со скульптурой "Крымнаш" /Украинофобы Пореченков и Охлобыстин агитируют за Зеленского. 28 березня 2019
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Зеленський грозився визволити наших полонених, та поки що турбується тільки про росіян, сеператистів та коллаборантів.

Звісно, портнови, свати і решта нечисті куди важливіша для нього!
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Символично, что в день когда мы скорбим погибших солдатах в сбитом руССо-фашистами ИЛ-76, министерство безкультурья по указке ОПГ БЕ-ЗЁ запускает сериал СКОТЫ с явным украинофобом в главной роли. Позор банде зелёной макаки!!!!!
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Я можу зрозуміти Зеленського - він все життя був малоросом і захоплювався «русским миром» - творив для нього і популяризував його. Про таких кажуть - «могила виправить».

Але як 73% відсотки могли допустити реванш? Ось, що викликає обурення!
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шо воно забуло в Україні? актор рівня, як каже моя знайома, "дерьма пирога". але що творить наш Пеннівайз?! Мінкульт вилучив із "чорного списку" актора "Сватів" Добронравова, який виступав в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2784
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Сериал с россиянскими актёрами на русском языке Мультфильм маша и медведь крутили где по сюжету главные герои самовар и балалайка которые с детства вбивались в голову нашим детям как их генетический код Сейчас по вечерам кацапские сериалы крутят без перевода и озвучки на Украинском языке Ау комиссия по телерадиовещанию Может коломойша 1+1 давно кацапам продал А то включая некоторые каналы типа 1+1 интера или трк Украина не понимаешь где ты в нэнэчке или в сыктывкаре
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Это точно не проукраинская власть. Лезет с них вата со всех щелей. Это уже видно по всем их делам, по риторике...Думаю что после выборов в Раду, ситуация с антиукраинской сепарской политикой значительно усилица..Пока ещё терпят шоб привести своего Слугу Бабломойского в Раду..дальше начнёца откровенно прокацапская политика. Уже их свинарчук представитель в Раде заявил что нужно вносить изменения в языковой закон - уверен в пользу руцького язика, ещё одна ЗЕмразь запела что нужно Конституцию меня...Кучмарь запел про запреты стрелять, и снятие блокады с Даунбаса...Одна надежда на сознательных киевлян которые уже не будут играть в Майданы а просто прийдут под АП с оружием в руках защищать Украину от ЗЕсепаров кремлёвских..А то что это именно сепары я уже не сомневаюсь..
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Скоро за український прапор саджатимуть.
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я бы всем ватанам запретил сюда приезжать, но шо за список минкультуры???, какую смысловую нагрузку он несет???, СБУ должно составлять и возбуждать списки и дела, а особые отделы вести уничтожение лиц, убивавших наших граждан и недосягаемых нашими судебными органами..ну шо за детский сад???
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Та сейчас там за главного сосед зе с женой из рф...
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Так с него давно сняли санкции, еще при пэтюнчику, шо за ересь
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Цікаве те, що всі ці російські серіали звичайні копії з американських! І їхні актори також тупо копіюють американських. І це було завжди так! Я просто офігів, коли переїхавши в Америку побачив і почув Bob Dylan. Когось він мені нагадував....Макарэвіч, *****! При чім все! Від манери виконання до іміджу! А в цьому випадку, подивіться на гру цього кацапа, на його образ, а потім швиденько на Utube і дивимось All Bandy from Married with children!
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Всім Закон, а нам все, що ми тільки захочемо. Головне не війна, а щоб кіно можна знімати.
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Приїжджаю до Львова, сидимо вечором дивимось яку я кацапські муйню... сім'я , головний герой -журналіст, його дружина, товстий брат поліцейський, коротка і товста мамаша, батько його.... пілять!!!! -це Everybody loves Ramon!
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Если это подстава от судей пороха как пишет ЗЕкоманда то ждём возмущение Зели и помещение Добронравова назад в список.
Если всё пройдёт тихо значит ножки с Зели растут.
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