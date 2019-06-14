 Двух директоров предприятий подозревают в присвоении 14 млн долларов "Укртрансгаза"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Киевской области.

Так, прокуратурой Киевской области совместно со следователями ГУНП в Киевской области при содействии в расследовании руководства НАК "Нафтогаз Украины" сообщено о подозрении двум директорам товариществ в присвоении средств ПАО "Укртрансгаз" и их дочерних предприятий в особо крупных размерах по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2012 г. директорами двух товариществ был заключен ряд договоров на закупку товаров и услуг за государственные средства в сумме почти 400 млн грн для нужд ОАО "Укртрансгаз" и ее дочерних предприятий.

В дальнейшем с целью завладения государственными средствами ими были составлены фиктивные документы о поставке товаров и услуг, чего в действительности не было. В частности товары, которые должны были поставляться иностранным товариществом на территорию Украины вообще не импортировались, внешнеэкономические договоры на их закупку не заключались", - сказано в сообщении.

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В настоящее время принимаются меры по розыску руководителей указанных предприятий для вручения им подозрений по ч.5 ст.191 УК Украины и решения вопроса об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, продолжаются следственные (розыскные) действия с целью проверки на причастность к совершению этого и других преступлений должностными лицами ПАО "Укртрансгаз" и их дочерних предприятий и объявления последним подозрений в совершении преступлений.