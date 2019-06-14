EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  1165  6
Все про:прокуратура (3532) Укртрансгаз (193)

 Двух директоров предприятий подозревают в присвоении 14 млн долларов "Укртрансгаза"

Прокуратура Киевской области подозревает двух директоров предприятий в присвоении более 14 млн долларов США, принадлежащих ОАО "Укртрансгаз".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Киевской области.

Так, прокуратурой Киевской области совместно со следователями ГУНП в Киевской области при содействии в расследовании руководства НАК "Нафтогаз Украины" сообщено о подозрении двум директорам товариществ в присвоении средств ПАО "Укртрансгаз" и их дочерних предприятий в особо крупных размерах по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2012 г. директорами двух товариществ был заключен ряд договоров на закупку товаров и услуг за государственные средства в сумме почти 400 млн грн для нужд ОАО "Укртрансгаз" и ее дочерних предприятий.

В дальнейшем с целью завладения государственными средствами ими были составлены фиктивные документы о поставке товаров и услуг, чего в действительности не было. В частности товары, которые должны были поставляться иностранным товариществом на территорию Украины вообще не импортировались, внешнеэкономические договоры на их закупку не заключались", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Лебединского горсовета задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки за выдачу разрешительных документов, - прокуратура. ФОТО

В настоящее время принимаются меры по розыску руководителей указанных предприятий для вручения им подозрений по ч.5 ст.191 УК Украины и решения вопроса об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, продолжаются следственные (розыскные) действия с целью проверки на причастность к совершению этого и других преступлений должностными лицами ПАО "Укртрансгаз" и их дочерних предприятий и объявления последним подозрений в совершении преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3132401
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При ком их туда садили ? И с какой целью. Пусть дадут показания. Коррупцию нужно убить.
 показать весь комментарий
 
 
Та вони взяли їх не для того що "убивать", а для того щоб ПОДЇТЬ і атпустіть, щоб повисити, щоб потім можна було знову ПАДАІТЬ....
 показать весь комментарий
 
 
Проверьте на причастность к этим преступлениям тогдашнего министра экономики,он большой спец по аферистичным схемам.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвух директоров предприятий подозревают в присвоении 14 млн долларов "Укртрансгаза"
 
 
 
 
 
 вверх