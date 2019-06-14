EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1662  29
Материалы по теме:
Все про:Нафтогаз (2690) НКРЭКУ (277) Тарифы на газ (139)

 "Нафтогаз" в июне понизил цену на газ для населения до 6,66 тыс. грн за 1 тыс. куб. м

Нафтогаз снизит цену газа для потребителей по ПСО в июне на 7,3%.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

"НАК "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июне - в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №485 от 5 июня 2019 г. она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб . м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика) и 6 664,67 грн за 1 тыс. куб . м (с НДС, но без стоимости доставки и наценки поставщика). Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газзбутам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем. Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКП для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство обязало "Нафтогаз" снизить цены на газ

Нафтогаз в июне понизил цену на газ для населения до 6,66 тыс. грн за 1 тыс. куб. м 01

Источник: https://censor.net.ua/n3132399
 
 
 Топ комментарии
 
Оказывается, цену на газ можно снижать - и при этом не наступает дефолт, не нападает путен и не выделяются деньги из бюджета на поддержание коррупционных схем.
Получается, порохоботы 5 лет нам врали?
 показать весь комментарий
 
Зашел в свой кабинет на 104:

Оптовим постачальником НАК «Нафтогаз України» встановлено різну вартість газу на травень і червень 2019 року. Крім того, з 1 травня 2019 р. діють нові тарифи на послуги транспортування газу.
Для вас кінцева ціна газу (з ПДВ) становить:на травень - 8.23697 грн/куб.м
на червень - 8.61704 грн/куб.м

Обнять и плакать такие новости.
 показать весь комментарий
 
Знижка згідно Постанови КМУ від 05.06.2019 року № 485 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293", спочатку на 3 % (Постанова від 3 квітня 2019 р. № 293), зараз на 7%. Це сплановано урядом ще у березні місяці.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зе чесно виконує обіцянки, бо закінчилася епоха бідності і ці 7,3% кардинально змінять добробут усіх українців.
 показать весь комментарий
 
 
7% конечно немного но хоть что-то, в мае тоже было на 3%, потихоньку цена снижается.
 показать весь комментарий
 
 
"На червень 2019 року роздрібна ціна на природний газ для потреб споживачів ПАТ «Чернігівгаз» становить 8,6894 грн за грн/1 м3. Оскільки з 1 травня 2019 р. діють нові тарифи на послуги транспортування природного газу, які встановлюються за потужність, кінцеві роздрібні ціни за газ для побутових споживачів у різних регіонах будуть відрізнятись." ага, потихоньку "снижается", таки да.
 показать весь комментарий
 
 
Червень это не май, за май было 8,22 а за июнь еще не поменяли сумму.
 показать весь комментарий
 
да, сори, погорячился. май - 8,30933, июнь - 8,68941, из кабинета опять таки.
 показать весь комментарий
 
Гройсман понизил, а заслуги Зе приписываем?Зе только причандалами по клавишам может.
 показать весь комментарий
 
 
Оказывается, цену на газ можно снижать - и при этом не наступает дефолт, не нападает путен и не выделяются деньги из бюджета на поддержание коррупционных схем.
Получается, порохоботы 5 лет нам врали?
 показать весь комментарий
 
 
Знижка згідно Постанови КМУ від 05.06.2019 року № 485 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293", спочатку на 3 % (Постанова від 3 квітня 2019 р. № 293), зараз на 7%. Це сплановано урядом ще у березні місяці.
 показать весь комментарий
 
 
Зашел в свой кабинет на 104:

Оптовим постачальником НАК «Нафтогаз України» встановлено різну вартість газу на травень і червень 2019 року. Крім того, з 1 травня 2019 р. діють нові тарифи на послуги транспортування газу.
Для вас кінцева ціна газу (з ПДВ) становить:на травень - 8.23697 грн/куб.м
на червень - 8.61704 грн/куб.м

Обнять и плакать такие новости.
 показать весь комментарий
 
 
Да погоди, в июне действительно ожидали повышения но теперь решили таки снизить, жди изменения инфы на сайте.
 показать весь комментарий
 
 
Ви абсолютно праві. Саме така ціна прописана в особистому кабінеті 104 на травень та червень для кінцевого споживача.
 показать весь комментарий
 
Схоже соєві в нокдауні....Вчора кричали чому так дорого, сьогодні щось про дефолт бекають.
 показать весь комментарий
 
 
я 1 не понял что там Артек делает он же на окупированной территории??? "Нафтогаз" у червні знизив ціну на газ для населення до 6,66 тис. грн за 1 тис. куб. м - Цензор.НЕТ 4567
 показать весь комментарий
 
чудес не бывает - доберет в другом месте с населения
 показать весь комментарий
 
в октябре повысят до 9,0 грн и тем самым за месяц отопительного сезона наверстает летние убытки от "снижения цены".
 показать весь комментарий
 
Так что зебилы, Коболев теперь не свинарчук и мародер?
 показать весь комментарий
 
Цена газа с сайта https://104.ua О каком понижении вы говорите?


 показать весь комментарий
 
Правильно нужно писать. "Нафтогаз" в июне понизил цену на газ для населения до 8,31 тыс. грн за 1 тыс. куб. м
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" в июне понизил цену на газ для населения до 6,66 тыс. грн за 1 тыс. куб. м
 
 
 
 
 
 вверх