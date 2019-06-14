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 Политика Украины
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Все про:КС (1326) НКРЭКУ (277) Витренко Юрий (47)

 Нужно или вносить изменения в Конституцию, или подчинить регулятора Кабмину, - Витренко о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал решение Конституционного суда, которым признали закон о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) неконституционным.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"А я предупреждал" или об имитации европейских реформ. Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг". И теперь я должен написать "а я предупреждал". Но не потому, что хочу, чтобы признали, что я был прав, а потому, что нужно сделать все по-правильному (т.е. как я предлагал)", - заявил он.

"Было сразу понятно, что нужно или вносить изменения в Конституцию, или подчинить регулятора (ов) Кабмину, при этом обеспечив его независимость через предусмотренные законом требования к членам и тому подобное. В Великобритании, например, регулятор формально подчинен правительству. И ничего, его реальная независимость гораздо больше, чем в Украине", - отметил Витренко.

Также он добавил, что "последствия такого рищення Конституционного Суда - это более сложный юридический вопрос. Но чтобы не было хаоса нужно вносить изменения в закон и выбирать новый состав регулятора (ов)".

"Вот что я говорил в о неконституционности этого закона и об имитации реформ в статье "Каким должен быть регулятор энергорынка и жилищно-коммунальных услуг?" в "Зеркале Недели" от 15 июня 2016 г., то есть еще до принятия закона:

"Директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ответил, почти не изменил своего мнения о законопроекте после его первого чтения. По его мнению, это очень важный закон. И он лично неоднократно в течение по крайней мере последнего года отмечал необходимость его принятия. но сейчас он просит уважаемых депутатов еще раз подумать, прежде чем принимать этот закон. Ибо, по мнению Ю.Витренко, этот закон в его нынешнем виде нанесет гораздо больше вреда, чем пользы. Он объяснил, почему так считает.

"Я слышу аргументы, что сейчас это единственно возможный компромисс, надо принимать в первом чтении, а потом можно будет все изменить между первым и вторым чтением.

Мне сложно сказать, какова вероятность варианта внесения существенных изменений между первым и вторым чтениями. Могу точно сказать, что будут попытки всех "развести" и ничего не менять, манипулируя желанием многих наших партнеров на Западе поставить себе галочку за эту многострадальную реформу и не переживать, что это очередная профанация, а не реальная реформа.

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Также мне сложно сказать, не стоит ли подождать изменений в правительстве, и чтобы именно премьер-министр вносил этот законопроект. Мне лично понятно, что правительство не сможет провести реформу энергетики без настоящей реформы регулятора.

Законопроект в его нынешнем виде - это, наоборот, прямой путь к дискредитации рыночных европейских реформ.

Надеюсь, что депутаты лучше могут оценить вероятность внесения существенных изменений в законопроект между первым и вторым чтениями и сравнить ее с вероятностью назначения нового правительства. Именно от этого, как я понимаю, должно зависеть решение депутатов, голосовать ли за этот закон", - отметил Юрий Витренко.

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Среди недостатков законопроекта Витренко отметил существенные, на его взгляд: "Нам необходимо создать эффективный рынок газа. Ключевые требования для этого: прозрачность, целостность рынков (доступ к инфраструктуре), закон "один для всех" (rule of law). Удовлетворить эти требования невозможно без компетентного и независимого (от конфликтов интересов) регулятора рынка. Критически важным при этом является доверие участников рынка - они должны поверить, что Регулятор будет именно таким.

Достигает ли этот законопроект этих целей? Нет, не достигает. Почему? Эксперты публично указывают на спорную конституционность этого законопроекта, в частности относительно предусмотренных полномочий президента. В Конституции такие полномочия не предусмотрены, и есть решение Конституционного Суда, президент должен действовать только в пределах полномочий, установленных Конституцией. То есть сразу ставится под вопрос соблюдение принципа законности (rule of law)".

Юрий Витренко привел еще один пример проблем с этим документом. Законопроект не позволяет иностранцам быть членами регулятора, но в нем прописано требование о наличии опыта на руководящих должностях.

"Нам нужна компетентность в реализации задач постсоветских политиков и олигархов или нам нужна компетентность в европейском регулировании?

Еще одна проблема. Сферы газа и электроэнергии существенно отличаются от сферы коммунальных услуг. Сферы газа и электроэнергии могут и должны быть либерализованы, должны быть созданы конкурентные рынки. На этих рынках должен действовать регулятор именно рынка, который реализовывал бы интересы потребителей не за счет заниженных тарифов, а за счет обеспечения эффективности рынка, в частности свободной конкуренции.

Сфера коммунальных услуг - это пока совсем другой случай. Регулятор этой сферы не сможет избежать политической зависимости из-за проблемы тарифов на тепло и воду. То есть здесь нужно честно признать, что регулятор этой сферы не может пока быть независимым", - объясняет он.

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Таким образом, резюмирует Витренко, если не лицемерить (чтобы было доверие), то необходимо делать отдельно регулятора рынков газа и электроэнергии и регулятора для сферы коммунальных услуг. И это далеко не все проблемы этого законопроекта, отметил представитель "Нафтогаза".

Нужно или вносить изменения в Конституцию, или подчинить регулятора Кабмину, - Витренко о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным 01
Нужно или вносить изменения в Конституцию, или подчинить регулятора Кабмину, - Витренко о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным 02

Нужно или вносить изменения в Конституцию, или подчинить регулятора Кабмину, - Витренко о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным 03
Нужно или вносить изменения в Конституцию, или подчинить регулятора Кабмину, - Витренко о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным 04

Источник: https://censor.net.ua/n3132395
 
 
 Топ комментарии
 
Ахмєтику начхати,а пьотр підхопив на свою голову статтю 354 "Зловживання владою або службовим становищем",жадність фраєра згубила
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ТО ЕСТЬ цены уплаченные по платежкам де факто не законны? На кого подавать в Суд за ВОЗВРАТ БАБОК? Волчару рошеновскую ,или на сам бренд? Нужно или вносить изменения в Конституцию, или подчинить регулятора Кабмину, - Витренко о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным - Цензор.НЕТ 4629
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А вітрєнка такий же "спєц", як і його матка конотопська відьма?
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Кого могли поставить директором Нафтогаза ? ))
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Тепер Зе може цим скористатися і всі гроші повернути людям, а також знизити удвічі тарифи.
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Внесете/вынесете/переподчините... для начала просто ответьте на бананльный вопрос - все решения, принятые этим органом, по-прежнему лигитёмны?... Ежели да, кто ответит за попрание Конституции?...
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ТО ЕСТЬ цены уплаченные по платежкам де факто не законны? На кого подавать в Суд за ВОЗВРАТ БАБОК? Волчару рошеновскую ,или на сам бренд? Нужно или вносить изменения в Конституцию, или подчинить регулятора Кабмину, - Витренко о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным - Цензор.НЕТ 4629
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Ахмєтику начхати,а пьотр підхопив на свою голову статтю 354 "Зловживання владою або службовим становищем",жадність фраєра згубила
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ця комісія втратить актуальність з появою працюючого ринку енергоносіїв татвідповідному росту доходів населення.
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А вітрєнка такий же "спєц", як і його матка конотопська відьма?
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З мамою вони давним-давно на різних політичних платформах. Юрій виховувався батьком, професором, здається, КДУім.Шевченка (можу помилятись). І батьки розлучились, коли Юра ще до школи не ходив.
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При такого уровня коррупции эти комиссии только средство для крышевания тарифных аферистов типа ахметки и кобли.
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как суч ка запела

ана, тоже, была за нарид

мамам навчыла
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О! Теперь все кинулись Конституцию менять. Я ж говорил
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно или вносить изменения в Конституцию, или подчинить регулятора Кабмину, - Витренко о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным
 
 
 
 
 
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