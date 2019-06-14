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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Боинг-777 Malaysia Airlines (941) Boeing (12)

 Совместная следственная группа на следующей неделе назовет подозреваемых в катастрофе MH17

Совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения МН17, проведет 19 июня пресс-конференцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание NOS, ссылаясь на голландскую прокуратуру.

Как сообщается, будут названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера

Также международные следователи расскажут о "прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании крушения рейса MH17".

В преддверии пресс-конференции будет проведена закрытая встреча для родственников жертв крушения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге. ФОТОрепортаж

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3132389
 
   
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Хуйло живее всех живых ,остальные шестерки
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Сомневаюсь, что кто-то из причастных ещё жив. Совместная следственная группа на следующей неделе назовет подозреваемых в катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 8493
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Сомневаюсь, что кто-то из причастных ещё жив. Совместная следственная группа на следующей неделе назовет подозреваемых в катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 8493
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Рівно через 5 років, а ми довбаємо Юггу, що паршиво працює.
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Всі вони пішли без права повернення у глибоке, темне та сире "подполье" Совместная следственная группа на следующей неделе назовет подозреваемых в катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 4445
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***** живее всех живых ,остальные шестерки
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Не пройшло і пять років..... Чи мені здаться чи світ котиться по похилій?
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спешат ребята, можно было еще лет 5 подождать...
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Первым должен быть арестован представитель кошерного народа...Игрь Стрелков-Гиркин
Он молчать не будет)))
Смотрел вчера его интерьвю...бледный он какой то...обосранный и зашуганый...
Видать понимант к чему дело идет...
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При потребі він зникне "как с бельіх яблонь дьім"
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чаю з полонієм або новачком вип`є і проблема вирішиться
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Он конечно много знает, но конкретно здесь он может быть и не участвовал, судя с его первого, а потом убранного поста в интернете про птичкопад. Он конкретно думал, что сбили военный самолет.
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А не занадто швидко оголосять причетних?
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Опять будет жевание соплей и фамилии трупов,которые "ихтамнебыло".
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все понимаю - кацапскую стойку раком, ето как обычно не они...
нежелание Европы на кацапню давить тоже понятно - гас...
не понимаю голландцев - молчальники долбаные обдолбаные...
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Виходячи з опублікованих раніше витягів з проміжних висновків слідчої групи про те, що результатом катастрофи став вплив "елементів з високою кінетичною енергією", то підозра буде оголошена "групі невстановлених осіб з тимчасово непідконтрольних територій". Побачимо "висновки" політкоректно-толєрантних сцикливих соплежуїв.
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зі сцени артисти розбіглись--навіть поаплодувати нікому
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А сама Малайзія теж почала сумніватися, що це росія збила той літак
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСовместная следственная группа на следующей неделе назовет подозреваемых в катастрофе MH17
 
 
 
 
 
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