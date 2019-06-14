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 Политика Украины
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 Мы никогда не признаем гражданство, которое выдает страна-агрессор. И призываем партнеров присоединиться к нашей позиции, - Гройсман о паспортах РФ на оккупированном Донбассе

Украина никогда не признает гражданства, которое будет выдавать Россия украинцам, живущим на оккупированных территориях.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Дерзко и нарушая все нормы права и морали. Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданство, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор. И призываем наших партнеров присоединиться к нашей позиции", - заявил премьер.

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Мы никогда не признаем гражданство, которое выдает страна-агрессор. И призываем партнеров присоединиться к нашей позиции, - Гройсман о паспортах РФ на оккупированном Донбассе 01

Напомним, Указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Тем временем в Евросоюзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Источник: https://censor.net.ua/n3132381
 
 
 Топ комментарии
 
та ладно
вон у нового нашего сбушника жена с таким же
и ничего
всем пох
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один порядочный еврей на всю страну.
а где зе? Мы никогда не признаем гражданство, которое выдает страна-агрессор. И призываем партнеров присоединиться к нашей позиции, - Гройсман о паспортах РФ на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 1410
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Та ладно, пусть валят!

Патриоты выехали, кто остался получать не будут.
А этих тварей уже можно утилизировать, Уже Украинским паспортом не прикроются.
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та ладно
вон у нового нашего сбушника жена с таким же
и ничего
всем пох
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один порядочный еврей на всю страну.
а где зе? Мы никогда не признаем гражданство, которое выдает страна-агрессор. И призываем партнеров присоединиться к нашей позиции, - Гройсман о паспортах РФ на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 1410
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Пропонує видавати росіянам українські паспорти Мы никогда не признаем гражданство, которое выдает страна-агрессор. И призываем партнеров присоединиться к нашей позиции, - Гройсман о паспортах РФ на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 7348
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он бы не смог до такого додуматься - там моска тока на штаны снять и штукой по деревяхе постучать...
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Та ладно, пусть валят!

Патриоты выехали, кто остался получать не будут.
А этих тварей уже можно утилизировать, Уже Украинским паспортом не прикроются.
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Да хрен с тем гражданством. Когда примете закон о лишении украинского гражданства? Лишать автоматом всех кто проживает на окупированных территориях
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Обґрунтуйте свою думку, чому достатньо бути на окупованій території.
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Мое личное мнение, лишить автоматом , а потом выдавать новые паспорта только вменяемым людям (лучше через полиграф). Для меня важно, чтобы тот контингент , который воевал во всяких лднр там и оставался, или свалил в рашку и никогда не шастал по территории Украины. По Крыму, там немного ситуация другая ( но всех кто участвовал в референдуму тоже автоматом бы лишала гражданства причем пожизненно).
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Це порушить їхні громадянські права і забере можливість судити сепарів українським судом. Тому лише необхідна перереєстрація самих паспортів, а громадянство забирати у доведених випадках.
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Каким образом - закрыть кпп с ордло? Ввести визовый режим с рашей?
Или грозно тупнуть ножкой и наблюдать как раша подбирает добровольно тамженашилюдей?
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Заткнись ,хряк подбарыжный...Ты ничем не лучше кацапни. По своему гадишь Украине.
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А зебіл навіть не згадує проблему видачі парашинських паспортів... І в рандеву з Меркель не згадає. І погодиться, що санкції з )(ула треба знімати...
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Один раз згадав, але в контексті, що буде видавати українські паспорти росіянам. Мы никогда не признаем гражданство, которое выдает страна-агрессор. И призываем партнеров присоединиться к нашей позиции, - Гройсман о паспортах РФ на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 8141
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Вы не только должны не признавать выдачу паспортов с двуглавой курицей мухосранска, но и предпринять все меры, чтобы это ватное быдло никогда не пересекло зону разграничения с Украиной, со стороны недоразвитых территорий. Жрите щи, а не украинский борщ та сало.
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У всех прикорытных ,и новых и старых по два , а то и три гражданства , как у каломоя ,например
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Гройсман, ти спочатку б Конституцію почитав. Україна і так не визнає інше громадянство, крім українського. Досить піариться. Потрібно просто прийняти закон - взяв громадянство рф, карту поляка, угорське громадянство або грін карту, і автоматично втрачаєш право голосу і соціалки в Україні. Все.
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грося прочитал твой пост
и побежал сжигать свой израельский паспорт)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы никогда не признаем гражданство, которое выдает страна-агрессор. И призываем партнеров присоединиться к нашей позиции, - Гройсман о паспортах РФ на оккупированном Донбассе
 
 
 
 
 
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