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Все про:ГПУ (9182) Луценко (7525) референдум (1229) государственная измена (293)

 ГПУ и СБУ задержали главу "ЦИК" Лягина, организовавшего в мае 2014 г. псевдореферендум "ДНР", - Луценко. ФОТО

ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Генпрокурора, гражданину Роману Лягину инкриминируется государственная измена.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы, как бараны, поперлись на этот референдум... Главное, чтобы нам не мстили - мы не виноваты, что так получилось", - освобожденные от террористов жители Донбасса. ВИДЕО

"На все приходит время расплаты", - подчеркнул Луценко.

ГПУ и СБУ задержали главу ЦИК Лягина, организовавшего в мае 2014 г. псевдореферендум ДНР, - Луценко 01
Фото: Луценко/Facebook

Напомним, Роман Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014 г. С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР".

В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью".

ГПУ и СБУ задержали главу ЦИК Лягина, организовавшего в мае 2014 г. псевдореферендум ДНР, - Луценко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3132379
 
   
 Топ комментарии
 
а нельзя ли тов."лягина" хотя бы от 3,14дить на камеру ?
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Цей виродок, я так розумію, весь цей час жив в Києві. П"ять років. Сьогодні затримали, завтра випустять, або засудять до двох років умовно.
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Не прошло и 5 лет...ублюдок Луценко ещё на что то расчитывает.
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а нельзя ли тов."лягина" хотя бы от 3,14дить на камеру ?
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Єрунда задєржать, головне посадить і не обмінять.
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ТАК ОН САМ В КИЕВ примчался ибо его Москва хотела защистить у лифте а жить хочется младой еще...
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Так и есть . Мы достойны лучшего,чем то шо нам предлагают жрать барыги.
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А вы, видимо, сидите и ждёте, когда вам кто-то что-то предложит. Вот она, суть зелёного лохтората- сесть на жопу и ждать благ. Ждуны, ёпт.
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Дура ты,синица...Мы хотим честно работать. На бюджет. А не на карман ментов и их хозяев.
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все считают что достойны чего то лучшего , вот только почему и за какие заслуги ? только потому что родился ?
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Да ты бы хотя бы не мешал работать ! )) Со своими ментами и налоговиками ,барыжными.
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Цей виродок, я так розумію, весь цей час жив в Києві. П"ять років. Сьогодні затримали, завтра випустять, або засудять до двох років умовно.
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Я три раза прочитал новость, но так и не нашел того, что он пять лет жил в Киеве. У вас есть такая информация ?
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Лягин-корчагин )) Мучениик идиот. Еще и вор.
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Беріть його відразу в ЦВК, в відділ з проведення референдумів. Спеціаліст з багатим досвідом. Все одно вiдпустите.
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Не прошло и 5 лет...ублюдок Луценко ещё на что то расчитывает.
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Ну хоть этому отмотайте полную катушку Для профилактики Что бы у других мозжечок заработал
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******* дать 25, а после на арду. пусть в сябире делает сру цкаю вясну - ежали китайцы этим мрази-шакалам дозволят ( не сри в колодец, из которого ещё пить прийдётся ). тока - 25!
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вангую - скоро відпустять під домашній арешт, або дадуть умовно і відпустять...тож сєпари і лізуть сюди, бо не бояться наслідків для себе
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на кол, пракаціць у ліфце ці ў кафэ сепар пакарміць?
захарчанка зачакаўся падпарадкаванага
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ух ты, новостяка! а как его интересно задержали? он, что придурок сам в Украину вьехал или спецоперация по вывозу?
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Написано, что задержало СБУ, а не полиция. Значит спецоперация.
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лягин это чилавек в бабочке? прелестно. если его его же соплеменники - дамбасяне- галактические кормильцы не зажмурили то точно сгноят на любой украинской зоне.
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А Медведчука,масштабного організатора колаборантів в Україні нє?
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Зебеня помилует...это ж почти свой для него чувак...
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Можливо, так як і клінчаєва відпустив Парашенко та багатьох інших
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зебіл, не бреши. 5 років - це невеликий час, щоб пригадати, хто кого відпускав.
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ГПУ і СБУ затримали главу "ЦВК" Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум "ДНР", - Луценко - Цензор.НЕТ 6876
ГПУ і СБУ затримали главу "ЦВК" Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум "ДНР", - Луценко - Цензор.НЕТ 949

я такого в зоопарке видел, может туда его?
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А якого він припхався сюди? Сидів би в своїй ДЬІРІ і ніяких проблем.
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Террорист Роман Лягин, организовывавший псевдореферендум 11 мая 2014 года, сдался Украине после того, как попал "на подвал" в Донецке. Источник: https://censor.net.ua/n3115173
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А потом через пару месяцев он будет шашлыки жарить как Клинчаев?
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Як ми знаємо затримати і голосно заявити це не одне й те саме, що засудити та покарати, а вже потім рапортувати!
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Очередная использованная русней туалетная бумажка. А как гордился собой в 14-м.
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Ага знаємо ми як затримує рашистське есбеу, відпустять як і клінчаєва.
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ничего, скоро от слуг народа войдет в список на выборы или отпустят под залог, а потом про него забудут
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омерзительней луценка может быть только лягин...и их хозяева.
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Сейчас судебная власть ушла в свободное плавание. Посмотрим результат. Если из Кремля попутный ветер подует - ни.уя не будет.
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Непонятно. Если референдум - "ЦИК", та "референдум" в ковычках и считаются так называемыми, то за что его задержали. Он просто шутил.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ и СБУ задержали главу "ЦИК" Лягина, организовавшего в мае 2014 г. псевдореферендум "ДНР", - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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