 ГПУ и СБУ задержали главу "ЦИК" Лягина, организовавшего в мае 2014 г. псевдореферендум "ДНР", - Луценко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Генпрокурора, гражданину Роману Лягину инкриминируется государственная измена.

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"На все приходит время расплаты", - подчеркнул Луценко.



Фото: Луценко/Facebook

Напомним, Роман Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014 г. С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР".

В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью".