Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Во время рабочего обеда политики поговорят о двусторонних отношениях, реализации минских договоренностей, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция", - сказала Деммер журналистам в пятницу.
По ее словам, для Германии урегулирование "минского процесса" очень важно.
"Вы знаете, как важен нам минский процесс", - указала она.
Деммер не назвала даты саммита "нормандской четверки" или встречи глав МИД.
"В рамках "нормандского формата" ведется работа, о конкретных мероприятиях я не могу сейчас вам сказать", - указала представитель правительства ФРГ.
Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.
Напомним, Зеленский 17 июня приедет с официальным визитом в Французскую Республику, 18 июня - в Федеративную Республику Германия.
Вывод - НЕ ПИ ЗДИ хрякотролятина. ПНХ, ты мне надоело.
Ты под статьями о Порошенко только комментарии писал и посты Лахты читал или прочитал, что Порошенко с трудом убедил Оланда и Меркель, что все пункты должны выполняться одновременно, т.к. это не блюда в меню на выбор?
Путлєр класний чувак,
настала пора мир встановляти".