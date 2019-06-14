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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:дипломатия (1185) Зеленский (1750) Меркель (1655) минские соглашения (2586)

 Меркель 18 июня собирается обсудить с Зеленским минские договоренности

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня обсудит минские договоренности и реформы в Украине.

Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Во время рабочего обеда политики поговорят о двусторонних отношениях, реализации минских договоренностей, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция", - сказала Деммер журналистам в пятницу.

По ее словам, для Германии урегулирование "минского процесса" очень важно.

"Вы знаете, как важен нам минский процесс", - указала она.

Деммер не назвала даты саммита "нормандской четверки" или встречи глав МИД.

"В рамках "нормандского формата" ведется работа, о конкретных мероприятиях я не могу сейчас вам сказать", - указала представитель правительства ФРГ.

Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель поздравляет Зеленского, встреча лидеров состоится "в скором времени", - представитель правительства ФРГ Фиц

Напомним, Зеленский 17 июня приедет с официальным визитом в Французскую Республику, 18 июня - в Федеративную Республику Германия.

Источник: https://censor.net.ua/n3132377
 
 
 Топ комментарии
 
Зе согласится на капитуляцию. Меркель только за.
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Ще не капєц.Скоро буде не капєц, а звіздєц.
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конечно, начал зарабатывать на войне, расставил везде своих смотрящих. Роттердам+ захотел продлить на год, т.к. с ахметовым договорились о проценте. Вот недавно откат был бене через суд на 1,3 млрд.
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Посмотрим, посмеет ли петюня на Меркель рот раскрыть, если она одобрит мирные инициативы Зе. Меркель 18 июня собирается обсудить с Зеленским минские договоренности - Цензор.НЕТ 4880
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Зе согласится на капитуляцию. Меркель только за.
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Для початку обидва будуть задоволені скасуванням санкцій проти )(улостану
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А шо их уже скасували? Пруф в студию, или не пи зди.
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неграмотний, гугли. Вчити як - не буду. Хіба що дам абревіатуру: "ПАРЄ". І зазначу: це тільки для початку.
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Так и быть, просвечу, а то дураком и помрешь. В ПАСЕ только обсуждают возврат России, решение будет принято 19.06 или 07 точно не помню. Министры индел европейских стран подтвердили, что санкции против РФ остаются еще на пол года. Ну это они каждые пол года так выёживаются.
Вывод - НЕ ПИ ЗДИ хрякотролятина. ПНХ, ты мне надоело.
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Тебе уЗеленский лично не намекнул, что будут выполняться отдельные пункты, как того хочет ***** и Меркель не против?
Ты под статьями о Порошенко только комментарии писал и посты Лахты читал или прочитал, что Порошенко с трудом убедил Оланда и Меркель, что все пункты должны выполняться одновременно, т.к. это не блюда в меню на выбор?
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... выполнять отдельные пункты ... - это влажные мечты ху йловского паРашатроля. ПНХ - ты мне надоело.
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От зеба, который выбрал Зелемойского за то, что он собрался выполнять отдельные пункты Минских соглашений это звучит как комплемент
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Давно мечтаю объявить войну Германии и тут же сдаться им в плен. )))
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А ты лучше референдум проведи о халяве, как это сделали крысчане и лугандонцы.
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Оно ж не бе ни мэ,без суфлера !Цирк на дроте
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Пусть лучше обсудят,- есть ли жизнь на Марсе?
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І знову почне стара Фрау довбати - " Робіть хенде хох,
Путлєр класний чувак,
настала пора мир встановляти".
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А шо це Буратіна продовжує мінські договорняки як і лавочник? Вони йому теж вигідні?
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конечно, начал зарабатывать на войне, расставил везде своих смотрящих. Роттердам+ захотел продлить на год, т.к. с ахметовым договорились о проценте. Вот недавно откат был бене через суд на 1,3 млрд.
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дать луцыку дернуть грамм 500 и пусть поговорит.
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Так Луценко уже раз поговорил в немецком аэропорту!
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Пора уже. Каждый день смерти...Но на украинских условиях. И...- Нужно указать на зачинщиков - донецких олигархов. Это они надрочили своих рабов на Украитну. Без калесникова,ахметова,близнюка - тортик будет пресненьким и непонятным. Кацапы не сами туда пишли. А по их приглашению.
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Буде уламувати Зелю примиритись з рашкою, бо їй потрібний газ.
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Если послушать Портникова,то Федерализация уже ПРоплачена-по крайней мере в Молдове!
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"По ее словам, для Германии урегулирование "минского процесса" очень важно. " - Порошенко подписал текст "минских договоренностей" написанных лично Меркель, подписал под 15 часовым давлением этой торговки Украиной, подписал и послал её мягко и культурно НАХ через "вопрос безопасности" - Зеро обнулит это достижение Порошенко и поможет фрау торговке продать Украину
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Зеленого мальчика-чувачика будут принужлать к миру с паРашей...а мальчик-чувачек и сам не против...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеркель 18 июня собирается обсудить с Зеленским минские договоренности
 
 
 
 
 
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