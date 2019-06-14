 Меркель 18 июня собирается обсудить с Зеленским минские договоренности

Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Во время рабочего обеда политики поговорят о двусторонних отношениях, реализации минских договоренностей, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция", - сказала Деммер журналистам в пятницу.

По ее словам, для Германии урегулирование "минского процесса" очень важно.

"Вы знаете, как важен нам минский процесс", - указала она.

Деммер не назвала даты саммита "нормандской четверки" или встречи глав МИД.

"В рамках "нормандского формата" ведется работа, о конкретных мероприятиях я не могу сейчас вам сказать", - указала представитель правительства ФРГ.

Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Напомним, Зеленский 17 июня приедет с официальным визитом в Французскую Республику, 18 июня - в Федеративную Республику Германия.