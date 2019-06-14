 Парубий передал в КСУ подтверждение существования коалиции в Раде до выхода из нее фракции НФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом он заявил в эфире "ЭспрессоTV".

"Я передал, как председатель Верховной Рады Украины, в суд несколько важных документов: это документ численности двух фракций… Все заявления, которые поступали в Аппарат Верховной Рады о выходе из коалиции… Как коалиция на момент своего создания насчитывала 302 народных депутата… Я передал все заявления, всех народных депутатов, которые написали заявления о выходе. И если количество этих заявлений отнять от цифры 302, тоже выходит более, чем 226, что подтверждает, что на момент выхода из коалиции "Народного фронта", коалиция существовала", - сказал он.

Парубий отметил, что до выхода фракции НФ, коалиция состояла не только из 2 фракций, но и из внефракционных депутатов Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий

Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспускапарламента не смог предоставить КС список депутатов коалици.