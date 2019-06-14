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Все про:коалиция (3695) КС (1326) Парубий (1951)

 Парубий передал в КСУ подтверждение существования коалиции в Раде до выхода из нее фракции НФ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный Суд список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный Фронт".

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на "Українські Новини", об этом он заявил в эфире "ЭспрессоTV".

"Я передал, как председатель Верховной Рады Украины, в суд несколько важных документов: это документ численности двух фракций… Все заявления, которые поступали в Аппарат Верховной Рады о выходе из коалиции… Как коалиция на момент своего создания насчитывала 302 народных депутата… Я передал все заявления, всех народных депутатов, которые написали заявления о выходе. И если количество этих заявлений отнять от цифры 302, тоже выходит более, чем 226, что подтверждает, что на момент выхода из коалиции "Народного фронта", коалиция существовала", - сказал он.

Парубий отметил, что до выхода фракции НФ, коалиция состояла не только из 2 фракций, но и из внефракционных депутатов Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роспуск Рады - незаконный, в коалиции было 227 депутатов, - Парубий

Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспускапарламента не смог предоставить КС список депутатов коалици.

Источник: https://censor.net.ua/n3132374
 
   
 Топ комментарии
 
Шах и мат зебилы. Выборы будут осенью!!! Парубий передал в КСУ подтверждение существования коалиции в Раде до выхода из нее фракции НФ - Цензор.НЕТ 240
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Картавый лидоблюз )) Йди геть,тваринко.Народ 88 % против таких как ты.
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Українське суспільство дуже позитивно і спокійно сприйняло указ Президента щодо розпуску ради, всі розуміють , що рада давно вже є перепоною розвитку України та перетворилася в розсадник корупції і брехні.. Така рада не потрібна Україні.. .. Натужно верещать і репетують - тільки нікчемні політичні лузери-мародери та брехливі прихвостні з мінстеця..
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Паника-штука такая:вроде и спикер,а так тупо сам себя подставил-отнёс список внефракционников в КС.Да ладно отнёс-промолчал-бы авось проканает,а то и растрепал,что и есть прямое нарушние Конституции.Умора!
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Интерпретатор Конституции со справкой из дурдома.
Представляю, как этот список буде разнесен в пух и прах.
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А він справку про свою дебільність з ПНД разом з цим підтведженням існування коаліції не передавав? Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ - Цензор.НЕТ 3779
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<…> до складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати України, які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію. Саме належність народних депутатів України до цих фракцій відіграє визначальну роль депутатських фракцій в утворенні коаліції депутатських фракцій. >> Конституційний Суд України

Ні слова про позафракційних депутатів. Вони можуть приймати участь в створенні коаліції, але не можуть входити до неї.
Тобто маємо:
БПП - 135
НФ - 80
Загально маємо: 135 + 80 = ? ( тут повинна бути усмішка Парубія ) 226...
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Річ у тім, що це рішення 2008 року, коли не було мажоритарки і був імперативний мандат. Став позафракційним - могли позбавити мандату. Коли мажоритарку вернули, то там дозволили позафракційним входити в коаліцію.
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Рада, яка обрала Парубія спікером, є непрацездатною по визначенню. Не можуть нормальні люди обрати собі керівника, який по три роки не робить те, що має робити протягом тижня. Де офіційна відповідь Парубія на запити нардепів про існування коаліції, які періодично йому надавались з 2016го року? І хтось наважується назвати таку Раду, як таку, що працює і приймає закони???
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Нету коалиции потому что Поэтому и не было ответа три года Сейчас за один день впихнул туда мажоритарщиков по принципу 2010 года, авось проканает
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Рада непрацездатна, але поясність мені, навіщо переносити вибори на 2 місяці? Ну об*єктивним причин для цього НЕМАЄ. Все рівно раніше вересня депутати не зберуться, бо сесія відкривається у вересні!
Інших причин, аніж намагання Зе-команди використати високий рейтинг, я не бачу.
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В 2010 КС дозволив окремим депутатам входити до коаліції, рішення від 6.04
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Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України від 6 квітня 2010 року № 11-рп/2010

Ты не дочитал. Там разрешалось брать участие в создании, но нет ни слова о том, чтобы входить в неё. И оно ссылалось на статью 60 и 61 регламента ВР. А их больше нету. Так что попытка отсылки к 2010 году Парубием, терпит полный крах.
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В цивилизованных странах действует такой главный юридический принцип: "разрешено всё что не запрещено".
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Можна питання: а як можна брати участь у створенні коаліції і при цьому не входити в неї?)))) Створення коаліції - це і є входження в неї депутатів!
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Ты можешь помочь создать автомобиль кому либо. Построить его с нуля. Ты автоматически становишься владельцем автомобиля?
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Тим паче, заборона мажоритарникам входити до коаліції - це абсурд і дискримінація. Типу в одним депутатів більші права, а в інших менші? Ну таке взагалі-то заборонено...
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Ага, рішення того складу КС, який узурпував владу для шапкокрада.
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Але ж воно діє... Портнов от теж узурпував владу для шапокрада, але його кримінально-процесуальний кодекс досі діє. На жаль...
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Зебилы, а ведь вы нервничаете, очень сильно. Думаете что рейтинг вашего клована к осени обрушится, и в Раду зайдут нелюбимые вами порохоботы ?
Не бойтесь. Большинство будет ваше. Ваша власть неизбежно наваяет таких выкрутасов, что вы выть начнёте на Луну. Такова цена идиотизма и предательства.
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Слава святій червоній стрічці рошен, заспокоїли народ.
Частіше відвідуйте форум "Цензора", бо режим 24/7 якось малувато.
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Всенепременно. Буду здесь регулярно пинать ногами зе-диотов и их поводырей. Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ - Цензор.НЕТ 9758
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Да, тупые порохоботки. Сколько бы вы ни ерзали ножками и не скрежетали зубками, все партии уже провели съезды, определились с кандидатами. И будет повторение еще раз ваших предсказаний с тем же результатом, как и на выборах президента. КС признает парубия идиотом и не пойдет против воли большинства народа.

Образовался новый закон природы на этот год. Звучит так. Если порохоботы что-то вещают о будущих событиях, значит все будет наоборот. Уже практически подтверждено несколько раз. Природа не дура. Она любит умных и рассудительных, а не тупых и высокомерных недоучек.
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Порохоботы говорили что:
- Роттердам-плюс никуда не денется;
- зарплат по 4000 у.е. не будет;
- снижения тарифов не будет;
- война не закончится.

Пока что правы порохоботы Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ - Цензор.НЕТ 7241
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Коаліцію створюють фракції, а не "вольношатающієся" - не добили папєрєднікі злочинну політрехворму. А педроти так все й залишили з гідністю. Воно ж і їм, і главпорясяті вигідно було, оте кучмотворчєство 1996 року. З питання відміни політреформи КС приймав рішення двічі, що вже само по собі робить його незаконним. Відтак, в Україні на сьогодні практично немає іншої легітимної влади, ніж всенародно обраний президент, але це тільки формально.
А реально в державному масштабі влади немає ні в кого - дострибалися...
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Россиянин, у тебя в стране монархия, потому ты не понимаешь: как функционирует демократия.
В Украине ТРИ независимых ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. И каждая из них легитимна, в рамках своих конституционных полномочий.
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Тупым порохоботам можно простить их тупизну. Ну гены такие, они, что виноваты в этом, или гены это преступление? Они до сих пор уверены, что петя избран президентом, как они тут визжали с утра до вечера.
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Розмова в коридорі психлікарні:
- Марьванна!
- Що, Андрійку?
- Мене санітари позаочі називають обісраним дебілом!
- Андрійку! Ну не рюмсай! Ти сам трохи винуватий! Чому ти ніколи не користуєшся туалетом, а ходиш собі в штані?
- Сьгодні я заходив в туалет!
- Андрійку! В туалет треба заходити до того, "як", а не після!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий передал в КСУ подтверждение существования коалиции в Раде до выхода из нее фракции НФ
 
 
 
 
 
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