 Парубий передал в КСУ подтверждение существования коалиции в Раде до выхода из нее фракции НФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом он заявил в эфире "ЭспрессоTV".
"Я передал, как председатель Верховной Рады Украины, в суд несколько важных документов: это документ численности двух фракций… Все заявления, которые поступали в Аппарат Верховной Рады о выходе из коалиции… Как коалиция на момент своего создания насчитывала 302 народных депутата… Я передал все заявления, всех народных депутатов, которые написали заявления о выходе. И если количество этих заявлений отнять от цифры 302, тоже выходит более, чем 226, что подтверждает, что на момент выхода из коалиции "Народного фронта", коалиция существовала", - сказал он.
Парубий отметил, что до выхода фракции НФ, коалиция состояла не только из 2 фракций, но и из внефракционных депутатов Рады.
Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспускапарламента не смог предоставить КС список депутатов коалици.
Представляю, как этот список буде разнесен в пух и прах.
Ні слова про позафракційних депутатів. Вони можуть приймати участь в створенні коаліції, але не можуть входити до неї.
Тобто маємо:
БПП - 135
НФ - 80
Загально маємо: 135 + 80 = ? ( тут повинна бути усмішка Парубія ) 226...
Інших причин, аніж намагання Зе-команди використати високий рейтинг, я не бачу.
Ты не дочитал. Там разрешалось брать участие в создании, но нет ни слова о том, чтобы входить в неё. И оно ссылалось на статью 60 и 61 регламента ВР. А их больше нету. Так что попытка отсылки к 2010 году Парубием, терпит полный крах.
Не бойтесь. Большинство будет ваше. Ваша власть неизбежно наваяет таких выкрутасов, что вы выть начнёте на Луну. Такова цена идиотизма и предательства.
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Образовался новый закон природы на этот год. Звучит так. Если порохоботы что-то вещают о будущих событиях, значит все будет наоборот. Уже практически подтверждено несколько раз. Природа не дура. Она любит умных и рассудительных, а не тупых и высокомерных недоучек.
- Роттердам-плюс никуда не денется;
- зарплат по 4000 у.е. не будет;
- снижения тарифов не будет;
- война не закончится.
Пока что правы порохоботы
А реально в державному масштабі влади немає ні в кого - дострибалися...
В Украине ТРИ независимых ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. И каждая из них легитимна, в рамках своих конституционных полномочий.
- Марьванна!
- Що, Андрійку?
- Мене санітари позаочі називають обісраним дебілом!
- Андрійку! Ну не рюмсай! Ти сам трохи винуватий! Чому ти ніколи не користуєшся туалетом, а ходиш собі в штані?
- Сьгодні я заходив в туалет!
- Андрійку! В туалет треба заходити до того, "як", а не після!