EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  164  7
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1210) военнопленные (475) моряки (784) СИЗО (1075)

 "Находится в старой камере без горячей воды", - адвокат об условиях содержания украинского военнопленного моряка Беспальченко в московском СИЗО

Захваченный 25 ноября 2018 года Россией украинский военнопленный моряк Виктор Беспальченко в московском СИЗО "Лефортово" находится в старой камере, где нет горячей воды.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала адвокат Оксана Опаренко, которая посетила Беспальченко 13 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во вторник посетила в СИЗО Лефортово своего подзащитного Виктора Беспальченко. Виктор находится в хорошем настроении, насколько это возможно в настоящих условиях. Вместе с соседом занимается спортом. Также, продолжает изучать английский язык. Шутил, вспоминал о доме, о родителях. Звонки родным и свидания, к сожалению, не разрешили. Находится в старой камере, где нет горячей воды, но надеется, что в скором времени переведут в камеру с ремонтом. Сегодня состоялись следственные действия с участием Виктора. Просил передать родителям и родным, что любит и скучает. Чтобы не переживали за него", - рассказал она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Верят, что Украина их вытащит", - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков. ДОКУМЕНТ

Находится в старой камере без горячей воды, - адвокат об условиях содержания украинского военнопленного моряка Беспальченко в московском СИЗО 01

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также на Цензор.НЕТ: РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3132372
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А в СИЗО и тюрьмах горячая вода положена быть в камере?!
Не, я всей душой болею за наших ребят, но...
 показать весь комментарий
 
....ну следующим хероям не захочется повторить "подвиг" по приказу заокеанских хозяев
 показать весь комментарий
 
и тебя, падаль вдуем по саміе гланді и твоих фашистов. время еще не пришло. готовся. розминай попель о чеченскую бутілку
 показать весь комментарий
 
И шо это за важная новость? Тут пол-Украины без горячей воды..
 показать весь комментарий
 
он что, в Украине сидит? вся недороссия (кроме чечни) без горячей води
 показать весь комментарий
 
Камера всё таки не четырёх- звёздочный отель У нас полстраны без гарячей воды Так что не причитайте А то скоро начнут жалобы в оон писать что пицу нельзя доставлять в камеру
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Находится в старой камере без горячей воды", - адвокат об условиях содержания украинского военнопленного моряка Беспальченко в московском СИЗО
 
 
 
 
 
 вверх