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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (15044) Меморандум (93) Вьетнам (36) Фриз (158) Министерство по делам ветеранов (40)

 Украина и США договорились искать украинцев-ветеранов, участвовавших во Вьетнамской войне или служивших во Вьетнаме

Украина и США подписали меморандум, направленный на поиск украинцев-ветеранов, участвовавших во Вьетнамской войне или служивших во Вьетнаме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Отмечается, что меморандум был подписан между Минветеранов Украины и управлением Министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести.

Согласно документу, его подписанты намерены, в рамках украинского и американского законодательства, а также с помощью имеющихся ресурсов, привлекаться к поиску украинских ветеранов советского времени, участвовавших в боевых действиях во Вьетнамской войне (1959-1975) или проходивших военную службу во Вьетнаме (1975-1986).

"Также предусматривается предоставление доступа к этим ветеранам с целью интервьюирования относительно имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести", - отметила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132371
 
 
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А я вот все думал, и зачем это новое Министерство на бюджет село. А оно вон оно что, Полтавскую и Куликовскую битвы надеюсь не забудут, всех нужно найти обязательно иначе зачем зарплата из бюджета идет. В отдельный департамент пожалуйста почетные представления к наградам ветеранам которые почти половину арсенала с фронта домой перетаскали и на свидания с гранатами ходят от нечего делать.
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тут своїх полонених неможливо витягнути з лап сепарів
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Очень хороший признак. Враг у нас один. И бить его нужно - вместе !
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При таком договоре ,всем колоборантам с днр/лнр тоже не поздоровится )) Если такие давние вопросы и то рассматриваются. Слава Украине !
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Они что может хотят найденных причислить к ветеранам Украины и тем самым спровоцировать аналогичные ноты протеста со стороны Вьетнама, как в случае с проектом раша-закона о вторжении в Чехословакию?
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За поребриком "закон о засекречивании потерь в мирное время" и ни каких проблем.
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