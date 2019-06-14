 Украина и США договорились искать украинцев-ветеранов, участвовавших во Вьетнамской войне или служивших во Вьетнаме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Отмечается, что меморандум был подписан между Минветеранов Украины и управлением Министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести.

Согласно документу, его подписанты намерены, в рамках украинского и американского законодательства, а также с помощью имеющихся ресурсов, привлекаться к поиску украинских ветеранов советского времени, участвовавших в боевых действиях во Вьетнамской войне (1959-1975) или проходивших военную службу во Вьетнаме (1975-1986).

"Также предусматривается предоставление доступа к этим ветеранам с целью интервьюирования относительно имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести", - отметила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

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