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 Политика Украины, Общество
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 Родственники погибших десантников и экипажа сбитого ИЛ-76МД просят президента взять дело под контроль. ДОКУМЕНТ

Дело погибших десантников и экипажа ИЛ-76МД, сбитого на Луганщине 14 июня 2014 года, искусственно затягивают. В этом уверен адвокат потерпевших Виталий Погосян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции 14 июня.

 "Прошло 5 лет. До сих пор нет законного приговора", - отметил адвокат.

Все уголовные производства по генералу Назарова постоянно находятся на экспертизе, два года нет возможности рассмотреть апелляционную жалобу на существующее решение Павлоградского суда. Защитник подчеркивает, что это - издевательство над родными погибших, среди которых немало пожилых людей.

Сейчас подготовлено открытое обращение к президенту Зеленскому по этому поводу. Его просят взять дело под свой контроль. Под обращением - более 40 подписей членов семей погибших.

"Надежда у меня есть. В течение 5 лет власть о самолете вообще не вспоминала. Порошенко обещал, что виновные будут наказаны, - вспоминает Иляна Гайдук, сестра одного из погибших военных. - Но позже сказал, что сажать генералов нельзя ... Наш нынешний президент по крайней мере почтил погибших, возложил цветы".

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Отвечать за трагедию, убежден адвокат, должен не только генерал Назаров, но и Муженко.

"Но у меня есть один вопрос и к Муженко, и к Назарову, - добавляет адвокат. - На основании чего вы вообще отправляли ребят в этот полет, если у вас, как вы теперь говорите, не было соответствующих полномочий?".

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Родственники погибших десантников и экипажа сбитого ИЛ-76МД просят президента взять дело под контроль 01
Родственники погибших десантников и экипажа сбитого ИЛ-76МД просят президента взять дело под контроль 02
Родственники погибших десантников и экипажа сбитого ИЛ-76МД просят президента взять дело под контроль 03

Источник: https://censor.net.ua/n3132370
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленского просят? Да он только шуткануть может по этому поводу, не более...
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Прохання до 8% - не гадьте хоча б у коментах до ТАКИХ новин.
Слава ВДВ-ДШВ!
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У сивочолого не дійшли руки? Не до того було?
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Зеленского просят? Да он только шуткануть может по этому поводу, не более...
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У Пэтра было пять лет,так что рот закрой,иди в другую тему"поугарай"
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Они тролли и Пэтя тут в шоколаде, а все на Зелю валят.
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Зеленая сопля уже за три недели наворотил столько косяков, сколько Порох и за 5 лет не сделал.
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Я же не тебе писал,а тому дурку что выше
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А чего фантазировать? Посмотрим какие его будут решения. А дело таки заслуживает очень серьезного расследования ,не меньшего,чем сбитый малазийский лайнер. Сбили террористы, а подставили под них Назаров и еще может кто-то из Генштаба и нужно это дело довести до конца.
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а интересно. где сейчас мужеложенка прячется? он ведь уже не занимается мыролюбством на работе.
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По мнению адвоката Украина не имеет права на полёты на своей территории? Лучше было бы сразу на Донецк бомбу сбросить за гибель экипажа.
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Прохання до 8% - не гадьте хоча б у коментах до ТАКИХ новин.
Слава ВДВ-ДШВ!
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В течение 5 лет власть о самолете вообще не вспоминала. То шо надо знать о петеИсточник: https://censor.net.ua/n3132370
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Какие они наивные. Это же не памятник мяснику жукову, что бы зальцам лично этим вопросом занимался.
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Неначе люди подуріли! Куратори Зекленського збивали літак, і він буде це розслідувати?
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За аналогією,Хомчака повинні піддати під суд за злочинне рішення входу в Іловайськ і знищення бійців після перемовин з москалями.
Так само,за аналогією ,це Україна винна в знищенні пасажирів Боїнгу,бо дозволила політ в своєму пов. просторі. В чому різниця ? Брудна справа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРодственники погибших десантников и экипажа сбитого ИЛ-76МД просят президента взять дело под контроль. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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