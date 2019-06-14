 Моя цель - остановить войну, - Зеленский рассказал главе ОБСЕ Лайчаку о шагах Украины для урегулирования ситуации на Донбассе. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства поблагодарил за активную роль ОБСЕ, в частности Специальной мониторинговой миссии в Украине, в урегулировании ситуации в Донбассе.
Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, ведь Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население.
"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - сказал он.
По словам Главы государства, для установления мира Украина осуществляет ряд шагов, в частности относительно активизации мирного процесса на Минской площадке.
"Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй Президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Зеленский.
Президент Украины также выразил убеждение в необходимости двигаться дальше с целью достижения конкретных ощутимых результатов, чтобы "довести этот процесс до финала".
Владимир Зеленский также поделился воспоминаниями о своей поездке на линию разграничения в первые дни после вступления в должность. Он подчеркнул, что побывал на востоке не только для того, чтобы увидеть, в каких условиях служат украинские военнослужащие, но и для того, чтобы лично поддержать защитников.
Со своей стороны Мирослав Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.
Славик уже практически сделал его со своим голосом
так шо евросвиньи мимо таза
по мажоритарке пойдёт парралельно?)
не западло?
лиц Министерства культуры, которые создают угрозу
украинской национальной безопасности.
По данным украинских спецслужб, Добронравов неоднократно
делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в
частности, поддерживал аннексию Крыма. Также актер много
раз посещал оккупированный полуостров не через территорию
Украины, что является нарушением законодательства.
Раз! Два!
1- заборонити армії стріляти
2- встигнути звалити в ростов
2. Согласиться на (реально) особый статус Донбасса, с собственной полицией и пр.
3. Отказаться от попыток сближения ЕС и НАТО.
И все, всего три шага - и стрелять таки да перестанут.
АСТАНОВИТЕСЬ !!!!!
Украинская армия заняла новые позиции под Донецком. Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке. Таким образом, теперь расстояние от украинских позиций до городской черты временно оккупированных Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.
Основная цель этой войны со стороны РФ - экономическая, война на истощение - Украина выкидывает миллиарды на войну, сотни тысяч людей заняты в войне вместо того чтобы работать и создавать ВВП.
И прекращение огня, введение миротворцев и т.п. - никак тут не поможет.
""Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь..."