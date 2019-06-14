EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
  4281  145
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (1750) ОБСЕ (3652) Донбасс (18727) Лайчак (23)

 Моя цель - остановить войну, - Зеленский рассказал главе ОБСЕ Лайчаку о шагах Украины для урегулирования ситуации на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства поблагодарил за активную роль ОБСЕ, в частности Специальной мониторинговой миссии в Украине, в урегулировании ситуации в Донбассе.

Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, ведь Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население.

Моя цель - остановить войну, - Зеленский рассказал главе ОБСЕ Лайчаку о шагах Украины для урегулирования ситуации на Донбассе 01

"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - сказал он.

По словам Главы государства, для установления мира Украина осуществляет ряд шагов, в частности относительно активизации мирного процесса на Минской площадке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель ОБСЕ Лайчак призывает к продолжению переговоров о перемирии на Донбассе

"Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй Президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил убеждение в необходимости двигаться дальше с целью достижения конкретных ощутимых результатов, чтобы "довести этот процесс до финала".

Моя цель - остановить войну, - Зеленский рассказал главе ОБСЕ Лайчаку о шагах Украины для урегулирования ситуации на Донбассе 02
Фото: пресс-служба Президента

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ поддерживает инициативы, озвученные в Минске представителем Украины Кучмой, - Лайчак

Владимир Зеленский также поделился воспоминаниями о своей поездке на линию разграничения в первые дни после вступления в должность. Он подчеркнул, что побывал на востоке не только для того, чтобы увидеть, в каких условиях служат украинские военнослужащие, но и для того, чтобы лично поддержать защитников.

Со своей стороны Мирослав Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3132364
 
   
 Топ комментарии
 
Сдать Украину врагу его цель. "Остановить войну" он может единственным способом: сдаться.
 показать весь комментарий
 
Это хорошая цель. Но ! Она достижима только двумя способами:
- победа, или
- капитуляция.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Твоя цель научить дураков думать...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
недолго ему мелькать осталось
Славик уже практически сделал его со своим голосом
так шо евросвиньи мимо таза
по мажоритарке пойдёт парралельно?)
не западло?
 показать весь комментарий
 
Звичайно. Кожен день дивлюсь і що з того. А цю пику я ненавиджу з 2005 року, коли воно стояло на прес-конфернції Зінченка, коли той розповідав про корупцію цього бариги.
 показать весь комментарий
 
Эпизод из фильма "Полицейская академия" Моя мета - зупинити війну, - Зеленський розповів главі ОБСЄ Лайчаку про кроки України для врегулювання ситуації на Донбасі - Цензор.НЕТ 7541
 показать весь комментарий
 
Соромно за оце недороблене чмо чомусь мені,хоч я його не обирав...
 показать весь комментарий
 
 
мне стыдно за всех этих недоделок с 1991 года, ничего, живу как-то
 показать весь комментарий
 
У Зеленского цель остановить войну!!! А у нас восстановить территориальную целостность Украины!!!
 показать весь комментарий
 
 
у кого у вас? вы кого сейчас представляете?
 показать весь комментарий
 
Блаблабла..Война закончится,когда русня окончательно выдохнется и уберётся с Донбасса. Все остальные "методы"- это так или иначе во вред Украине.
 показать весь комментарий
 
 
ну..так..так професіонал кучма---астанавіть вайну--нє стрелять в атвет..
 показать весь комментарий
 
 
Российского актера Федора Добронравова исключили из списка

лиц Министерства культуры, которые создают угрозу

украинской национальной безопасности.
По данным украинских спецслужб, Добронравов неоднократно

делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в

частности, поддерживал аннексию Крыма. Также актер много

раз посещал оккупированный полуостров не через территорию

Украины, что является нарушением законодательства.
 показать весь комментарий
 
 
ВАЗ хочет только остановить войну
 показать весь комментарий
 
війну не можливо зупинити, війну можливо тільки закінчити (с) Тхір
 показать весь комментарий
 
 
Ну чому ж, Розпорядження Хомчаку. Хомчак - команду: "Війна, стій! Раз, два!"
 показать весь комментарий
 
Цель в войне только победа, и не важно кто ее начал. Україна переможе.
 показать весь комментарий
 
 
это не драка двух детей, это не граждаский конфликт между виларибой и вилабаджей за теремпоследнюю бутылку fairy, это война на уничтожение, тут можно либо победить либо умереть как страна, как нация и как народ, или то что от него осталось.
 показать весь комментарий
 
 
та взагалі не питання...2 кроки всього треба зробити
1- заборонити армії стріляти
2- встигнути звалити в ростов
 показать весь комментарий
 
 
1. Признать Крым российским.
2. Согласиться на (реально) особый статус Донбасса, с собственной полицией и пр.
3. Отказаться от попыток сближения ЕС и НАТО.

И все, всего три шага - и стрелять таки да перестанут.
 показать весь комментарий
 
 
Клоун Владімір вийшов на міжнародну арену
 показать весь комментарий
 
 
Что я слышу? Зе предент будет претворять в жизнь Минские договорняки, которые заключены тем кого он назвал союзником москвы и вором?
 показать весь комментарий
 
 
Он уже объяснял, что ради дела мира готов хоть маму живьем закопать. Чужую, понятное дело.
 показать весь комментарий
 
Завёл в ВР всех беглых и не беглых регионалов врагов Украины и конечно они ему подскажут как решить вопрос быстрее. Что бы облегчить жизнь оккупанту, уйти от санкций и отбелить оккупацию
 показать весь комментарий
 
То есть цель преЗЕдента не отстоять независимость и территориальную целостность Украины! сопля зеленая
 показать весь комментарий
 
 
Моя цель - остановить войну, - Зеленский
АСТАНОВИТЕСЬ !!!!!

Украинская армия заняла новые позиции под Донецком. Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке. Таким образом, теперь расстояние от украинских позиций до городской черты временно оккупированных Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.
 показать весь комментарий
 
 
"Прекратить кровопролитие" - это туфта.
Основная цель этой войны со стороны РФ - экономическая, война на истощение - Украина выкидывает миллиарды на войну, сотни тысяч людей заняты в войне вместо того чтобы работать и создавать ВВП.
И прекращение огня, введение миротворцев и т.п. - никак тут не поможет.
 показать весь комментарий
 
 
ВЛАСНА ДУМКА - це надто енергозатратний процес. Тому, на жаль, велика кількість наших громадян не здатна до цього процесу і не хоче докладати додаткових зусиль, аби збирати, систематизувати та аналізувати інформацію. Люди звикли використовувати те, що їм транслюють по телебаченню і пишуть у соцмережах.

 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, у вас вообще какие варианты остановки войны?
 показать весь комментарий
 
таж перестать стрелять...лол)))) на своей земле .... в оккупанта.....
 показать весь комментарий
 
Комик Сергей Сивохо будет баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа". - сообщает УНН.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля пока языком мелет как попало. Он хотель сказать о прекращении огня:
""Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь..."
 показать весь комментарий
 
 
с начало надо закрыть такие сайты, как эта помойка и многие другие, сменить руководство сбу.. они промыли стаду мозги
 показать весь комментарий
 
"с начало" Моя мета - зупинити війну, - Зеленський розповів главі ОБСЄ Лайчаку про кроки України для врегулювання ситуації на Донбасі - Цензор.НЕТ 2347 нужно освоить букварь,и лишь потом давать советы..
 показать весь комментарий
 
Надо же, пэПСАм не хочется прекращения войны!
 показать весь комментарий
 
Если легализованная народная милиция ДНР и ЛНР будет ездить по всей Украине и похищать активистов и ветеранов АТО, а "законные" суды и прокуратура ДНР и ЛНР осуждать - то это не окончание войны, а наоборот начало ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоя цель - остановить войну, - Зеленский рассказал главе ОБСЕ Лайчаку о шагах Украины для урегулирования ситуации на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх