 На реформу оплаты труда педагогов в 2020 году необходимо 25 млрд грн, - Гриневич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич сегодня, 13 июня 2019 года, в рамках пресс-подхода в общеобразовательной школе I-III ступеней в селе Сосенка Винницкой области.

"Нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями, между дошкольниками, мастерами и учителями. Суть реформы в том, что мы не только в общем повышаем зарплату, но и выровниваем эти огромные дисбалансы. Ну, например, у нас очень низкая зарплата дошкольников, хотя их работа не проще, чем учительская. Или разница между молодым и опытным учителем. Когда молодой специалист приходит в школу, он имеет минимальную зарплату. Оставшись на несколько лет, учитель уходит. Поэтому мы и решили сделать это изменение. Я представила его премьер-министру Владимиру Гройсману, и он традиционно готов поддержать образование. Однако это новшество может происходить только вместе с новым бюджетом. Поэтому, к сожалению, из-за досрочных выборов внедрение этого повышения зарплат под угрозой. Нынешние парламентские выборы чрезвычайно важны для образовательной сферы. Ведь бюджет и образовательные законы принимаются в парламенте. Именно парламент избирает правительство, которому нужно продолжать начатые изменения. Там должны быть профессиональные люди, которые знают свою работу, а также имеют политическую волю продолжать образовательные реформы", - отметила она.

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Для повышения на следующий год потребуются дополнительные 25 млрд грн. Но в целом для внедрения изменений нужно будет больше инвестиций, которые будут расти поэтапно до 2023 года.

"Эта трансформация будет идти вместе с ежегодным планом повышения зарплаты для всех педагогов. Наша цель - выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимальной зарплаты педагога. То есть речь идет о всех педагогах, которые сейчас оплачиваются, начиная с 9 тарифного разряда", - пояснила министр.