EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  548  28
Все про:зарплата (1868) учитель (287) Гриневич (382)

 На реформу оплаты труда педагогов в 2020 году необходимо 25 млрд грн, - Гриневич

Действующая система оплаты труда педагогов - воспитателей, учителей, мастеров, преподавателей - порождает огромное неравенство. Это нужно изменить, поэтому Минобразования подготовило реформу оплаты труда.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич сегодня, 13 июня 2019 года, в рамках пресс-подхода в общеобразовательной школе I-III ступеней в селе Сосенка Винницкой области.

"Нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями, между дошкольниками, мастерами и учителями. Суть реформы в том, что мы не только в общем повышаем зарплату, но и выровниваем эти огромные дисбалансы. Ну, например, у нас очень низкая зарплата дошкольников, хотя их работа не проще, чем учительская. Или разница между молодым и опытным учителем. Когда молодой специалист приходит в школу, он имеет минимальную зарплату. Оставшись на несколько лет, учитель уходит. Поэтому мы и решили сделать это изменение. Я представила его премьер-министру Владимиру Гройсману, и он традиционно готов поддержать образование. Однако это новшество может происходить только вместе с новым бюджетом. Поэтому, к сожалению, из-за досрочных выборов внедрение этого повышения зарплат под угрозой. Нынешние парламентские выборы чрезвычайно важны для образовательной сферы. Ведь бюджет и образовательные законы принимаются в парламенте. Именно парламент избирает правительство, которому нужно продолжать начатые изменения. Там должны быть профессиональные люди, которые знают свою работу, а также имеют политическую волю продолжать образовательные реформы", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда Зеленского ошиблась на $23,8 млрд, пообещав учителям зарплату в $4000

Для повышения на следующий год потребуются дополнительные 25 млрд грн. Но в целом для внедрения изменений нужно будет больше инвестиций, которые будут расти поэтапно до 2023 года.

"Эта трансформация будет идти вместе с ежегодным планом повышения зарплаты для всех педагогов. Наша цель - выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимальной зарплаты педагога. То есть речь идет о всех педагогах, которые сейчас оплачиваются, начиная с 9 тарифного разряда", - пояснила министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3132359
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так что , сбылось? По 4000$ в месяц? Нет? Опять шутка...
 показать весь комментарий
 
 
Сказали по 4 тыс баксов уже сейчас, каким образом никого не волнует, пацан сказал, пацан сделал, ЗЕзакон...
 показать весь комментарий
 
 
Пятый президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля Православной церкви Украину (ПЦУ), чтобы ее возглавил митрополит Винницкий Симеон. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил почетный патриарх Филарет
"Насколько мне известно, он (Порошенко, - ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ. - ред.)", - рассказал патриарх.
"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - добавил он.

https://112.ua/obshchestvo/filaret-poroshenko-na-vyborah-glavy-pcu-hotel-izbraniya-simeona-ya-dazhe-slyshal-chto-arhiereyam-platili-po-20-tys-dollarov-495957.html
 показать весь комментарий
 
Втручався, втручався і не переміг, якісь дивні втручання як для узурпатора.
 показать весь комментарий
 
 
Выпей дедушкин энурез, тебе поможет.
 показать весь комментарий
 
 
нужно хорошенько потрусить барыг так можно и на все реформы насобирать и ещё и останется
 показать весь комментарий
 
Мадам, вы когда-нибудь пробовали продать доменную печь, или трансформаторную подстанцию ?
 показать весь комментарий
 
 
Это уже не ваши заботы... После выборов народная Рада, выбранная простым наридом, сформирует народное правительство, которое повысит всем зарплаты в 10 раз.... Так и будет. Нарид никогда не ошибается. На реформу оплаты труда педагогов в 2020 году необходимо 25 млрд грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1745
 показать весь комментарий
 
 
Кажуть в продаж надійшли губозакаточні приспособи від ЗеКоМанди.
 показать весь комментарий
 
врут ли порохоботы????
ДА!!!!!!!!!!!!
*мы такие*(Бирюков.Ю.)
 показать весь комментарий
 
 
Які реформи?! Яка зарплата? А дитя смартфоном за що бавитись буде?
 показать весь комментарий
 
а хто це гриневич ?
і чого це вона ропіарилася перед виборами ?
хоче у Раду ?
 показать весь комментарий
 
Що 13 червня робити в школі, зі сторожем теревенити?
 показать весь комментарий
 
Уже по 4000 баксов и ещё!?
А у пидагогов ничего не слипнется?!
 показать весь комментарий
 
Еще было бы хорошо, перепроверить квалификацию педагогов. И психическое состояние. И не так, как полицаев.
*** его знает, за что нынешним преподам, такая зп.
 показать весь комментарий
 
Надо сргчно переименовать гривню на доллар и все скептики сразу будут повержены)
 показать весь комментарий
 
Ой! Можно подумать что учителя живут на зарплату...
 показать весь комментарий
 
Зеленський розкуркулить Беню і якраз буде педагогам.
Дерзайте Вову, дамьі и господа !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа реформу оплаты труда педагогов в 2020 году необходимо 25 млрд грн, - Гриневич
 
 
 
 
 
 вверх