 На реформу оплаты труда педагогов в 2020 году необходимо 25 млрд грн, - Гриневич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич сегодня, 13 июня 2019 года, в рамках пресс-подхода в общеобразовательной школе I-III ступеней в селе Сосенка Винницкой области.
"Нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями, между дошкольниками, мастерами и учителями. Суть реформы в том, что мы не только в общем повышаем зарплату, но и выровниваем эти огромные дисбалансы. Ну, например, у нас очень низкая зарплата дошкольников, хотя их работа не проще, чем учительская. Или разница между молодым и опытным учителем. Когда молодой специалист приходит в школу, он имеет минимальную зарплату. Оставшись на несколько лет, учитель уходит. Поэтому мы и решили сделать это изменение. Я представила его премьер-министру Владимиру Гройсману, и он традиционно готов поддержать образование. Однако это новшество может происходить только вместе с новым бюджетом. Поэтому, к сожалению, из-за досрочных выборов внедрение этого повышения зарплат под угрозой. Нынешние парламентские выборы чрезвычайно важны для образовательной сферы. Ведь бюджет и образовательные законы принимаются в парламенте. Именно парламент избирает правительство, которому нужно продолжать начатые изменения. Там должны быть профессиональные люди, которые знают свою работу, а также имеют политическую волю продолжать образовательные реформы", - отметила она.
Для повышения на следующий год потребуются дополнительные 25 млрд грн. Но в целом для внедрения изменений нужно будет больше инвестиций, которые будут расти поэтапно до 2023 года.
"Эта трансформация будет идти вместе с ежегодным планом повышения зарплаты для всех педагогов. Наша цель - выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимальной зарплаты педагога. То есть речь идет о всех педагогах, которые сейчас оплачиваются, начиная с 9 тарифного разряда", - пояснила министр.
"Насколько мне известно, он (Порошенко, - ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ. - ред.)", - рассказал патриарх.
"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - добавил он.
https://112.ua/obshchestvo/filaret-poroshenko-na-vyborah-glavy-pcu-hotel-izbraniya-simeona-ya-dazhe-slyshal-chto-arhiereyam-platili-po-20-tys-dollarov-495957.html
ДА!!!!!!!!!!!!
*мы такие*(Бирюков.Ю.)
Тримай і не кажи шо мало.
і чого це вона ропіарилася перед виборами ?
хоче у Раду ?
А у пидагогов ничего не слипнется?!
*** его знает, за что нынешним преподам, такая зп.
Дерзайте Вову, дамьі и господа !