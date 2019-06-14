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 Политика Украины
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 88% украинцев поддерживают роспуск Рады, - опрос

88% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" за роспуск Верховной Рады и назначение досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса.

Так, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 г., количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросла с 72% до 88%. Сегодня только 8% имеют противоположное мнение (в мае - 18%).

67% опрошенных считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным чем предыдущий.

82% опрошенных считают, что обжалование группой народных депутатов в Конституционном суде Указа Президента В.Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов является не столько защитой законности, как попыткой народных избранников продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев. Иного мнения в этом вопросе придержаваются лишь 9% респондентов.

Поддержка досрочных выборов, вера в эффективность будущего парламента и тезис о попытке народных депутатов продлить свои полномочия с помощью обжалования решения о роспуске Верховной Рады имеют абсолютную поддержку во всех возрастных, региональных и электоральных группах, за исключением сторонников партии "Европейская солидарность", которые в своем большинстве против досрочных выборов и считают, что будущий парламент будет менее эффективным, а обжалование депутатами решение Президента В.Зеленского о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде является защитой законности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

58% считают, что Указ Главы государства о роспуске парламента соответствует как Конституции, так и настроениям граждан. 20% - считают, что он не соответствует Основному Закону, но отвечает настроениям общественности, лишь 6% считают незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям. Больше всего тех, кто считает Указ о роспуске парламента соответствующим Конституции и настроениям граждан - на Юге (67%), относительно меньше на Западе (50%). В электоральном разрезе больше всего в соответствии Закона и общественным ожиданиям убеждены сторонники партии "Слуга народа" (72%), меньше всего - сторонники партии "Европейская солидарность" (7%). При этом почти половина последних считают, что хотя и Указ о досрочных выборах не отвечает законности, он отвечает ожиданиям граждан.

63% считают, что если Конституционный суд признает Указ Президента В.Зеленского о роспуске парламента неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны состояться 21 июля 2019 г., как указано в решении главы государства. 20% утверждают, что в таком случае они должны пройти в плановом порядке в октябре с.г. Лишь 7% за то, чтобы перевыборы состоялись в сентябре. В региональном распределении сторонников проведения выборов именно 21 июля больше на Юге (71%), относительно меньше - в Центре (57%). Среди сторонников самых рейтинговых партий в большинстве респонденты за проведение досрочных выборов в июле. Как и в предыдущих случаях против этого только сторонники партии "Европейская солидарность" (70% из них за проведение выборов в плановом порядке - в октябре 2019).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 8-12 июня 2019 г.

Как сообщалось, в настоящее время еще нет проекта решения Конституционного суда по делу о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Также в Конституционном суде не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения по делу о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3132357
 
   
 Топ комментарии
 
Группа Рейтинг это из центра Розумкова, не?
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А до 2014 года тебя все устраивало? Классно тогда было, правда? Чечетов один чего стоит, и вдруг решил что умеет летать? А тезка твой, Калашников, как отстреливался, как отстреливался...
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Опрос -- дело тонкое.....
Если народ спросить, например, "вы за 40-ка часовую рабочую неделю или за 20-ти часовую", то 88% ответят - "за 20-ти часовую".
Аналогично: вы за отпуск в 24 дня или 60-ть?
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следующую Раду поддержат на роспуск уже через месяц после выборов. и ШО ??????????? ВАЗеленского поддержат на кастрацию не позже НГ. и ШО ??????? обрежем посильней чем есть и отпустим на землю обетованную?
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А тут як не крути, а порохососів на Україні - незначна кількість.
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Ти неправильно висловився - розумних людей, але ти, в це число не входиш.
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Якщо Україна демократична, правова країна, а не територія охлократії, то вона повинна дотримуватися Законів і Костітуціі, тому, опитування ніяких правових наслідків не повинено мати. І шмани від ЗЕ, досить вже жонглювати цифрами.
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Ну вот, всё встало на свои места: невменяемых не 73%, а 88%.
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Да, я тут по доброте душевной, сугубо.
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Чому ти другий рядок намалював синенькими літерами? Пеши зелененькими!
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ЗЕ будь другом...
Поправь пынеходы!!
Бо копыто зажало...
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А зачем? Те же прийду+ клоун своих дружков добавит.
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В стране в которой 13 млн. дебилов, может быть что угодно.
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По суті вибори на три місяці раніше вигідні партії Слуга народу ,чим менше інформації ппро них тим краще ,народ живе ілюзіями про якогось Голобородька ,на жаль мислити ,аналізувати це не для них .
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по мнению компетентных политологов, если выборы будут осенью, "Лакей Уродов" наберет прогнозные цифры на январь--16%. и это выгодно всем, кроме бобика, бабЮли, и нескольким НЬЮсвинарчукам, которые уже хрюкают громче прежних.
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А какой % за то шо б Слуга Коло Мойши начал воплощать свои АБИЦЯНКІ?)))
1. 4000 баков каждому учителю и медсестре
2. Посадить олигархов бо весна пришла и садить нада!
3. Упрознить Роттердам+
4. Снизить коммуналку
5. Снизить бены на газ.
6. Каджой бабе по мужику...каждому мужику по бутылке водки...
И т.д.

ГДЕ ВСЕ ЭТО Б.. С..А!!!???)))))
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ОНО просто очень хотело стать Президентом..
Оно просто вас шутил.....
ЛОЩАРЫ !!
88% українців підтримують розпуск Ради, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 193
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Соевое, а что по этому поводу скажешь:

Конституционный суд принял решение по представлению группы нардепов о законности создания Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает ZN.ua в пятницу, 14 июня.

КСУ постановил, что экс-президент Петр Порошенко превысил свои конституционные полномочия, создав своим указом Нацкомиссию по тарифам.
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ты забыл еще "свинарчуки,барыги,липецк,роттердам,тарифы"..
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Достойный ответ. Просто раздавил оппонента интеллектом.
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"На протяжении жизни я пытался сделать все, чтобы украинцы улыбались. Следующие пять лет сделаю все, чтобы не плакали". Инаугурационная речь президента Зеленского.
Похоже и здесь сбрехал шут гороховый

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всегда (все созывы) Рада имела низкие рейтинги у населения... Как впрочем и Президенты....
Но этьо не показатель. У накселения Украины всегда заваышенные ожидания.

Что толку каждый раз распускаать и избирать на авось ? Может населению пора научится серьезнее подходить к своему выбору?

Глупо совершать одни и те же действия по кругу и ожидать получить при этом разные результтаты...
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Вот какая цель публикации? Манипуляция с мозгами читателей. Цензор ведёт себя непристйно. Эта всемирно известная группа уже 5 лет, как не при деле. Последний экзит-пол они мастерили в 2014 году, после чего их никуда не звали. Лохи схавают.
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"Вот какая цель публикации? "

ну как же.... Похоже что КС прокатит Зе с его незаконным указом о досрочном роспуске Рады. И тут должна возбудиться Зе масса. Ведь это был главный аргумент Президента Зеро в суде, что мол "население так желает".)))

Только население еще много чего желает... Например не платить налоги, иметь зарплаты по 4000 $ и т.д.
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Население очень даже за то чтобы все состояние коломойского разделить на равные части и раздать всем гражданам Украины.
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А розстріл всіх депутан скільки % підтримують?
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а за призывы к терроризму, тебе сколько может светить лет, как ты думаешь ?
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Ну что за дебильные опросы с элементами давления на КС? Какая разница, что считают 88% украинцев, голосовавших за эту же ВР? Вопрос заключается только в том, является ли законным или указ презелента о роспуске Рады. И все. Законный - будут внеочередные выборы, не законный - выборов не будет, а Зеля должен уйти в отставку за нарушение закона, как и обещал своему зелекторату. Это же элементарно!
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Эта доблестная ВР за пять лет служения государству и народу стала совсем другой! Мать ее за ногу!
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А кто вам, зебилы, верит? Вы хоть сами себе верите и той бредятине, что несете тут на Цензоре?
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За імпічмент ЗЄ петиція назбирала 60000.Це не фальсифіковані опитування і рейтинги.
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это как раз и есть те порохоботы из 12%
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Стали проверять состав этого списка, и там оказалась половина ботов...
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Это невозможно, попробуй сама там проголосовать и поймешь почему
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Согласно мировой статистике - просто тупое быдло, которое идет туда, куда его ведут за кольцо в носу.

Ну ты про себя и так в курсе...
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Заший собі мордяку по саму сраку. Коли твій порохохряк прийшов на крові до влади у 2014 і його підтрммало 54 % ви верещали що то є неабиякі патріоти. А згодом Мародер перетворив ці 54 % патріотів на 74% "зебілів"
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Матросы Железняки тыпорылые
в кто ж эту раду выбирал то ???
Не вы ли убогие ???
не нравится Рада - в октябре выберешь другую
Зебилы,бл (C) Лавров
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да им пох... лишь бы что то сломать... "ломать-- не строить"
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Коломойскому надо срочно.

Бо до осени ******* такого напортачит, шо даже врожденный инфантелизм и скудоумие 73% охлоса не помогут собрать ВР под хотелки Бени.
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88% глубоко пох.й що було порушено Конституцію України її ж гарантом. Заради будівництва нової держави без кумівства, з верховенством права, "народовладдям", хто там буде дивитися на порушення пару десятків законів, в тому числі і основного закону.
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Атличный, млять, опрос!
"Скажыте, вы видите что Конституция Украины неправильная, так нужно ли её выполнять?"
Врочем какие народные массы - такие им и вапросы....
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одні дармоїди підуть--прийдуть інші...голодні
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