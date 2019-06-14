 88% украинцев поддерживают роспуск Рады, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса.

Так, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 г., количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросла с 72% до 88%. Сегодня только 8% имеют противоположное мнение (в мае - 18%).

67% опрошенных считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным чем предыдущий.

82% опрошенных считают, что обжалование группой народных депутатов в Конституционном суде Указа Президента В.Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов является не столько защитой законности, как попыткой народных избранников продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев. Иного мнения в этом вопросе придержаваются лишь 9% респондентов.

Поддержка досрочных выборов, вера в эффективность будущего парламента и тезис о попытке народных депутатов продлить свои полномочия с помощью обжалования решения о роспуске Верховной Рады имеют абсолютную поддержку во всех возрастных, региональных и электоральных группах, за исключением сторонников партии "Европейская солидарность", которые в своем большинстве против досрочных выборов и считают, что будущий парламент будет менее эффективным, а обжалование депутатами решение Президента В.Зеленского о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде является защитой законности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

58% считают, что Указ Главы государства о роспуске парламента соответствует как Конституции, так и настроениям граждан. 20% - считают, что он не соответствует Основному Закону, но отвечает настроениям общественности, лишь 6% считают незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям. Больше всего тех, кто считает Указ о роспуске парламента соответствующим Конституции и настроениям граждан - на Юге (67%), относительно меньше на Западе (50%). В электоральном разрезе больше всего в соответствии Закона и общественным ожиданиям убеждены сторонники партии "Слуга народа" (72%), меньше всего - сторонники партии "Европейская солидарность" (7%). При этом почти половина последних считают, что хотя и Указ о досрочных выборах не отвечает законности, он отвечает ожиданиям граждан.

63% считают, что если Конституционный суд признает Указ Президента В.Зеленского о роспуске парламента неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны состояться 21 июля 2019 г., как указано в решении главы государства. 20% утверждают, что в таком случае они должны пройти в плановом порядке в октябре с.г. Лишь 7% за то, чтобы перевыборы состоялись в сентябре. В региональном распределении сторонников проведения выборов именно 21 июля больше на Юге (71%), относительно меньше - в Центре (57%). Среди сторонников самых рейтинговых партий в большинстве респонденты за проведение досрочных выборов в июле. Как и в предыдущих случаях против этого только сторонники партии "Европейская солидарность" (70% из них за проведение выборов в плановом порядке - в октябре 2019).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 8-12 июня 2019 г.

Как сообщалось, в настоящее время еще нет проекта решения Конституционного суда по делу о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Также в Конституционном суде не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения по делу о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.