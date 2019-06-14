 88% украинцев поддерживают роспуск Рады, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса.
Так, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 г., количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросла с 72% до 88%. Сегодня только 8% имеют противоположное мнение (в мае - 18%).
67% опрошенных считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным чем предыдущий.
82% опрошенных считают, что обжалование группой народных депутатов в Конституционном суде Указа Президента В.Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов является не столько защитой законности, как попыткой народных избранников продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев. Иного мнения в этом вопросе придержаваются лишь 9% респондентов.
Поддержка досрочных выборов, вера в эффективность будущего парламента и тезис о попытке народных депутатов продлить свои полномочия с помощью обжалования решения о роспуске Верховной Рады имеют абсолютную поддержку во всех возрастных, региональных и электоральных группах, за исключением сторонников партии "Европейская солидарность", которые в своем большинстве против досрочных выборов и считают, что будущий парламент будет менее эффективным, а обжалование депутатами решение Президента В.Зеленского о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде является защитой законности.
58% считают, что Указ Главы государства о роспуске парламента соответствует как Конституции, так и настроениям граждан. 20% - считают, что он не соответствует Основному Закону, но отвечает настроениям общественности, лишь 6% считают незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям. Больше всего тех, кто считает Указ о роспуске парламента соответствующим Конституции и настроениям граждан - на Юге (67%), относительно меньше на Западе (50%). В электоральном разрезе больше всего в соответствии Закона и общественным ожиданиям убеждены сторонники партии "Слуга народа" (72%), меньше всего - сторонники партии "Европейская солидарность" (7%). При этом почти половина последних считают, что хотя и Указ о досрочных выборах не отвечает законности, он отвечает ожиданиям граждан.
63% считают, что если Конституционный суд признает Указ Президента В.Зеленского о роспуске парламента неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны состояться 21 июля 2019 г., как указано в решении главы государства. 20% утверждают, что в таком случае они должны пройти в плановом порядке в октябре с.г. Лишь 7% за то, чтобы перевыборы состоялись в сентябре. В региональном распределении сторонников проведения выборов именно 21 июля больше на Юге (71%), относительно меньше - в Центре (57%). Среди сторонников самых рейтинговых партий в большинстве респонденты за проведение досрочных выборов в июле. Как и в предыдущих случаях против этого только сторонники партии "Европейская солидарность" (70% из них за проведение выборов в плановом порядке - в октябре 2019).
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 8-12 июня 2019 г.
Как сообщалось, в настоящее время еще нет проекта решения Конституционного суда по делу о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.
Также в Конституционном суде не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения по делу о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.
Если народ спросить, например, "вы за 40-ка часовую рабочую неделю или за 20-ти часовую", то 88% ответят - "за 20-ти часовую".
Аналогично: вы за отпуск в 24 дня или 60-ть?
Начался бунт против экс президента: Тысячи «порохоботов» обещают рассказать всю правду
Поправь пынеходы!!
Бо копыто зажало...
1. 4000 баков каждому учителю и медсестре
2. Посадить олигархов бо весна пришла и садить нада!
3. Упрознить Роттердам+
4. Снизить коммуналку
5. Снизить бены на газ.
6. Каджой бабе по мужику...каждому мужику по бутылке водки...
И т.д.
ГДЕ ВСЕ ЭТО Б.. С..А!!!???)))))
Оно просто вас шутил.....
ЛОЩАРЫ !!
Конституционный суд принял решение по представлению группы нардепов о законности создания Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает ZN.ua в пятницу, 14 июня.
КСУ постановил, что экс-президент Петр Порошенко превысил свои конституционные полномочия, создав своим указом Нацкомиссию по тарифам.
Похоже и здесь сбрехал шут гороховый
Но этьо не показатель. У накселения Украины всегда заваышенные ожидания.
Что толку каждый раз распускаать и избирать на авось ? Может населению пора научится серьезнее подходить к своему выбору?
Глупо совершать одни и те же действия по кругу и ожидать получить при этом разные результтаты...
ну как же.... Похоже что КС прокатит Зе с его незаконным указом о досрочном роспуске Рады. И тут должна возбудиться Зе масса. Ведь это был главный аргумент Президента Зеро в суде, что мол "население так желает".)))
Только население еще много чего желает... Например не платить налоги, иметь зарплаты по 4000 $ и т.д.
Ну ты про себя и так в курсе...
в кто ж эту раду выбирал то ???
Не вы ли убогие ???
не нравится Рада - в октябре выберешь другую
Зебилы,бл (C) Лавров
Бо до осени ******* такого напортачит, шо даже врожденный инфантелизм и скудоумие 73% охлоса не помогут собрать ВР под хотелки Бени.
"Скажыте, вы видите что Конституция Украины неправильная, так нужно ли её выполнять?"
Врочем какие народные массы - такие им и вапросы....