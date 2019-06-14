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 "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

На досрочных выборах 21 июля в Верховную Раду могут пройти шесть политических партий, лидирует партия "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", передает Цензор.НЕТ.

Слуга народа, Европейская Солидарность, ОП - За життя, Батькивщина, Сила и честь и Голос проходят в Раду, - опрос Социса 01

Согласно результатам соцопроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,6% среди всех опрошенных избирателей.

Также преодолевают 5-процентный проходной барьер партия "Европейская солидарность" (7,9%), "Оппозиционная платформа - за жизнь" (7,7%), "Батькивщина" (7,2%).

При этом определенные шансы пройти в парламент имеют партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 4,2% респондентов, и "Голос" с 4,1% поддержки избирателей.

За партию "Гражданская позиция" готовы отдать свои голоса 2,4%, за Радикальную партию - 1,8%. "Свободу" - 1,3%. Рейтинг остальных партий 1% и ниже.

Исследование проводилось 29 мая-6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132354
 
 
 Топ комментарии
 
"Квартал-95" теперь называется "партия" В Раду могут пройти 6 партий, лидер -"Слуга народа", - опрос Социса - Цензор.НЕТ 6296
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Чему ты радуешься, смешной ? Беня твой - банкрот. Никто "Кварталу" бабок не даст. Будет у тебя как в Венесуэле: $ 5 зарплата в месяц, и курица по цене 14 миллионов боливаров.

"Слуга народа", "Европейская Солидарность", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 5365
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Рейтинги цієї служби (Соціс, що належить Гриніву) дали найбільш точний результат (по розподілу місць) на попередніх президентських виборах. В процентах вони помилились, але по зайняти претендентами місцях - ні.
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сегодня мы не на параде
мы к коммунизму на пути
в коммунистической бригаде
сплошные рыгы впереди ))
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Какой-то москаль Е. Понасенков на 8 мин 50 сек называет избранного в Украине президента шутом с голосом простуженной крысы, говорит, что Рейган не актёр, он в ранней юности был ведущим на радио и немножко снимался, он перед тем как стать президентом США 35 лет занимался политикой, был губернатором Калифорнии, избранием Зеленского Украина вгоняет себя в абсолютнейшую яму, говорит, что Зеленский не актёр, а КВНщик, что евреи говорят - наш мальчик стал во главе страны. Ещё говорит, что Зеленский никто и хорошо, что за ним стоит Коломойский, а если бы Зеленский был сам, то вообще был бы ужас.
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Отличный кандидат (почти депутат!) от ПЁСа! Наталья Баласинович даёт указания полицейской как надо бухать за рулем правильно Я думаю с такими кандидатками Петя все 25 процентов 25IQшных соберет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "Европейская Солидарность", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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