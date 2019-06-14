 КС признал создание НКРЭКУ неконституционным

В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Напомним, что НКРЭКУ образовал президент П.Порошенко указом от 27 августа 2014 года № 694. Позже – 22 сентября 2016 года – Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

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Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а поэтому согласно Конституции закон должен был определить именно такой ее статус, который предусматривает вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и управление ее работой Кабинетом Министров. КС по этому вопросу высказывал свою позицию еще в 2000 году по делу относительно конституционности Закона "О естественных монополиях".

Следует отметить, что деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности речь идет о введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016 г.), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к повышению тарифов для населения и промышленности.

Примечательным является то, что дело о неконституционности Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" находилась на рассмотрении КС с 2017 года. В течение 2018-2019 гг., когда председателем КС был Станислав Шевчук, рассмотрение этого дела было фактически заблокировано. Многие считали, что таким образом КС подыгрывает президенту Порошенко. Дошло до того, что ряд судей КС открыто обвинили тогдашнего главу КС Шевчука в манипулировании рассмотрением этого дела.

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Так в письме к своим коллегам от 13 марта ц.г. судьи КС Н.Мельник, С.Сас и И.Слиденко указали, что с рассмотрением этого дела Шевчук прибегал к откровенным манипуляциям и искусственному затягиванию его рассмотрения, в результате чего это дело не рассматривалось в КС более года (начиная с 7 февраля 2018 г. – Шевчука избрали председателем КС 21 февраля 2018 г.). Рассмотрение этого дела не происходило несмотря на то, что судьей-докладчиком по этому делу еще 23 февраля 2018 г. был подготовлен доработанный проект решения, который был роздан судьям. Однако дело председателем КС не включалась в повестку дня заседаний, или включалась и снималась с рассмотрения по его же предложению или по другим надуманным основаниям. Это дало основание судьям М.Мельнику, С.Сасу и И.Слиденко сделать вывод об искусственное торможение рассмотрения указанного дела, а также для обоснованного предположения о наличии у председателя КС Шевчука личной заинтересованностив таком торможении.

Напомним, что 14 мая КС уволил С.Шевчука с должности судьи КС за грубые и систематические нарушения Конституции и законов, что является несовместимым со статусом судьи КС и выявило его несоответствие занимаемой должности.