 Пограничники задержали пятерых иностранцев за попытку незаконного пересечения границы

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что на участке отдела "Павловичи" в 700 метрах от границы военнослужащие Львовского отряда задержали двух сирийцев, которые планировали незаконно добраться до стран ЕС.

Также дежурные пункта пропуска "Тиса" на участке Чопского отряда в 25 метрах от госграницы задержалы армянина, который планировал нарушить государственную границу.

Кроме того, двух "туристов" из Молдовы задержали пограничники с помощью служебной собаки. Отмечается, что иностранцы направлялись в Украину, минуя пункты пропуска.

Пограничники подчеркивают, что все нарушители будут привлечены к административной ответственности. А двум гражданам Молдовы вынесен запрет въезда сроком на 5 лет и они принудительно возвращены домой.

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