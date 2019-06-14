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 Пограничники задержали пятерых иностранцев за попытку незаконного пересечения границы

Украинские пограничники задержали пятерых иностранцев за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что на участке отдела "Павловичи" в 700 метрах от границы военнослужащие Львовского отряда задержали двух сирийцев, которые планировали незаконно добраться до стран ЕС.

Также дежурные пункта пропуска "Тиса" на участке Чопского отряда в 25 метрах от госграницы задержалы армянина, который планировал нарушить государственную границу.

Кроме того, двух "туристов" из Молдовы задержали пограничники с помощью служебной собаки. Отмечается, что иностранцы направлялись в Украину, минуя пункты пропуска.

Пограничники подчеркивают, что все нарушители будут привлечены к административной ответственности. А двум гражданам Молдовы вынесен запрет въезда сроком на 5 лет и они принудительно возвращены домой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132347
 
 
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