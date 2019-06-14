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 СБУ установила российский диверсантов, пустивших ракету по Ил-76 в Луганске в 2014-м: Андрей Гуралев и Андрей Лебедев. ФОТО

Пять лет назад 14 июня 2014 в небе над Луганском сотрудники российской военной разведки (ГРУ) сбили военно-транспортный самолет Министерства обороны Ил-76. В той страшной катастрофе погибли 49 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, откомандированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны.

"Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены Путиным (президентом РФ. - Ред.) официальными государственными наградами "Орденами мужества"", - сообщили в СБУ.

СБУ установила российский диверсантов, пустивших ракету по Ил-76 в Луганске в 2014-м: Андрей Гуралев и Андрей Лебедев 01

Также сообщается, что еще во время брифинга 7 октября 2017 г. председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю "ППК" Вагнера "Дмитрию Уткину.

"Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся либо на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности", - сообщили в ведомстве.

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Кроме того, в СБУ напомнили, что 5 июня коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Такая практика становится гарантией для семей украинских Героев, погибших от рук Кремля на получение государственной помощи и социальной защиты", - добавили в ведомстве.

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

СБУ установила российский диверсантов, пустивших ракету по Ил-76 в Луганске в 2014-м: Андрей Гуралев и Андрей Лебедев 02

Источник: https://censor.net.ua/n3132340
 
 
 Топ комментарии
 
Мне нравится Израиль. В Израиле не сбили бы самолёт с десантниками и до сегодняшнего дня Уткин, Гуралев и Лебедев уже давно были бы убиты.
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СБУ а почему эти ублюдки еще живы?? А ну да вам же контрабанду делить и бизнес щемить важнее...
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Ето значит что Хуйло ЛІЧНО дало приказ на уничтожение украінского ІЛ-76:
1.«"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера"", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3132340»;


2. "Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращению в Россию были отмечены Путиным (президентом РФ. - Ред.) официальными государственными наградами "Орденами Мужества"" Источник: https://censor.net.ua/n3132340
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в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера""Источник: https://censor.net.ua/n3132340

Это как??? Значит ***** невиноватый??
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Ето значит что ***** ЛІЧНО дало приказ на уничтожение украінского ІЛ-76:
1.«"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера"", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3132340»;


2. "Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращению в Россию были отмечены Путиным (президентом РФ. - Ред.) официальными государственными наградами "Орденами Мужества"" Источник: https://censor.net.ua/n3132340
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Вот это поворот!
Самолёт ВСУ расстрелян из крупнокалиберного пулемёта.
Все были в догадках - и тут такое открытие: это рашисты расстреляли.
Все ж то думали: а может это индейцы? А может это инопланетяне?
Нет, СБУ провела расследование и выяснила, что это были всё-таки рашисты.
Браво!
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вони знайщли осіб, які безпосередньо до цього причетні.
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По--моему, на цензоре писали, что Дмитрий Уткин посещал своих родственников, проживающих в Украине, в 2015 или в 2016 году:

как же работала и куда смотрела СБУ ?
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СБУ за пивом Уткину бегало.

СБУ не до Уткина. Они контрабанду в зоне АТО крышевали.
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он бледину шо его высрала,забирал с кировоградской области.
да.при войне,"работе"сбу и главнокотоводце пете...
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Так точно, уважаемый Андрей. Благодарю, что напомнили детали события. Весьма гнусная история, которую надо тщательно расследовать:

ведь даже обычный провинциальный угрозыск тщательно отслеживает семейные связи какого-нибудь заурядного уголовника, объявленного в розыск, устанавливается наблюдение за близкими родственниками преступника, рассылаются ориентировки участковым инспекторам по месту жительства родителей или жены преступника.

А тут главарь террористического спецназа ГРУ, совершивший уничтожение целого подразделения ВСУ и самолёта ВВС, целый подполковник ГРУ приезжает из РФ в разгар войны под своим собственным именем в Украину на шикарном внедорожнике, купленном на кровавые деньги, заработанные на террористическом убийстве 49 военнослужащих ВСУ : в течение нескольких дней на виду у всех спокойно загружает имущество, родню и открыто, беспрепятственно вывозит из Кировоградской области в РФ.
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Так само росіяни збили Боінг..
Вічна пам'ять всім жертвам кривавої недоімперії..
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Вагнер ето один из военачальников росийской регулярной армии. И как бы Ху*ло не хотело от него отгородиться не нужно ему помогать.
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не отмыться мудакам от крови никогда
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СБУ а почему эти ублюдки еще живы?? А ну да вам же контрабанду делить и бизнес щемить важнее...
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я вижу ты всесильный ассасин ) давай покажи как надо делать )
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уверен,что в Украине есть люди,способные "делать"..
но это точно не тов.Бакановъ..
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где ты, ослица, увидел призыв?!
Человек задает вопросы.
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Мне нравится Израиль. В Израиле не сбили бы самолёт с десантниками и до сегодняшнего дня Уткин, Гуралев и Лебедев уже давно были бы убиты.
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я думаю придет время и Украина отомстит за все
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Гуралев и лебедев и так уже покойники скорее всего. Уткина пока что убирать время не пришло. Как и гиркина. А то что фсб подчищает хвосты,а не СБУ проводит акции возмездия-это конечно трэш.
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Для того, чтоб быть хоть как-то стать похожими на Израиль нужно сделать очень и очень много.

1. Израиль ядерная страна.
2. Каждый гражданин Израиля платит налоги и далеко не маленькие.
3. Патриотизм в Израиле зашкаливает!!!
4. Израиль развитое правовое государство, где все равны перед законом.
5. Экономика Израиля позволяет содержать не одну армию.
6. Государство не лезет в бизнес и не мешает бизнесу развиваться.
7. Уровень коррупции близок к 0.
Самое главное, что они не так давно получили свою Страну и готовы порвать кого угодно за ее сохранение. Вы представляете себе политика в Израиле который будет летать в Сирию и делать там бизнес?
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Завтра появится решение районного суда какой нибудь пистотрусовки, что кацапы тут ни при чем, и он упал потому что тяжелее воздуха...
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Видно, "замилити" цю інформацію в "інтєрєсах мірних ініціатив" новообраного у Баканова ще руки не дійшли. Щойно лише заступників поміняв, а до середньої ланки ще не добрався.
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сколько было уже этих "доказательств" и картинок да никакого толку...
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ПЗРК вьівели из строя два двигателя , но Ил-76 мог еще приземлиться , если бьі не ЗУ-23 , из которой подожгли и добили транспортник . Атака бьіла хорошо продумана и организована , действовали профессиональі ...
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Бооться с вагнеровцами и прочими российскими террористами очень просто.Сначала уничтожить их семьи-жен,детей,родителей.Уже потом их лично.У большинства сразу отпадет охота лезть на Донбасс и в Крым
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там родную улицу этих педеров спалить к чертям-их родычей соседи вздернут.
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Просте питання а чому вони живі, або не під нашим судом?
Як порушити Закон, розігнати там у неконституційний спосіб ВРУ, або створити НКРЕ, у нас проблем не має, а як прикінчити покидьків під час війни, то усі такі "законники"?
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СБУ в Закарпатті чорних через кордон толкає. Управління "К".
У них нема часу херньою задарь займатися.
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Й малі діти про се знають, і усім се по-барабану.
Што уповість Зеленський?
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Главарю частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрию Уткину не запрещен въезд на территорию Украины.
Об этом говорится в официальном ответе Службы безопасности Украины на запрос Цензор.НЕТ.
Уткин в 2016 году приезжал в Украину, в поселок Смолино Кировоградской области, где он родился и вырос, и где живет его мать.
Поэтому Пэтя, ты и в пролете!
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Когда из СБУ повыгоняют всех идиотов???...Факт участия военных наёмников ЧВК был известен с начала военных действий на Донбассе.Сейчас СБУ должна дать военной прокуратуре материалы на действия военного руководства Украины,по безалаберности или по умышленному действию которой произошла гибель людей и самолёта.
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там не идиоты.там предатели,резиденты и мародеры.много лет.
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На СБУ опять накатила волна лихорадочной активности.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ установила российский диверсантов, пустивших ракету по Ил-76 в Луганске в 2014-м: Андрей Гуралев и Андрей Лебедев. ФОТО
 
 
 
 
 
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