 Гибель экипажа Ил-76 под Луганском: у СБУ есть неопровержимые доказательства, что самолет был сбит "вагнеровцами" по решению из Кремля. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, откомандированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны.

"Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены Путиным (президентом РФ. - Ред.) официальными государственными наградами "Орденами мужества"", - сообщили в СБУ.

Также сообщается, что еще во время брифинга 7 октября 2017 г. председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю "ППК" Вагнера "Дмитрию Уткину.

"Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся либо на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности", - сообщили в ведомстве.

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Кроме того, в СБУ напомнили, что 5 июня коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Такая практика становится гарантией для семей украинских Героев, погибших от рук Кремля на получение государственной помощи и социальной защиты", - добавили в ведомстве.

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.